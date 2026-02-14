Publicidad

México

Marx Arriaga inicia “resistencia” desde la SEP en defensa de los libros de texto gratuito

La protesta según se dio a conocer será a través de 24 horas de diálogos con docentes en defensa de la Nueva Escuela Mexicana.
sáb 14 febrero 2026 02:02 PM
Marx Arriaga inicia protesta en contra de remoción y en defensa de los libros de texto a su cargo.
Desde su oficina en la SEP, donde se atrincheró desde ayer, Marx Arriaga inicia protesta en contra de remoción y en defensa de los libros de texto a su cargo. (Foto: captura de pantalla de la cuenta de facebook de Marx Arriaga)

Desde su oficina en la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde permanece desde ayer, el aún subsecretario Marx Arriaga Navarro inició lo que denominó una “protesta con propuesta” en defensa de su cargo y de los libros de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) elaborados durante su gestión.

Arriaga aseguró que se intenta un viraje arbitrario en la educación pública que se imparte, por lo que su resistencia consistirá en “24 horas de conocimiento” con diálogo con el sector magisterial de diversas entidades respecto a la necesidad de la educación en defensa del país.

“Como ustedes saben, ha sido una nota que se ha viralizado el intento que tuvo la Secretaría de Educación Pública por desalojarnos de estos espacios por cometer el gravísimo error de la defensa de los derechos de los ciudadanos, ahora que la institución intenta modificar, saltándose nuestra normativa y saltándose la Ley General de Educación”, afirmó.

El funcionario insistió en que se pretendió retirarlo “por la puerta de atrás para que entren personajes que perviertan ese cambio” en la enseñanza, al considerar que se busca hacerla “más instrumental, más sencilla”.

La víspera Arriaga iba a ser notificado de que por un cambio normativo la Subsecretaría de materiales Educativos que ocupa y desde los cuales se diseñaron millones de libros de texto –algunos señalados de errores- sería un cargo de libre designación por parte del titular de la SEP, Mario Delgado.

La conclusión de su encargo se concretaría a partir de mañana domingo 15, sin embargo Arriaga denunció que se le pretendió destituir y desalojar de su oficina, ambas cosas que negó al SEP ayer mismo.

El funcionario no ha abandonado las oficinas de la SEP y desde ahí comenzó su resistencia con una transmisión en Facebook en la que explicó : “Desde esta trinchera estaremos discutiendo en redes con compañeros de Puebla, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla”.

Será “un diálogo a ras de tierra para hablar de la nueva educación, la nueva Escuela Mexicana” pero no será algo exclusivamente académico sino como dijo Lucio Cabañas, expuso, “hablando al pueblo utilizando la palabra del pueblo”.

Aunque hoy, 14 de febrero, indicó, es un día marcado por el consumismo, consideró que será una oportunidad para que, junto con la base magisterial, “hablemos de lo que es la nación, la ciudadanía, la república y la democracia”.

El primer ponente fue Guillermo López Varela, de la Escuela Superior de Tehuacán, Puebla, quien abordó estrategias “corpo-territoriales”. Planteó que, si bien se promueve una enseñanza apoyada en nuevas tecnologías y equipamiento, Puebla —zona con reservas de litio— podría enfrentar impactos en comunidades originarias derivados de su explotación.

"La estructura de conectividad necesaria para esa transición tecnológica se va a hacer con extractivismo minero de litio y minerales raros que existen en el territorio de los pueblos milenarios del valle de Tehuacán. Entonces, nuestra lucha tiene que ver con cómo defender el territorio al tiempo que defendemos la escuela mexicana”, expuso.

Tags

SEP Enseñanza y aprendizaje Mario Delgado

