Cuándo depositan la Beca Rita Cetina: calendario y cómo verificar tu pago

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre enero-febrero para estudiantes de educación secundaria de escuelas públicas del país; las fechas también son para los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.
Los depósitos se realizan desde este lunes 16 de febrero y finalizarán el 27 de febrero. El apoyo llega tras la entrega de tarjetas realizada en enero a los estudiantes de primer ingreso.