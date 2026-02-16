Cuándo depositan la Beca Rita Cetina: calendario y cómo verificar tu pago

La Beca Rita Cetina para secundaria otorga 1,900 pesos por bimestre para un estudiante. En hogares con más de una hija o hijo en secundaria, el apoyo contempla 700 pesos adicionales por cada estudiante extra.

Para las familias de nuevo ingreso que recibirán pago triple en febrero, el monto total a depositar será de 5,700 pesos por un estudiante, al concentrar tres bimestres en un solo abono. Ese pago acumulado incluye los bimestres septiembre–octubre de 2025, noviembre–diciembre de 2025 y enero–febrero de 2026.

Se recomienda que antes de acudir a la sucursal bancaria de su preferencia, se coteje en la app del Banco Bienestar el saldo y los movimientos. También se puede llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

A los estudiantes de primer ingreso que recibirán por primera vez el depósito, es importante que acudan a la sucursal que les indicaron los Servidores de la Nación y que está en la documentación que les entregaron al momento de recibir el plástico.