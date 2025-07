Alcaldesa de Acapulco asegura que sí se puede nadar en playas contaminadas

Pero en entrevista la alcaldesa de Morena descartó contaminación y escurrimientos de aguas negras al mar y por tanto rechazó riesgos.

Afirmó que el muestreo que realizó esa institución sobre las playas del municipio fue el 8 y el 26 de junio, pero “acababa de llover un día antes y por lo menos son 72 horas” las que deben dejarse pasar para realizar un estudio con un diagnóstico real.

Tras la ceremonia por el aniversario luctuoso de Benito Juárez, la alcaldesa fue abordada por los reporteros sobre la alerta de Cofepris.

-Presidenta, basado en los resultados que usted tiene de ecología, ¿usted se metería a algunas de estas playas de Acapulco?

-Sí, sin problema, por qué no, yo misma, imagínate si estuviera contaminada, pero yo me metería.

-¿Cuándo fue la ultima vez que se metió a la playa de Acapulco?

-Luego me meto y no se dan cuenta, me voy a la Roqueta, a Revolcadero.

Recordó que cuando llueve se arrastran basura y aguas pluviales desde las partes altas.

Pero el estudio de Cofepris no refleja la realidad de las playas, dijo. “No es real, porque son 72 horas después de las lluvias y entre el proceso que hace el mar, ya sería un diagnóstico real, porque si se hace un diagnóstico ahorita, no están contaminadas. Pero no soslayo que cuando llueve las lluvias arrastran de todo”, expuso.

Si ese fuera el caso, dijo, “yo misma en mi moralidad, si sale una realmente contaminada, pues como para qué permites que se bañe la gente”, agregó.