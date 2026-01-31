Guatemala captura a un presunto narco mexicano y destruye plantación de marihuana

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detalló que la intervención se llevó a cabo en el municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén, una zona fronteriza con México y Belice. En el despliegue participaron fuerzas policiales y del Ejército guatemalteco.

En el operativo también se logró el decomiso de dos granadas RPG-7, seis municiones antitanque, siete fusiles, una pistola, un revólver y cientos de cartuchos útiles. Además, las autoridades localizaron y erradicaron más de 430,000 matas de marihuana, cuyo valor fue estimado en 20.9 millones de dólares.

La detención de Medina García es la segunda detención con fines de extradición realizada por la PNC en lo que va del mes.

Según investigaciones de autoridades estadounidenses, el detenido formar parte de una organización criminal con sede en México que, desde al menos 2025, ha conspirado para trasladar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia y otros países hacia Estados Unidos. La estructura criminal controlaba pistas clandestinas en territorio mexicano para recibir los envíos y coordinaba su posterior traslado.