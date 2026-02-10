El cónsul Pável Meléndez Cruz destaca respaldo a migrantes mexicanos en Denver, Colorado

Meléndez resaltó su diálogo con migrantes en Estados Unidos. (Foto: Especial )

Meléndez resaltó también el aumento de 350% en la expedición de documentos y servicios legales para la comunidad mexicana en la región de la que está a cargo.

Como ejercicio, el cónsul general destacó que implementó el diálogo circular que tituló la “Mañanera Consular”, para escuchar de primera voz a las personas que asisten al consulado.

El funcionario dijo que el Consulado General de México en Denver ocupa el segundo lugar en toda la red consular en la entrega y activación de la tarjeta de remesas de la Financiera para el Bienestar; asimismo, resaltó el aumento de la doble nacionalidad, llegando a más de dos mil nuevos registros en el año 2025.