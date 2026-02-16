Publicidad

México

SEP nombra a Nadia López como directora de Materiales Educativos en lugar de Marx Arriaga

La Secretaría de Educación Pública destituyó el viernes pasado a Marx Arriaga, quien llegó a ese cargo en el sexenio del expresidente López Obrador.
lun 16 febrero 2026 02:30 PM
sep-nada-lopez.jpg
Mario Delgado, titular de la SEP, instruyó el nuevo nombramiento, por lo que Nadia López García asume el cargo desde este lunes. (X/@SEP_mx)

Nadia López García es la nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos, oficina de la Secretaría de Educación Pública (SEP) encargada del diseño de los libros de texto gratuitos.

Ella llega al cargo en sustitución de Marx Arriaga, quien lo ocupó desde 2021 y fue destituido el pasado viernes tras criticar con frecuencia el rumbo de la política educativa actual.

Mario Delgado, titular de la SEP, instruyó el nuevo nombramiento, por lo que López García asume el cargo desde este lunes.

"Su incorporación al área tendrá como objetivo principal reconocer a las mujeres en la historia, como lo ha solicitado la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo", declaró.

Inconforme con la destitución, Arriaga permanecía en las oficinas de la secretaría hasta la mañana de hoy. El viernes pasado, tras recibir la notificación de que habría cambios en su puesto, difundió un video donde acusó a la SEP de desalojarlo de las instalaciones.

La dependencia negó el desalojó y justificó que la destitución se debía a un cambio en la manera de elegir a la persona titular de la Dirección de Materiales Educativos, que ahora sería designada libremente por el secretario de Educación.

Arriaga anunció que no abandonaría sus oficinas hasta que la SEP le entregara oficialmente el documento que avala su despido.

A pesar de la explicación de la secretaría, la destitución de Arriaga llegó dos meses después que éste reforzara sus críticas hacia la administración de Mario Delgado y hasta llamara a los docentes a revelarse en contra de la SEP.

El principal descontento de Arriaga es la posibilidad de que se modifiquen los libros de texto gratuitos que él rediseñó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando Delfina Gómez fue titular de la SEP.

Los nuevos materiales fueron criticados por supuestamente contener un enfoque ideológico, errores ortográficos, fechas de sucesos históricos cambiadas y problemas matemáticos inexactos. La SEP prometió corregir esas fallas.

Arriaga siempre defendió esos libros y aseguró que eran resultado del trabajo de los docentes mexicanos.

En marzo de 2025, ya en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Mario Delgado anunció que los libros de matemáticas de primero, segundo y tercero de primaria serían revisados por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) para garantizar su calidad.

Desde entonces, Arriaga señala a la SEP de intentar cambiar todos los libros de la administración pasada; de querer privatizar la educación y hasta de "traicionar" la Nueva Escuela Mexicana, el modelo educativo impulsado por López Obrador.

“Hay que decirlo claro: ¿qué está haciendo el gobierno federal? Traicionar”, declaró el 11 de febrero en una conferencia en la Escuela Normal Urbana de Balancán, Tabasco.

Dos días después de esa conferencia, Marx Arriaga fue destituido de la SEP.

“La SEP reconoce y agradece nuevamente la labor desempeñada por Marx Arriaga Navarro al frente de la Dirección General de Materiales Educativos”, apuntó la secretaría en un comunicado.

“La Secretaría de Educación Pública refrenda su compromiso de continuar consolidando materiales educativos que fortalezcan el derecho a una educación pública, gratuita, científica, humanista y con pertinencia cultural en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todo el país, de acuerdo con los principios de la NEM”, agregó.

