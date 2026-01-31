Publicidad

México

Guatemala captura a un presunto narco mexicano y destruye plantación de marihuana

Medina García es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, sindicado por los delitos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos.
sáb 31 enero 2026 04:52 PM
Erick Neftalí Medina García detenido guatemala
Erick Neftalí Medina García, de 34 años, fue capturado en Guatemala por policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica durante un operativo estratégico. (Foto: Facebook/PNCdeGuatemala)

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron a cuatro presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico, entre ellos un ciudadano mexicano, identificado como Erick Neftalí Medina García, de 34 años.

De acuerdo con las autoridades de Guatemala, Medina García es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, al ser acusado de conspiración para importar cocaína a los EU, así como conspiración para fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, con el conocimiento y la causa razonable para creer que dicha sustancia sería introducida ilegalmente a territorio estadounidense y a aguas bajo su jurisdicción.

La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala detalló que la intervención se llevó a cabo en el municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén, una zona fronteriza con México y Belice. En el despliegue participaron fuerzas policiales y del Ejército guatemalteco.

En el operativo también se logró el decomiso de dos granadas RPG-7, seis municiones antitanque, siete fusiles, una pistola, un revólver y cientos de cartuchos útiles. Además, las autoridades localizaron y erradicaron más de 430,000 matas de marihuana, cuyo valor fue estimado en 20.9 millones de dólares.

La detención de Medina García es la segunda detención con fines de extradición realizada por la PNC en lo que va del mes.

Según investigaciones de autoridades estadounidenses, el detenido formar parte de una organización criminal con sede en México que, desde al menos 2025, ha conspirado para trasladar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia y otros países hacia Estados Unidos. La estructura criminal controlaba pistas clandestinas en territorio mexicano para recibir los envíos y coordinaba su posterior traslado.

Las indagatorias señalan que Medina García fungía como uno de los líderes del grupo, encargado de la protección de los cargamentos y de coordinar su tránsito a través de México con destino final en Estados Unidos.

La Policía Nacional Civil de Guatemala reiteró su compromiso con el combate frontal al narcotráfico, el fortalecimiento de la seguridad nacional y la cooperación internacional contra el crimen organizado.

