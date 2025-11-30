El “Movimiento del Sombrero”, impulsado por Manzo, busca avanzar en el país

Pese al riesgo, se refuerza el movimiento

Tras el asesinato de Carlos Manzo, el pasado 15 de noviembre, se realizaron manifestaciones en la Ciudad de México y en al menos 12 estados, en la que protestaron por la violencia que se vive en el país y para pedir justicia por el exalcalde de Uruapan.

Cientos de personas con sombreros, vestidas de blanco, salieron a manifestarse este sábado en Toluca por el asesinato de Carlos Manzo. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Integrantes han manifestado su preocupación por la inseguridad. Ldiputada federal Guadalupe Mendoza Arias señala que tras la muerte de Manzo, los integrantes del Movimiento del Sombrero se encuentran en riesgo, por lo que mantienen medidas de seguridad.

“Tenemos que ser cautelosos. Pensaron que al eliminar a Carlos se iba a acabar este movimiento y ya vieron que no”, señala la legisladora, quien asevera que la Guardia Nacional la cuida.

Durante el asesinato de Carlos Manzo, otro de sus integrantes salió herido, Víctor Hugo de la Cruz, quien siempre acompañaba al exalcalde en todas sus actividades y recibió una balazo en la espalda.

Pese al riesgo, los integrantes de 'La Sombreriza' evalúan convertir su movimiento en partido político, tras el reconocimiento que tuvo no solo a nivel nacional, sino mundial, debido a que la noticia salió en medios de comunicación de Alemania, Estados Unidos y España.

La diputada Mendoza Arias explica que existen disyuntivas que se deben analizar: ser partido político tendrá beneficios, como el acceso a recursos públicos para realizar sus actividades, pero también hay desventajas, porque pueden perder credibilidad como todos los partidos que ya existen.

“Lo vamos a platicar más adelante con la presidenta Grecia Quiroz, a ver si va a querer que se forme el partido del El Sombrero por los beneficios que hay para que sigamos avanzando, y si no, pues seguimos igual. Aún no es seguro”, cuenta legisladora.

Mientras, Grecia Quiroz ya llamó a los integrantes del Movimiento del Sombrero para hablar la próxima semana, y a decir de ellos el encuentro será para determinar el futuro de la agrupación, ya que, aseguran, ha crecido “más rápido” tras el asesinato de Carlos Manzo.

“No nos imaginamos que fuera a crecer más rápido después de su muerte. La verdad no hubiéramos hubiera sido de esa forma, pero así están las cosas, está creciendo mucho. Se hizo viral su muerte. Ya era muy conocido, pero a quienes les faltaba conocerlo, están conociéndolo ahora después de muerto”, dice Mendoza Arias.

El dirigente de esta agrupación en Pátzcuaro, José Antonio Arreola, coincide con la legisladora al estimar que el movimiento ha crecido en los últimos días y comenta que Grecia Quiroz podría ser la próxima gobernadora de Michoacán.

Creo que vamos muy bien para que pueda Grecia llegar a la gubernatura de Michoacán". José Antonio Arrerola, líder del Movimiento del Sombrero en Pátzcuaro, Michoacán.

“La idea de ahora es primero que la presidenta municipal logre fortalecerse, porque pasa por un duelo (…) Posteriormente, seguir creciendo el movimiento de una forma orgánica, lo más limpia posible para que no se manche este movimiento como Carlos lo quería y tomar la gubernatura”, declara.

Mientras, eso pasa, los integrantes de 'La Sombreriza' ya realizan una colecta de llaves para hacerle una estatua al expresidente municipal de Uruapan, y una de las opciones es colocarla en la mesita de Atención Ciudadana, donde hace siete años Carlos Manzo comenzó a atender a cualquier persona que se acercara a pedirle ayuda.

Con un radio de comunicación y una botella de agua, Carlos Manzo se sentaba de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas en una mesa blanca ubicada en el camellón del Paseo Lázaro Cárdenas, frente a McDonald’s, considerado un punto estratégico que facilita el acceso a la ciudadanía.

“Él personalmente iba, se sentaba y ahí llegaba la gente para ser apoyada por él. Ahí llegaba con temas de medicamento, con temas cuestiones de denuncias. Carlos siempre estuvo ahí para la ciudadanía”, sostiene José Antonio Arreola.