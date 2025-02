Investiguen si precursores de fentanilo entran por EU, pide Sheinbaum a Trump

La presidenta dijo que por humanidad su gobierno está dispuesto a colaborar en contra del tráfico de fentanilo en Estados Unidos.

“Nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos por esta crisis humanitaria. No queremos que el fentanilo llegue a ningún lado, no queremos que las drogas lleguen a ningún lado, no solo a Estados Unidos sino a jóvenes mexicanos o jóvenes de cualquier país del mundo. No queremos y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos”, agregó.

Sin embargo, insistió en que esa colaboración siempre será en el marco de la coordinación y no en el de la subordinación.

“Entre los tres países tenemos que hacer este análisis, a ver, tanta inteligencia que hay, pues vamos averiguando por dónde sale, por donde entra, dónde se fabrica, cómo se distribuye y eso nos va a dar mucha información para que cada quien en su país actúe de manera coordinada”, comentó.

Planteó que espera que antes de que concluya esta semana haya un acuerdo con Estados Unidos para no retomar la propuesta de imponer 25% de aranceles a productos mexicanos, por lo que puede ser necesaria una nueva llamada con Donald Trump.