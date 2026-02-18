México reporta 17% de avance hacia la meta de playas libres de plástico en 2030

A casi un año del arranque de la Estrategia Nacional de Limpieza y Conservación de Playas y Costas 2025–2030, México reportó un avance del 17% en la atención de su litoral, como parte de la meta para lograr que para 2030 el 100% de las playas del país estén libres de plásticos.
Este programa nacional tiene como propósito revertir y prevenir la contaminación en playas y costas mediante un enfoque participativo y articula esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, comunidades costeras, organizaciones civiles, sector privado y voluntariado.