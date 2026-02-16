Publicidad

México

Cuándo depositan la Beca Rita Cetina: calendario y cómo verificar tu pago

Los estudiantes de secundaria recibirán el primer depósito en su tarjeta del Banco Bienestar. Este es el calendario oficial del apoyo económico.
lun 16 febrero 2026 03:43 PM
calendario-pago-beca-rita-cetina-febrero-2026.jpg
Los estudiantes de educación secundaria del país ya podrán acceder al pago correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026. (Foto: SHCP/Cuartoscuro)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre enero-febrero para estudiantes de educación secundaria de escuelas públicas del país; las fechas también son para los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Los depósitos se realizan desde este lunes 16 de febrero y finalizarán el 27 de febrero. El apoyo llega tras la entrega de tarjetas realizada en enero a los estudiantes de primer ingreso.

La Beca Rita Cetina para secundaria otorga 1,900 pesos por bimestre para un estudiante. En hogares con más de una hija o hijo en secundaria, el apoyo contempla 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Para las familias de nuevo ingreso que recibirán pago triple en febrero, el monto total a depositar será de 5,700 pesos por un estudiante, al concentrar tres bimestres en un solo abono. Ese pago acumulado incluye los bimestres septiembre–octubre de 2025, noviembre–diciembre de 2025 y enero–febrero de 2026.

Se recomienda que antes de acudir a la sucursal bancaria de su preferencia, se coteje en la app del Banco Bienestar el saldo y los movimientos. También se puede llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

A los estudiantes de primer ingreso que recibirán por primera vez el depósito, es importante que acudan a la sucursal que les indicaron los Servidores de la Nación y que está en la documentación que les entregaron al momento de recibir el plástico.

Calendario de pagos de Beca Rita Cetina

Los depósitos se entregarán en orden alfabético según la primera letra del apellido del beneficiario:

  • Letras A, B: Lunes 16 de febrero 2026.
  • Letra C: Martes 17 de febrero 2026.
  • Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero 2026.
  • Letra G: Jueves 19 de febrero 2026.
  • Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.
  • Letra M: Lunes 23 de febrero 2026.
  • Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero 2026.
  • Letra R: Miércoles 25 de febrero de 2026.
  • Letra S: Jueves 26 de febrero 2026
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026.

Empieza la entrega de tarjetas de las becas Benito Juárez y Rita Cetina; los documentos indispensables para recogerlas
México

Arranca la entrega de tarjetas del Banco Bienestar a beneficiarios de estas becas

Este 2026, la Beca Rita Cetina se extenderá a estudiantes de educación primaria, por lo que ya se dio a conocer el calendario de las asambleas informativas para madres y padres de familia, así como tutoras y tutores; en las escuelas se notificará la fecha, hora y lugar de estos encuentros.

El registro se realizará del 2 al 19 de marzo en la página www.becaritacetina.gob.mx .

Los beneficiarios que se incorporen este año recibirán un pago anual de 2,500 pesos, cuyo fin es apoyar la compra de útiles y uniformes escolares.

Tras el registro, se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, mediante las cuales se depositarán los recursos. Las fechas de entrega serán informadas con oportunidad en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México.

La ampliación de la Beca Rita Cetina a primaria refleja el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de garantizar el derecho a la educación con apoyos universales desde la primaria hasta la preparatoria.

