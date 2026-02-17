El auditor David Colmenares realizó hoy la tercera entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2024 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

En su mensaje, expresó que tan sólo en esta tercera entrega se realizaron 1,556 auditorías en total y de ellas 153 fueron de cumplimiento financiero, 35 de desempeño y 1,378 de gasto federalizado.

En esta tercera entrega se detectaron presuntas irregularidades por 59,000 millones de pesos.

De ellos, 5,000 millones corresponden a montos por aclarar por el Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y los entes que conforman la Administración Pública Federal.

“Siendo las empresas del Estado las que entraron la mayor parte del monto total observado en ese orden de gobierno”, dijo.

En tanto, en el sistema subnacional, es decir estados y municipios, se detectaron presuntas irregularidades por más de 54,000 de pesos, de los cuales un 36% correspondió a los gobiernos de las entidades federativas.

“Más de 59% de este monto por aclarar fue determinado por las auditorías efectuadas a alcaldías y municipios, cuya principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación que acreditara el destino del ejercicio de los recursos de origen federal”, indicó Colmenares.

En la presentación del informe, el presidente de la Comisión de Vigilancia, Pablo Angulo, aseguró que el proceso de relevo en la ASF, para el que se espera la convocatoria esta semana, será transparente.