El abandono de casas en México tiene un riesgo más allá de la infraestructura: así impacta a las infancias

Infancias perjudicadas

La existencia de zonas en abandono se traduce en la ausencia de servicios básicos y de tejido comunitario en unidades habitacionales deterioradas, lo que genera un vacío que es ocupado, principalmente, por la delincuencia organizada, de acuerdo con el análisis de la fundación.

Esta situación pone en riesgo a entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad ante el reclutamiento por estos grupos, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. La exposición al narcotráfico, a rutas inseguras y a contextos de violencia agrava este escenario.

Se trata de una de las consecuencias más visibles, pero no la única. “El abandono de la vivienda se traduce en rezago escolar, falta de registro oficial y exposición directa a la delincuencia. En lugar de construir espacios seguros para las infancias, se les restan oportunidades”, señaló Eduardo Rivera, gerente de Desarrollo Comunitario de Fundación Hogares.

La exposición constante a estos riesgos “marca el desarrollo de niñas y niños que permanecen en estos entornos” y que transitan calles que, tras el abandono, son ocupadas por grupos criminales, detalla el estudio.

Un caso emblemático es el de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, uno de los municipios más peligrosos del país, de acuerdo con el Índice de Paz México 2025, y donde se concentran más de 77,000 viviendas deshabitadas.

En este municipio, Fundación Hogares identificó la presencia de menores sin actas de nacimiento, lo que les impide acceder a servicios esenciales, así como casos de niñas y niños que no asisten a la escuela debido a que los trayectos son peligrosos o demasiado largos.