En febrero son las preinscripciones: fechas en Edomex a preescolar, primaria y secundaria

Calendario preinscripciones

Nivel Preescolar

Letra del primer apellido

A,B,C,D 9 y 10 de febrero

E,F,G,H,I 11 y 12 de febrero

J-K-L-M 13 y 16 de febrero

N-Ñ-O-P-Q-R 17 y 18 de febrero

S-T-U-V-W-X-Y-Z 19 y 20 de febrero

Requisitos para preescolar

Primer grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2023, con tres años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

• Segundo grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2022, con cuatro años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

• Tercer grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2021, con cinco años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Nivel primaria

Letra del primer apellido

A,B,C,D 23 y 24 de febrero

E,F,G,H,I 25 y 26 de febrero

J-K-L-M 27 de febrero y 2 de marzo

N-Ñ-O-P-Q-R 3 y 4 de marzo

S-T-U-V-W-X-Y-Z 5 y 6 de marzo

Los requisitos para preinscribir al primer grado se deberá realizar el trámite de la o el aspirante nacida(o) en 2020, que cuenten con seis años como edad mínima y 14 años como edad máxima, en ambos casos cumplidos al 31 de diciembre de 2026.