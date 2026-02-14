Marx Arriaga inicia “resistencia” desde la SEP en defensa de los libros de texto gratuito

“Como ustedes saben, ha sido una nota que se ha viralizado el intento que tuvo la Secretaría de Educación Pública por desalojarnos de estos espacios por cometer el gravísimo error de la defensa de los derechos de los ciudadanos, ahora que la institución intenta modificar, saltándose nuestra normativa y saltándose la Ley General de Educación”, afirmó.

El funcionario insistió en que se pretendió retirarlo “por la puerta de atrás para que entren personajes que perviertan ese cambio” en la enseñanza, al considerar que se busca hacerla “más instrumental, más sencilla”.

La víspera Arriaga iba a ser notificado de que por un cambio normativo la Subsecretaría de materiales Educativos que ocupa y desde los cuales se diseñaron millones de libros de texto –algunos señalados de errores- sería un cargo de libre designación por parte del titular de la SEP, Mario Delgado.

La conclusión de su encargo se concretaría a partir de mañana domingo 15, sin embargo Arriaga denunció que se le pretendió destituir y desalojar de su oficina, ambas cosas que negó al SEP ayer mismo.

El funcionario no ha abandonado las oficinas de la SEP y desde ahí comenzó su resistencia con una transmisión en Facebook en la que explicó : “Desde esta trinchera estaremos discutiendo en redes con compañeros de Puebla, de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla”.