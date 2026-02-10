Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

El cónsul Pável Meléndez Cruz destaca respaldo a migrantes mexicanos en Denver, Colorado

Pável Meléndez Cruz dijo que implementó el diálogo circular que tituló la “Mañanera Consular”, para escuchar de primera voz a las personas migrantes que asisten al consulado del que está a cargo.
mar 10 febrero 2026 04:08 PM
628031056_10232127076022513_7806498520527862342_n.jpg
Pável Melédez fue acompañado por empresarios, funcionarios y medios en su informe. (Foto: Especial )

Durante su tercer informe de actividades, Pável Meléndez Cruz, cónsul general de México en Denver, Colorado, resaltó el apoyo a mexicanos migrantes detenidos por autoridades de Estados Unidos en la región.

El funcionario destacó el trabajo del Departamento de Protección Consular sobre las atenciones legales y jurídicas a los migrantes mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Detención GEO en Aurora, a quienes se visita tres veces por semana para ofrecer asesoría consular y legal, así como para difundir el programa México Te Abraza.

Publicidad
633280622_1340109684815070_964208466577601518_n.jpg
Meléndez resaltó su diálogo con migrantes en Estados Unidos. (Foto: Especial )

Meléndez resaltó también el aumento de 350% en la expedición de documentos y servicios legales para la comunidad mexicana en la región de la que está a cargo.

Como ejercicio, el cónsul general destacó que implementó el diálogo circular que tituló la “Mañanera Consular”, para escuchar de primera voz a las personas que asisten al consulado.

El funcionario dijo que el Consulado General de México en Denver ocupa el segundo lugar en toda la red consular en la entrega y activación de la tarjeta de remesas de la Financiera para el Bienestar; asimismo, resaltó el aumento de la doble nacionalidad, llegando a más de dos mil nuevos registros en el año 2025.

631448414_1340109681481737_4841923727213339342_n.jpg
Meléndez está al frente del consulado mexicano desde 2023. (Foto: Especial )

Publicidad

Señaló además que el cuerpo de abogados de su Representación Consular se incrementó en 35%.

Meléndez resaltó también el proyecto “Salvando el hábitat crítico de hibernación de la mariposa monarca migratoria en el centro de México”, impulsado por su consulado y ejecutado desde 2025 con el mariposario de Colorado “Butterfly Pavilion”, con una inversión superior a los 53 mil dólares para la reforestación de 100 mil plantas de oyamel.

Este proyecto impulsa el turismo y la economía local de la región, en concordancia con los objetivos del Plan Michoacán por la paz y la justicia, dijo.

Pável Meléndez Cruz está al frente del consulado de México en Denver desde 2023.

Publicidad

Tags

Diplomacia Embajada de Estados Unidos Secretaría de Relaciones Exteriores

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad