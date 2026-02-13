Publicidad

México

Jornada laboral de 40 horas: los pasos que faltan para que la reforma entre en vigor

Diversos colectivos y legisladores de oposición aseguran que esta iniciativa no ofrece más beneficios a la clase trabajadora del país, pues no se garantizan dos días de descanso, entre otros aspectos.
vie 13 febrero 2026 11:26 AM
Reducción de la jornada laboral de 40 horas: los pasos que faltan para que la reforma entre en vigor
Los trabajadores formales en el país deberán de esperar hasta el 2027 para que arranque gradualmente la reducción laboral de 48 a 40 horas a la semana. (Foto: Ramón Ruiz Sampaio)

El 11 de febrero el Senado de la República avaló la reforma constitucional que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral de los trabajadores con un empleo formal. Los legisladores avalaron modificaciones al 123 constitucional con 121 votos a favor en lo general; y 103 votos a favor y 15 contra en lo particular; ahora pasa a la Cámara de Diputados para su discusión y posterior, aprobación.

Esta reforma que impacta al sector laboral aún no es oficial pues faltan varias etapas por cumplir. Esta es la ruta legislativa que tiene que seguir.

El objetivo principal de esta reforma laboral es reducir de manera paulatina la jornada laboral a 40 horas semanales, y precisó que, por cada seis días laborales, las personas trabajadoras deberán disfrutar por los menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

El dictamen, que modifica el apartado A de ese artículo constitucional, fue remitido a la Cámara de Diputados, luego de que la asamblea lo avaló con 121 votos en lo general y 103 votos a favor y 15 en contra en lo particular, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para su aprobación.

La ruta legislativa de la reforma laboral

Las reformas constitucionales se establecen en el artículo 135 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que puede ser adicionada o reformada, siguiendo los requisitos y formalidades previstos en la propia Ley; para ello, el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus dos Cámaras, apruebe por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, las reformas o adiciones. En el caso de la reforma laboral fue una iniciativa que presentó la presidenta de la República, Claudia Sheinbuam Pardo al Senado de la República, en donde ya fue aprobada.

¿Cuál es la ruta legislativa?

Tras su aprobación en la Cámara Alta, pasa a la Cámara de Diputados para que apruebe esta reforma. Después, se remite la minuta con proyecto de decreto a los congresos locales de los 31 estados de la república, para su aprobación.

“Las legislaturas de los estados aprueban o no la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional, siguiendo al efecto el procedimiento y las formalidades que establezca su constitución y leyes reglamentarias locales, específicamente para las reformas a la Constitución General de la República, o en su defecto el proceso general de formación de las leyes locales”, detalla el Prontuario publicado en la Cámara de Diputados.

Los congresos locales remiten su acuerdo, aprobatorio o no, a alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. La cámara que cuente con el número de acuerdos aprobatorios suficientes de las legislaturas de los estados (la mitad más uno) hará el cómputo y declaratoria de Reforma Constitucional.

La cámara que reciba el dictamen de la reforma legislativa remitirá el asunto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que este paso es el último y en el que se hace oficial la reforma constitucional.

Ruta de la reforma reforma laboral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum la envío al Senado el 3 de diciembre; se aprobó el 11 de febrero de 2026 y se envío a la Cámara de Diputados para su aprobación, luego, a los congresos locales, de ahí regresa
a la Cámara de Senadores, luego al Ejecutivo para su posterior publicación.

Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que la minuta en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas podría discutirse y, en su caso, aprobarse en el Pleno entre el martes 24 y miércoles 25 de febrero, y aseguró que no habrá fast track.

El Senado aprobó la reforma constitucional como Cámara de origen y la turnó a la Cámara de Diputados, esta ya la turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, las cuales dictaminarán de manera conjunta.

Se espera que el dictamen una vez aprobado se circule cinco día, y podría invitarse al secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López a una reunión de trabajo.

Después de los cinco días en que podrían oírse a sectores el dictamen será llevado al Pleno.

“Antes de subirse al Pleno, vamos a proporcionar lo que dice la ley, sin precipitación y sin prisas. Se va a deliberar ampliamente”, explicó Monreal.

La reforma constitucional la impulsó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; por lo que al contar con apoyo por parte de Morena, partido al que pertenece, no se observan que haya algunas modificaciones, tal y como se observó en la Cámara Alta en la que los legisladores de oposición presentaron nueve reservas, entre ellas estaba destinar dos días de descanso por semana, pero ninguna pasó.

¿Aún no es oficial?

No, esta reforma laboral se reducir la jornada a 40 horas se implementará a partir del 1 de enero de 2027 y después, en la misma fecha hasta 2030, cada año se hará efectiva la reducción:

En 2026 entra en vigor y se establece el periodo de transición; en 2027 serán 46 horas; en 2028 de 44; en 2029 de 42 y en 2030 de 40.

El gobierno federal puntualizó que la reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni prestaciones, además con las modificaciones, por primera vez, se prohíben horas extras para menores de edad.

