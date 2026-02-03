Los padres de familia y tutores de menores de edad que estén por ingresar a la educación básica en escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) deben tomar en cuenta las fechas establecidas para realizar el trámite de inscripción para que sus hijos obtengan un lugar.
Ya empezaron las preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria: dónde hacerla y requisitos
Fechas de preinscripciones 2026
De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027, las fechas establecidas para realizar la preinscripción para preescolar, primer año de primaria y primer año de secundaria serán desde el martes 3 al viernes 6 de febrero; el proceso se reanudará del lunes 9 al viernes 13 del mes.
Requisitos
El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) en el Edomex solicitó los siguientes documentos en el ciclo escolar pasado, por lo que se prevé que sean los mismos para 2026-2027; sin embargo, es importante estar atentos a las convocatorias oficiales para confirmarlo.
Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el aspirante. Si no la tiene o es extranjero, puede consultar los requisitos a través de la siguiente dirección electrónica: www.gob.mx/curp/
• Acta de nacimiento de la o el aspirante.
• El nombre de cinco escuelas cercanas a su domicilio, así como el municipio y la colonia o localidad donde se ubican, consultando el siguiente enlace: seduc.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/
• Dirección de correo electrónico de la madre, padre o tutor que realiza el trámite.
• En caso de que la o el menor cuente con hermana(o) gemela(o), o que ingrese al mismo grado, se deberá realizar un trámite para cada uno.
• Si tiene hermana(o) en alguna de las escuelas seleccionadas como opciones, favor de proporcionar la CURP de este al momento de realizar el trámite.
• Realizar el proceso de preinscripción en una computadora para descargar e imprimir su ficha y posteriormente consultar los resultados con el folio o CURP.
En el caso de la CDMX, las preinscripciones ya iniciaron y se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido; el trámite se realizará en línea desde la página oficial https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/
Fechas por letra inicial
13 al 15 de enero: A y B
16, 19 y 20 de enero: C
21 al 23 de enero: D, E y F
26 al 28 de enero: G
29 y 30 de enero: H, I, J y K
3 al 5 de febrero: L,
6, 9 y 10 de febrero: M
11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P
16 al 20 de febrero: Q, R, S y T
23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z
En caso de no haber realizado el registro de preinscripción en el día sugerido conforme a la letra inicial del primer apellido, se podrá realizar cualquier otro día dentro del periodo establecido en el calendario de la convocatoria.
Además, habrá una nueva convocatoria extemporánea conforme a los lugares que queden disponibles en las escuelas.
Preinscripciones en los estados
Preinscripciones en Guerrero: La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) emitió la circular para el proceso de preinscripciones para educación básica, que se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero.
Los trámites corresponden a los niveles de preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2026-2027, mientras que para la educación inicial, que atiende a niñas y niños de 0 a 3 años en los Centros de Atención Infantil (CAI), el periodo de preinscripción será la segunda semana de mayo.
La preinscripción será a través del siguiente enlace:
https://preinscripciones.segro.edu.mx/PreInscripciones
En escuelas rurales y donde no haya internet, los padres de familia deberán acudir al plantel.
Preinscripciones en Michoacán: Arrancaron el 14 de enero y concluirán el 13 de febrero. Se debe realizar un registro previo en el siguiente enlace, para después acudir a los planteles educativos con la documentación requerida.
https://dti.see.michoacan.gob.mx/sistema-integral-see/preinscripciones?fbclid=IwY2xjawPu_HpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFkcURqVEhKZmU5Y0ZjT21hc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgBmh-JDmkw8GlaZ06oKNKBSErBlZrQfLZd9aqc1sm-plxpfwfzG9G8g9FLW_aem_JDzxJiyYPRkxCoUFtGba9w
Preinscripciones en Jalisco: Iniciar el trámite en el siguiente enlace: https://plataformaeducativa.jalisco.gob.mx/google-login;type=Familia
Estará abierta hasta el 27 de febrero. Haz clic en trámites, luego preinscripción, llena los formularios que se solicitan. Colocar los nombres de 5 escuelas por orden prioritario, y tras verificar los datos que se ingresaronffff