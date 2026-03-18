Tribunal Electoral confirma el cierre del caso Pío López Obrador

En agosto de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó no halló elementos de prueba contundentes para determinar que el dinero en efectivo que recibió en sobres amarillos Pío López Obrador sirvió para financiar de forma ilícita campañas de Morena, partido fundado por su hermano Andrés Manuel López Obrador.

Durante la indagatoria, los consejeros electorales recibieron los videos difundidos por el medio Latinus en 2020 en los que se ve a Pío tomando dinero de manos de David León, quien formó parte del gobierno federal de López Obrador.

En el expediente, el INE también destacó una declaración de David León, quien filmó dichos videos, en la que reconoció que el dinero en efectivo era para financiar asambleas y otras actividades del movimiento morenista.

En su momento, el entonces presidente López Obrador aceptó que los recursos se usaban para gasolina, sonido y organización de eventos políticos.

Aunque el INE buscó que David León y Pío López Obrador comparecieran respecto al caso, los dos se negaron.

En octubre de 2022, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE) resolvió archivar y no ejercer ninguna acción penal en contra de Pío López Obrador y David León, al determinar que no incurrieron en ningún delito electoral, por el caso de los videos grabados en 2015, en donde los dos aparecen entregando y recibiendo una bolsa y sobre con supuesto dinero en efectivo.

En ese mismo 2022, Pío López Obrador concedió una entrevista a Expansión Política, donde aceptó haber recibido “aportaciones para el movimiento” en 2015 de manos de David León.

León era operador del Gobierno de Chiapas cuando entregó los sobres de dinero. Luego se convirtió en el coordinador de Protección Civil del gobierno de AMLO.