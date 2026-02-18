¿Buscas empleo en CDMX? Hay vacantes como verificador del Invea y estos son los requisitos

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea) publicó una convocatoria de empleo para aquellas personas interesadas en trabajar en la dependencia capitalina como verificadores especializados, por lo que deben de tener ciertos perfiles, cumplir con la documentación requerida y pasar los exámenes y el proceso de selección.
¿Buscas empleo en CDMX? Hay plazas como verificador del Invea y estos son los requisitos
Requisitos para trabajar en el Invea
Los requisitos para el público que desee participar en el proceso de reclutamiento y selección deberán sujetarse a lo siguiente en el caso de Personal Especializado en Funciones de Verificación “AA”:
I. Tener ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Saber conducir automóvil transmisión estándar y automática, y tener licencia vigente para conducir;
III. No haber sido condenado por delito doloso o que merezca pena privativa de libertad por sentencia ejecutoriada;
IV. No haber sido destituido ni inhabilitado para el desempeño del empleo, cargo, comisión en el servicio público federal o local;
V. Acreditar estudios de nivel licenciatura terminada (Título Profesional y Cédula);
VI. Aceptar las bases, requisitos y procedimientos objeto de la presente convocatoria y dar su consentimiento para someterse a la capacitación y evaluaciones que conforman el proceso de selección;
VII. Llenar el formato de pre-registro al Proceso de Reclutamiento y Selección para Personal Especializado en Funciones de Verificación,
VIII. Aprobar las evaluaciones de conocimientos y aptitudes que establece la presente Convocatoria;
IX. Acreditar el proceso de selección que establezca el Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX;
X. Que no labore o haya laborado en el Invea, o
XI. No haber laborado en actividades de verificación en las alcaldías.
El aspirante que reúna los requisitos, únicamente se podrá postular para una categoría “AA” o “A” durante el proceso, y el prerregistro se realiza en este enlace los días 17,18 y 19 de febrero en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas.
2.- Para Personal Especializado en Funciones de Verificación “A”, además de los requisitos enlistados, deberán contar con experiencia mínima comprobable del ejercicio de la profesión de cuando menos tres años, en la administración pública, acreditado mediante constancias laborales o documentales correspondientes.
La convocatoria está abierta para los profesionistas de las siguientes áreas:
Derecho
Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniero Arquitecto
Protección Civil
Urbanismo
Planeación territorial
Desarrollo metropolitano
Los documentos que se solicitan
1.- Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla del servicio militar o cédula profesional) con fotografía.
2.- Documento que acredite la conclusión de estudios, título y cédula profesional.
3.- Comprobante de domicilio reciente, de máximo tres meses anteriores a la fecha del (en caso de no ser visible en la identificación oficial, o bien, en caso de habitar en un domicilio diverso al de la identificación oficial).
4.- Curriculum Vitae.
5.- Licencia de Conducir tipo A, vigente y saber manejar vehículo de transmisión estándar y automático.
6.- Carta bajo protesta de decir verdad que sabe conducir vehículo estándar y automático.
7.- Constancia de no antecedentes penales, expedida por el Gobierno de la CDMX.
8.- Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no estar sujeto a algún procedimiento de destitución o inhabilitación para el desempeño de empleo, cargo o comisión en el servicio público (serán proporcionadas por el INVEA.
9.- Constancias de no inhabilitación expedidas por la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
10.-Carta de exposición de motivos de máximo una cuartilla, en la que se exprese el porqué del interés para ocupar la plaza (será elaborada en la etapa de entrega documental).
11.- Examen médico realizado ante una institución de salud pública, que dé cuenta de la buena salud del participante.
12.- Dos fotografías tamaño infantil.
¿Cuál es el sueldo que ofrecen?
En la convocatoria no se detalla el sueldo; sin embargo, un Verificador Especializado "A" puede percibir un sueldo mensual neto de aproximadamente de más de 24,0000 pesos, aunque será el Invea quien ofrezca más detalles al respecto.
Consulta la convocatoria completa en el siguiente enlace: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c46fd9598f268d1e7ea26360c40432a5.pdf
Dentro de los procesos de selección del personal, se llevarán a cabo exámenes en los cuales la persona aspirante deberá obtener una calificación mínima de 8 sobre 10 para que se considere como aprobada.
El Invea publicará los resultados de esta etapa del proceso de selección en la página de internet www.invea.cdmx.gob.mx, en el entendido que, quien no apruebe la evaluación mencionada en el párrafo que antecede, quedará fuera del proceso.