Reducción de la jornada laboral de 40 horas: los pasos que faltan para que la reforma entre en vigor

La ruta legislativa de la reforma laboral

Las reformas constitucionales se establecen en el artículo 135 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que puede ser adicionada o reformada, siguiendo los requisitos y formalidades previstos en la propia Ley; para ello, el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras, apruebe por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, las reformas o adiciones. En el caso de la reforma laboral fue una iniciativa que presentó la presidenta de la República, Claudia Sheinbuam Pardo al Senado de la República, en donde ya fue aprobada.

¿Cuál es la ruta legislativa?

Tras su aprobación en la Cámara Alta, pasa a la Cámara de Diputados para que apruebe esta reforma. Después, se remite la minuta con proyecto de decreto a los congresos locales de los 31 estados de la república, para su aprobación.

“Las legislaturas de los estados aprueban o no la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional, siguiendo al efecto el procedimiento y las formalidades que establezca su constitución y leyes reglamentarias locales, específicamente para las reformas a la Constitución General de la República, o en su defecto el proceso general de formación de las leyes locales”, detalla el Prontuario publicado en la Cámara de Diputados.

Los congresos locales remiten su acuerdo, aprobatorio o no, a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. La cámara que cuente con el número de acuerdos aprobatorios suficientes de las legislaturas de los estados (la mitad más uno) hará el cómputo y declaratoria de Reforma Constitucional.

La cámara que reciba el dictamen de la reforma legislativa remitirá el asunto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que este paso es el último y en el que se hace oficial la reforma constitucional.

Ruta de la reforma reforma laboral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum la envío al Senado el 3 de diciembre; se aprobó el 11 de febrero de 2026 y se envío a la Cámara de Diputados para su aprobación, luego, a los congresos locales, de ahí regresa

a la Cámara de Senadores, luego al Ejecutivo para su posterior publicación.

Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que la minuta en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas podría discutirse y, en su caso, aprobarse en el Pleno entre el martes 24 y miércoles 25 de febrero, y aseguró que no habrá fast track.

El Senado aprobó la reforma constitucional como Cámara de origen y la turnó a la Cámara de Diputados, esta ya la turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, las cuales dictaminarán de manera conjunta.

Se espera que el dictamen una vez aprobado se circule cinco día, y podría invitarse al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López a una reunión de trabajo.

Después de los cinco días en que podrían oírse a sectores el dictamen será llevado al Pleno.

“Antes de subirse al Pleno, vamos a proporcionar lo que dice la ley, sin precipitación y sin prisas. Se va a deliberar ampliamente”, explicó Monreal.

