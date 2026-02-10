El cónsul Pável Meléndez Cruz destaca respaldo a migrantes mexicanos en Denver, Colorado

Durante su tercer informe de actividades, Pável Meléndez Cruz, cónsul general de México en Denver, Colorado, resaltó el apoyo a mexicanos migrantes detenidos por autoridades de Estados Unidos en la región.
El funcionario destacó el trabajo del Departamento de Protección Consular sobre las atenciones legales y jurídicas a los migrantes mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Detención GEO en Aurora, a quienes se visita tres veces por semana para ofrecer asesoría consular y legal, así como para difundir el programa México Te Abraza.