En el Estado de México (Edomex), los padres de familia y tutores alistan los documentos para realizar las preinscripciones de los menores de edad a educación básica en escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Estos son los días establecidos en el calendario oficial y los requisitos, que no se harán solo en febrero.
En febrero son las preinscripciones: fechas en Edomex a preescolar, primaria y secundaria
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación dio a conocer la convocatoria del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) en la que se establece que el trámite de preinscripción se realizará en línea, por lo que se debe tener a la mano la siguiente documentación:
- CURP del o la aspirante.
- Acta de nacimiento del o la aspirante.
- El nombre de cinco escuelas cercanas al domicilio. Para conocerlas, se puede ingresar al siguiente enlace: seduc.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/
- En caso de que el o la aspirante tenga un hermano o gemelo, o que ingrese al mismo grado, se deberá realizar un trámite para cada uno.
- Si el o la aspirante ya tiene un hermano en una de las escuelas elegidas, se debe proporcionar la CURP de éste o ésta al momento de realizar el registro correspondiente.
- Se debe realizar la preinscripción en una computadora para descargar e imprimir su comprobante, posteriormente, consultar los resultados con el folio o CURP.
Calendario preinscripciones
Nivel Preescolar
Letra del primer apellido
A,B,C,D 9 y 10 de febrero
E,F,G,H,I 11 y 12 de febrero
J-K-L-M 13 y 16 de febrero
N-Ñ-O-P-Q-R 17 y 18 de febrero
S-T-U-V-W-X-Y-Z 19 y 20 de febrero
Requisitos para preescolar
Primer grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2023, con tres años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
• Segundo grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2022, con cuatro años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
• Tercer grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2021, con cinco años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
Nivel primaria
Letra del primer apellido
A,B,C,D 23 y 24 de febrero
E,F,G,H,I 25 y 26 de febrero
J-K-L-M 27 de febrero y 2 de marzo
N-Ñ-O-P-Q-R 3 y 4 de marzo
S-T-U-V-W-X-Y-Z 5 y 6 de marzo
Los requisitos para preinscribir al primer grado se deberá realizar el trámite de la o el aspirante nacida(o) en 2020, que cuenten con seis años como edad mínima y 14 años como edad máxima, en ambos casos cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
Nivel Secundaria
Letra del primer apellido
A,B,C,D 9 y 10 de marzo
E,F,G,H,I 11 y 12 de marzo
J-K-L-M 13 y 16 de marzo
N-Ñ-O-P-Q-R 17 y 18 de marzo
S-T-U-V-W-X-Y-Z 19 y 20 de marzo
Para primer grado de secundaria: General o Técnica deberán realizar el trámite de preinscripción las y los aspirantes con máximo 14 años 11 meses de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
• Telesecundaria: deberán realizar el trámite de preinscripción las y los aspirantes con máximo 15 años 11 meses de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
Los resultados serán publicados el 31 de julio de 2026, en el portal electrónico del Gobierno del Estado de México: edomex.gob.mx y el listado de asignación en cada una de las escuelas participantes el 3 de agosto, por lo que es importante guardar en un lujar seguro el número de folio que se asigne al momento de las preinscripciones.