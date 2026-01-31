Guatemala captura a un presunto narco mexicano y destruye plantación de marihuana

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a cuatro presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico, entre ellos un ciudadano mexicano, identificado como Erick Neftalí Medina García, de 34 años.
De acuerdo con las autoridades de Guatemala, Medina García es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, al ser acusado de conspiración para importar cocaína a los EU, así como conspiración para fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, con el conocimiento y la causa razonable para creer que dicha sustancia sería introducida ilegalmente a territorio estadounidense y a aguas bajo su jurisdicción.