México reporta 17% de avance hacia la meta de playas libres de plástico en 2030

Esta estrategia nacional inició el 5 de junio de 2025, Día Mundial del Medio Ambiente, en playas de Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, Baja California y Jalisco.
mié 18 febrero 2026 01:44 PM
La Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas se hizo conjuntamente con la Secretaría de Marina y se trabaja en los 17 estados costeros de la República. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro)

A casi un año del arranque de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas 2025–2030, México reportó un avance del 17% en la atención de su litoral, como parte de la meta para lograr que para 2030 el 100% de las playas del país estén libres de plásticos.

Este programa nacional tiene como propósito revertir y prevenir la contaminación en playas y costas mediante un enfoque participativo y articula esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, comunidades costeras, organizaciones civiles, sector privado y voluntariado.

Este miércoles, la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) informó que a la fecha ya se cubrieron más de 2,000 kilómetros de litoral y se recolectaron 273 toneladas de residuos.

Del total recuperado, 117 toneladas corresponden a materiales reciclables, 82 a residuos no reciclables, 49 a orgánicos y 26 a otros tipos de desechos. Esta clasificación permite mejorar la trazabilidad y la disposición final adecuada de los materiales recolectados.

Además de las jornadas de limpieza, la estrategia contempla acciones de prevención, educación ambiental y fortalecimiento de capacidades locales, con el fin de atender las causas estructurales de la contaminación costera. El enfoque no se limita a la remoción de residuos, sino que busca incidir en hábitos de consumo, gestión integral de residuos y coordinación institucional.

Las autoridades señalan que el avance del 17% refleja un proceso gradual de intervención territorial que prioriza zonas con alta presión turística, actividad pesquera y relevancia ecológica. La meta es ampliar progresivamente la cobertura hasta alcanzar la totalidad del litoral mexicano antes de 2030.

El país tiene 17 estados costeros que abarcan 12,000 kilómetros de costa. Se estima que, de las 15,000 toneladas de plástico que se producen a diario, el 80% llega a las costas y a las playas del país.

Las jornadas de limpieza se llevan a cabo en estados como Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz.

Publicidad

La dimensión del problema que busca atender esta estrategia es significativa. De acuerdo con el Informe Estado del plástico 2018 de ONU Ambiente, alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son vertidas en los océanos cada año.

A nivel global, se producen anualmente cerca de 300 millones de toneladas de residuos plásticos, una cifra equivalente al peso total de la población humana.

En 2017, por primera vez, los productos plásticos ocuparon los 10 primeros lugares de objetos recolectados en limpiezas costeras a nivel internacional, desplazando incluso a materiales como el vidrio, según datos de Ocean Conservancy.

Se estima así que entre el 60% y el 80% de los residuos marinos son plástico y en su mayoría se trata de fragmentos menores a cinco milímetros, conocidos como microplásticos. Diversas estimaciones calculan que existen entre cinco y 50 billones de microplásticos flotando en los mares.

