¿Buscas empleo en CDMX? Hay vacantes como verificador del Invea y estos son los requisitos

Requisitos para trabajar en el Invea

Los requisitos para el público que desee participar en el proceso de reclutamiento y selección deberán sujetarse a lo siguiente en el caso de Personal Especializado en Funciones de Verificación “AA”:

I. Tener ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Saber conducir automóvil transmisión estándar y automática, y tener licencia vigente para conducir;

III. No haber sido condenado por delito doloso o que merezca pena privativa de libertad por sentencia ejecutoriada;

IV. No haber sido destituido ni inhabilitado para el desempeño del empleo, cargo, comisión en el servicio público federal o local;

V. Acreditar estudios de nivel licenciatura terminada (Título Profesional y Cédula);

VI. Aceptar las bases, requisitos y procedimientos objeto de la presente convocatoria y dar su consentimiento para someterse a la capacitación y evaluaciones que conforman el proceso de selección;

VII. Llenar el formato de pre-registro al Proceso de Reclutamiento y Selección para Personal Especializado en Funciones de Verificación,

VIII. Aprobar las evaluaciones de conocimientos y aptitudes que establece la presente Convocatoria;

IX. Acreditar el proceso de selección que establezca el Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX;

X. Que no labore o haya laborado en el Invea, o

XI. No haber laborado en actividades de verificación en las alcaldías.

El aspirante que reúna los requisitos, únicamente se podrá postular para una categoría “AA” o “A” durante el proceso, y el prerregistro se realiza en este enlace los días 17,18 y 19 de febrero en un horario de las 09:00 a las 14:00 horas.

2.- Para Personal Especializado en Funciones de Verificación “A”, además de los requisitos enlistados, deberán contar con experiencia mínima comprobable del ejercicio de la profesión de cuando menos tres años, en la administración pública, acreditado mediante constancias laborales o documentales correspondientes.