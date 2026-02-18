México reporta 17% de avance hacia la meta de playas libres de plástico en 2030

Este miércoles, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) informó que a la fecha ya se cubrieron más de 2,000 kilómetros de litoral y se recolectaron 273 toneladas de residuos.

Del total recuperado, 117 toneladas corresponden a materiales reciclables, 82 a residuos no reciclables, 49 a orgánicos y 26 a otros tipos de desechos. Esta clasificación permite mejorar la trazabilidad y la disposición final adecuada de los materiales recolectados.

Además de las jornadas de limpieza, la estrategia contempla acciones de prevención, educación ambiental y fortalecimiento de capacidades locales, con el fin de atender las causas estructurales de la contaminación costera. El enfoque no se limita a la remoción de residuos, sino que busca incidir en hábitos de consumo, gestión integral de residuos y coordinación institucional.