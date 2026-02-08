México pasó de negar la existencia y elaboración de fentanilo en territorio nacional a incautar más de 600 kilogramos que tenían como destino el mercado estadounidense a través de la "Operación Frontera Norte”, estrategia implementada hace un año para contener las amenazas de aranceles de Donald Trump, quien en su regreso a la Presidencia de Estados Unidos intensificó su batalla contra las drogas.
Lo decomisado equivale alrededor de 600 a 900 millones de pastillas que llegarían a Estados Unidos, un país que hasta hace dos años enfrentaba la peor crisis de salud con hasta 70,000 personas muertas al año por sobredosis de este opioide.
Desde febrero de 2025, México aceleró el decomiso de fentanilo, se enfocó en desarticular redes criminales y en frenar el tráfico de armas. Con este operativo, se logró un tercio de la incautación total de esta droga durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, de 1.8 toneladas desde 2024.
“Operación Frontera Norte” permitió dar golpes al narcotráfico como la detención de 10,000 presuntos delincuentes y generar pérdidas económicas relacionadas con las pastillas que ya no llegaron y se vendieron entre consumidores estadounidenses.
El fentanilo es una droga altamente rentable para el crimen. Por cada kilogramo, que tiene el potencial de causar la muerte de 500,000 personas , se estima que las pérdidas económicas alcanzan hasta 1.6 millones de dólares (unos 27 millones 564,448 pesos). Por el decomiso de fentanilo, la afectación al crimen organizado es de hasta casi 1,000 millones de dólares.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2025 , realizado por el Instituto para la Economía y la Paz, en la última década las organizaciones criminales se han adaptado a los cambios en el mercado de drogas que pasó de demandar drogas de origen vegetal, como la marihuana y la heroína, a drogas sintéticas, especialmente el fentanilo.
“Dado que el margen de ganancia del fentanilo puede ser hasta 2,700 veces su costo original de producción, se estimaba que, para 2022, los cárteles obtenían ingresos brutos de entre 700 millones y 1,000 millones de dólares anuales por el comercio de esta droga. Esta cifra es inferior a los aproximadamente 1,300 millones de dólares que se estimaba generaba anualmente la heroína en el punto más alto de su comercio; sin embargo, los costos operativos de la heroína son considerablemente más altos”, refiere el reporte.
Un análisis de InSight Crime plantea que el costo de las sustancias químicas requeridas para producir 4.5 toneladas de fentanilo puro (lo requerido para satisfacer la demanda del mercado estadounidense) oscila entre los 9 y 22.5 millones de dólares.
El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son las principales organizaciones que trafican fentanilo hacia Estados Unidos quienes se disputan rutas como la que recorre el Pacífico y que incluye la Península de Baja California y otra que va desde el centro del país; ambas con destino a Estados Unidos.
De la negación a la incautación
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México negó ser productor de fentanilo. El entonces mandatario federal aseguraba que territorio mexicano solo era un país de tránsito para la droga que provenía de China.
“No es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos. Yo sostengo que llega más fentanilo a Canadá y Estados Unidos, aquí se hacen pastillas las troquelan pastillas azules”, afirmó en marzo de 2023 López Obrador.
Cuando en el Puerto de Lázaro Cárdenas se realizó un decomiso que contenía fentanilo y metanfetaminas, procedentes de Qingdao, China, López Obrador aseguró que era prueba de que la sustancia venía de Asia.
Con la presidenta Sheinbaum, la tónica no ha cambiado del todo. Antes de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos, rechazó que en tierra mexicana ocurriera todo el proceso de fabricación de fentanilo.
“El hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso, no se ha encontrado”, dijo el 7 de enero de 2025 .
Sin embargo, ante las presiones del gobierno de Trump, en México se aceleró el decomiso de fentanilo.
De octubre de 2024 a diciembre de 2025, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha decomisado 1.8 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo. La cifra representa el 20% de los 9,000 kilogramos de esa droga que fueron incautados en el gobierno de López Obrador.
El especialista en seguridad, Alberto Guerrero Baena, plantea que el gobierno de México pasó de negar la fabricación de fentanilo a acelerar su decomiso, debido a las constantes presiones de Donald Trump.
“De un momento a otro se cambió de una negación a un reconocimiento y a un ataque que dio resultados contra el fentanilo desde el inicio porque las autoridades mexicanas ya tenían detectados dónde estaban los laboratorios. Se empezó a actuar de una manera rápida”, refiere el experto.
Alejandro Martínez, experto en seguridad y catedrático de La Salle, coincide. "Con las fuertes presiones arancelarias por parte del gobierno de Trump, esa narrativa en menos de un año ha cambiado drásticamente y México está colaborando con el gobierno de Donald Trump", destaca.
Bajan muertes por sobredosis en EU, pero sigue la presión
El gobierno de Estados Unidos enfocó sus esfuerzos en el exterior, mientras que en las muertes por sobredosis disminuían en el país gracias a políticas de salud. En 2024 se calcularon 80,391 muertes por sobredosis, un descenso de 26.9% en comparación con las 110,037 muertes estimadas en 2023, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de los CDC.
No obstante, el presidente Trump insiste en responsabilizar a las organizaciones mexicanas de inundar sus calles con esa sustancia.
“Para el gobierno de Washington, el cual ha tenido desde hace varias décadas una política de combate a las drogas, ha sido más cómodo señalar a los cárteles mexicanos como los culpables de este flagelo para su nación, específicamente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, además de que al gobierno mexicano se le acusa de no hacer el trabajo necesario para combatir la corrupción y la violencia al interior del país”, se plantea en el artículo “Fentanilo, el gran negocio del crimen organizado: implicaciones en el combate a las drogas ”, escrito por Mauricio Soto Rodríguez de la UNAM.
El catedrático de La Salle explica además que a pesar de los decomisos, la demanda de fentanilo no ha frenado. "Ha aumentado el porcentaje de decomisos y también la presentación de presuntos delincuentes, pero no se ha detenido por completo el flujo de fentanilo hacia la sociedad estadounidense, los principales consumidores de este producto", dice.
Por lo que estiman que la presión sobre México se mantenga para seguir dando resultados.
Estados Unidos, constituyéndose como un país agraviado por el fentanilo, mantendrá presión sobre México”
Alberto Guerrero, especialista en seguridad pública.