Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

En febrero son las preinscripciones: fechas en Edomex a preescolar, primaria y secundaria

La autoridad educativa en la entidad mexiquense dio a conocer las fechas y documentación requerida para la inscripción al nivel básico en las escuelas de la SEP.
vie 30 enero 2026 01:30 PM
preinscripciones-edomex-2026.jpg
Los padres de los niños que estén en edad de cursar los niveles de preescolar, primaria y secundaria deberán realizar el trámite de preinscripción en línea. (Foto: iStock )

En el Estado de México (Edomex), los padres de familia y tutores alistan los documentos para realizar las preinscripciones de los menores de edad a educación básica en escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Estos son los días establecidos en el calendario oficial y los requisitos, que no se harán solo en febrero.

Publicidad

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación dio a conocer la convocatoria del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) en la que se establece que el trámite de preinscripción se realizará en línea, por lo que se debe tener a la mano la siguiente documentación:

  • CURP del o la aspirante.
  • Acta de nacimiento del o la aspirante.
  • El nombre de cinco escuelas cercanas al domicilio. Para conocerlas, se puede ingresar al siguiente enlace: seduc.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/
  • En caso de que el o la aspirante tenga un hermano o gemelo, o que ingrese al mismo grado, se deberá realizar un trámite para cada uno.
  • Si el o la aspirante ya tiene un hermano en una de las escuelas elegidas, se debe proporcionar la CURP de éste o ésta al momento de realizar el registro correspondiente.
  • Se debe realizar la preinscripción en una computadora para descargar e imprimir su comprobante, posteriormente, consultar los resultados con el folio o CURP.
Publicidad

Calendario preinscripciones

Nivel Preescolar

Letra del primer apellido

A,B,C,D 9 y 10 de febrero

E,F,G,H,I 11 y 12 de febrero

J-K-L-M 13 y 16 de febrero

N-Ñ-O-P-Q-R 17 y 18 de febrero

S-T-U-V-W-X-Y-Z 19 y 20 de febrero

Requisitos para preescolar

Primer grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2023, con tres años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Segundo grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2022, con cuatro años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Tercer grado: deberá realizar el trámite de preinscripción de la o el aspirante nacida(o) en 2021, con cinco años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Te sugerimos:

Preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria 2026 en CDMX: calendario por apellido y requisitos
Preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria en CDMX: Calendario de registro por apellidos La SEP convoca a madres y padres de familia a realizar la preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 en los niveles de educación básica de la Ciudad de México. Estas son las fechas.

Nivel primaria

Letra del primer apellido

A,B,C,D 23 y 24 de febrero

E,F,G,H,I 25 y 26 de febrero

J-K-L-M 27 de febrero y 2 de marzo

N-Ñ-O-P-Q-R 3 y 4 de marzo

S-T-U-V-W-X-Y-Z 5 y 6 de marzo

Los requisitos para preinscribir al primer grado se deberá realizar el trámite de la o el aspirante nacida(o) en 2020, que cuenten con seis años como edad mínima y 14 años como edad máxima, en ambos casos cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Publicidad

Nivel Secundaria

Letra del primer apellido

A,B,C,D 9 y 10 de marzo

E,F,G,H,I 11 y 12 de marzo

J-K-L-M 13 y 16 de marzo

N-Ñ-O-P-Q-R 17 y 18 de marzo

S-T-U-V-W-X-Y-Z 19 y 20 de marzo

Para primer grado de secundaria: General o Técnica deberán realizar el trámite de preinscripción las y los aspirantes con máximo 14 años 11 meses de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

• Telesecundaria: deberán realizar el trámite de preinscripción las y los aspirantes con máximo 15 años 11 meses de edad, cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

Los resultados serán publicados el 31 de julio de 2026, en el portal electrónico del Gobierno del Estado de México: edomex.gob.mx y el listado de asignación en cada una de las escuelas participantes el 3 de agosto, por lo que es importante guardar en un lujar seguro el número de folio que se asigne al momento de las preinscripciones.

Tags

Estado de México Estudiantes Escuelas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad