México

Reconoce EU detención de alcalde de Tequila; la atribuye a intercambio de información con México

El embajador estadounidense hizo este reconocimiento en medio de las presiones de Donald Trump hacia México por considerar que no se hace lo suficiente para combatir al narcotráfico.
sáb 07 febrero 2026 06:20 PM
Detención Diego Rivera Navarro
El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, llegó al poder abanderado por Morena. (Foto: Especial )

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hizo un reconocimiento al gobierno por la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, señalado por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La aprehensión del alcalde morenista fue señalada por el funcionario estadounidense como ejemplo de los resultados concretos que ha arrojado la “cooperación estrecha y el intercambio de información” entre las dos naciones.

“Cada arma decomisada y cada criminal llevado ante la justicia hacen que nuestras comunidades sean más seguras y salvan vidas. La justicia prevalecerá”, escribió Johnson este sábado en sus redes sociales.

El mensaje se enmarca en el incremento de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia México, por considerar que no se hace lo suficiente para combatir al narcotráfico.

El pasado 5 de febrero, la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) dio a conocer la detención de Rivera Navarro.

Esa fue una de varias detenciones resultado de la Operación Enjambre, reportada por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, quien detalló que la aprehensión fue el resultado de una investigación de cuatro meses y derivó de información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval.

En el operativo también se detuvo a tres servidores públicos del ayuntamiento: Juan Manuel Pérez Sosa, el director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas.

Según García Harfuch, en las detenciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la misma SSPC.

