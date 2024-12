Harfuch resalta aseguramiento de fentanilo; Sheinbaum descarta 'invasión' de EU

En la mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre la idea de Trump de enviar a militares a México para combatir a los cárteles, a lo que la presidenta dijo que no tienen en mente un escenario de invasión.

"Con respecto a la soberanía, lo hacen las fuerzas de seguridad y así va a ser. No, no va a haber una invasión, eso no. No es un escenario que tengamos en mente y de todas maneras tenemos nuestro Himno Nacional", manifestó Sheinbaum.

Nos estamos preparando para deportaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que su gobierno ya se está preparando para recibir a mexicanos deportados en caso de que Donald Trump concrete su plan de expulsiones masivas desde el primer día de su gobierno.

“Aún en estos casos, que hubiera una deportación (masiva), también nos estamos preparando para darle la bienvenida a México a todas las y los mexicanos que por alguna razón son deportados desde Estados Unidos. Es nuestra obligación”, sostuvo.

Sheinbaum anunció que los consulados mexicanos reforzarán su capacidad de atención mediante la contratación de más abogados para apoyar a los connacionales que enfrenten procesos legales de deportación.

"La primera atención será en los consulados, estamos haciendo una contratación de abogados", señaló.

La mandataria recalcó que, cuando tenga un diálogo formal con Trump y su equipo, el gobierno mexicano insistirá en que la mejor manera de abordar el fenómeno migratorio es atender las causas de raíz.

"Tenemos un plan para atender a los migrantes antes de que lleguen a la frontera. También debe haber canales legales para migrar, hoy lo tiene el presidente Biden. Nuestro posición va a ser que la mejor manera de atender la migración es atender las causas, pueden no estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que insistir", abundó.