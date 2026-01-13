Preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria 2026 en CDMX: calendario por apellido y requisitos

Publicidad

CDMX

Preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria en CDMX: Calendario de registro por apellidos

La SEP convoca a madres y padres de familia a realizar la preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 en los niveles de educación básica de la Ciudad de México. Estas son las fechas.
mar 13 enero 2026 10:43 AM
De no realizar la preinscripción en alguna de las fechas señaladas, se invita a madres, padres de familia y personas tutoras a estar atentos a una nueva convocatoria para el periodo extemporáneo. (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió las fechas oficiales de las preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 de educación básica, en las escuelas públicas de la Ciudad de México. Este proceso se realizará en línea entre enero y febrero, y es indispensable para garantizar un espacio en los planteles educativos.

Si tienes una hija o hijo que esté en preescolar, primaria o secundaria en la capital, apunta qué día corresponde hacer el trámite.

Preinscripciones al ciclo 2026-2027 en CDMX

La SEP, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), convoca a madres, padres y personas tutoras a realizar el proceso de preinscripción a nuevo ingreso para estudiantes de los niveles básicos conforme a las siguientes fechas:

2° y 3° de preescolar, 1° de primaria, 1° de secundaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) en todas sus modalidades de educación básica - Del 13 de enero al 27 de febrero de 2026.

Primer ciclo en Centros de Atención Múltiple (CAM laboral) - Del 13 enero al 27 de febrero de 2026.

Quienes estén por ingresar a 1° de preescolar, los requisitos para la preinscripción se podrán consultar a partir del 13 de mayo de 2026, y realizar el proceso del 19 al 29 de mayo de 2026.

El titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, detalló la preinscripción se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, y el trámite se realizará en línea desde la página oficial https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

Fechas por inicial

13 al 15 de enero: A y B
16, 19 y 20 de enero: C
21 al 23 de enero: D, E y F
26 al 28 de enero: G
29 y 30 de enero: H, I, J y K
3 al 5 de febrero: L
6, 9 y 10 de febrero: M
11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P
16 al 20 de febrero: Q, R, S y T
23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z

En caso de no haber realizado el registro de preinscripción en el día sugerido conforme a la letra inicial del primer apellido, se podrá realizar cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria.

Para ello, se solicita estar atentos al periodo extemporáneom conforme a los lugares que queden disponibles (con excepción de CAM).

Requisitos

La convocatoria actual aún no detalla cuáles son los documentos solicitados, sin embargo, en este trámite la AEFCM requiere contar con la CURP de la o el aspirante, dos correos electrónicos para recibir información oficial y un número de teléfono vigente.

Directorio de escuelas

Puedes consultar las escuelas disponibles en la Ciudad de México más cercanas a tu domicilio a través del siguiente enlace: https://apps.aefcm.gob.mx/directorio_escuelas/

Las preinscripciones se realizarán en línea, del 13 de enero al 27 de febrero de 2026, a través de la página oficial www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/ (Carlos Alberto Carbajal)

Contacto para dudas y aclaraciones

En caso de tener dudas o requerir de información adicional, estos son los siguientes números y correos electrónicos de contacto:

Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID)

preinscripcionescdmx@aefcm.gob.mx

55 1053 2709
55 4158 3439
55 4200 5535
55 5143 6437
55 5143 3139

Buzón Escolar
buzesco@nube.sep.gob.mx
55 3601 8700

