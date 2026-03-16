México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles en primera ronda de conversaciones

A ese encuentro el gobierno federal llegará con dos principales propuestas: la eliminación de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump y mantener el tratado.

"Plan aprobado por la presidenta Sheinbaum rumbo a la revisión del TMEC: martes habrá reunión previa vía Zoom, miércoles tendrá lugar la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos. México propondrá la permanencia del TMEC y la eliminación de aranceles. Cabeza fría y firmeza nos guiarán", publicó Ebrard en la plataforma X.

En estas reuniones participan de manera virtual el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez y su contraparte.

Mientras que Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, lo hacen de manera presencial.

El secretario también dijo previamente que los aranceles al acero será el punto número uno en la agenda que México presentará en la primera ronda formal de conversaciones con Estados Unidos.

“Es el único caso que existe en la historia en el que se pone un arancel de 50% a un producto donde el país que lo impone tiene superávit”, señaló Ebrard en la Asamblea General Ordinaria de la Canacero.

La primera ronda de conversaciones del tratado se centra en tres ejes principales: el primero busca reducir la dependencia de importaciones provenientes de Asia. El segundo se centrará en las reglas de origen dentro de la región. El tercero estará enfocado en la seguridad de las cadenas de suministro en América del Norte.