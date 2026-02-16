Mario Delgado, titular de la SEP, instruyó el nuevo nombramiento, por lo que López García asume el cargo desde este lunes.

"Su incorporación al área tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como lo ha solicitado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", declaró.

Inconforme con la destitución, Arriaga permanecía en las oficinas de la secretaría hasta la mañana de hoy. El viernes pasado, tras recibir la notificación de que habría cambios en su puesto, difundió un video donde acusó a la SEP de desalojarlo de las instalaciones.

La dependencia negó el desalojó y justificó que la destitución se debía a un cambio en la manera de elegir a la persona titular de la Dirección de Materiales Educativos, que ahora sería designada libremente por el secretario de Educación.

Arriaga anunció que no abandonaría sus oficinas hasta que la SEP le entregara oficialmente el documento que avala su despido.

A pesar de la explicación de la secretaría, la destitución de Arriaga llegó dos meses después que éste reforzara sus críticas hacia la administración de Mario Delgado y hasta llamara a los docentes a revelarse en contra de la SEP.

El principal descontento de Arriaga es la posibilidad de que se modifiquen los libros de texto gratuitos que él rediseñó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Delfina Gómez fue titular de la SEP.