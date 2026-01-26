México regresa de Fitur con gran proyección rumbo al Mundial, pero también con grandes retos

La delegación mexicana que este año participó en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 regresa a casa con las maletas cargadas de grandes expectativas de que la proyección desplegada de manera histórica —en la feria de ramo más importante del mundo— genere los frutos suficientes para colocar al turismo como un eje importante de desarrollo en el país.
La feria realizada en el recinto de Ifema Madrid marcó el regreso de México a los escenarios turísticos que se descuidaron en años pasados, pues esta es la primera de 17 en las que el país estará presente en este 2026 y donde el mercado Chino y Árabe será uno de los objetivos a conquistar.
Pero la feria española cerró la noche del domingo con una asistencia que rompió récord: más de 250,000 visitantes, de los cuales 150,000 fueron en los primeros días cuando se abre solo a profesionales del turismo y México también cerró su participación histórica, donde tuvo el pabellón más grande del con la presencia de 32 entidades y más de 1,500 expositores.
De los resultados, de manera preliminar, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, calculó volver a tierras mexicanas con 500 millones de euros en inversiones, cantidad que de acuerdo con cifras oficiales, le dejó a Madrid de derrama económica los días que duró la feria.
Para la funcionaria federal el objetivo de posicionar a México como potencia turística global se cumplió. “Hoy cerramos esta edición con resultados históricos y un futuro lleno de oportunidades para el país”, expresó al hacer un balance de la feria.
México brilló en @fitur_madrid . 🇲🇽✨ Demostramos la fuerza de una nación unida, orgullosa de sus raíces y de su gente.
Con 1,500 expositores de los 32 estados, consolidamos una participación histórica como País Invitado, llevando al mundo la diversidad, el talento y el corazón… pic.twitter.com/8zigKaKly5
Y para reforzar el mensaje de que este sector es parte del Plan México al cierre de la Fitur, llegó Altagracia Gómez, la coordinadora de esa estrategia y enlace con los empresarios, quien días antes participó en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
Los resultados
En los próximos días, la Sectur dará a conocer los resultados en materia de inversiones, pero los mexicanos regresan con algunas acciones que concretaron en Fitur en materia de conectividad aérea, expansión de hoteles, promoción y alianzas con bancos como BBVA y Santander para fortalecer a los pequeños empresarios de destinos turísticos, así como en el otorgamiento de créditos.
Así, rumbo a la Copa Mundial de Futbol se anunciaron vuelos y aumento de frecuencias para conectar a España con el país: Iberia con un vuelo de Madrid a Monterrey tres veces a la semana; Aeroméxico de la CDMX a Barcelona, con seis frecuencias semanales e Iberojet a Querétaro para conectar la zona del Bajío y se está en pláticas con el Air Europa y el gobierno de Guanajuato para un vuelo directo a Madrid.
La cadena Wyndham Hotels & Resorts anunció un estudio para instalar hasta 25 nuevos hoteles en diferentes puntos del país, y se presentó un autobús de FlixBus que recorrerá las carreteras europeas dando promoción turística al país, además de que en su plataforma de venta estarán disponibles boletos del Tren Maya.
“Tenemos un autobús con las tres sedes mundialistas en inglés y en español que viaja por varias ciudades europeas promocionando a México", explicó Carlos Magaña, director de Flix México, quien acudió a la feria a presentar el autobús que de un lado tiene la frase “México está de Moda” y del otro su promoción en inglés con “Mexico is a feeling”.
Flix México es la compañía de autobuses de pasajeros foráneos que el año pasado llegó al país para competir en este mercado con una alianza con permisionarios y venta de boletos a través de una plataforma.
Hoy tienen dos rutas: Ciudad de México-Monterrey y Monterrey-Torreón, con paradas intermedias en Querétaro, San Luis Potosí y Matehuala.
No se ama lo que no se conoce
El optimismo de la delegación mexicana de funcionarios y touroperadores fue compartido por representantes empresariales que acudieron a la Fitur, quienes coincidieron que el mayor logro es el regreso de México a la promoción y por ello ven necesario que se siga con una “estrategia contundente” que permita elevar el nivel de los ingresos turísticos y generar empleos formales a través del turismo.
“México se lució como país anfitrión a mostrar toda la oferta turística de los 32 estados (...) tener el Mundial en nuestro país ha generado mucha atracción y el reto que tenemos es con todos los visitantes que lleguen”, señaló Eduardo Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien destacó las reuniones que tuvieron con el organismo empresarial español que dijo siguen teniendo mucho interés de invertir en México.
“Estamos trabajando en destrabar muchos proyectos de inversión”, dijo al recordar que tan solo en inversión turística México representa el segundo país donde más invierten los inversionistas españoles.
“Nos dicen que México es el mejor país para invertir en América Latina y es algo que tenemos que aprovechar y creérnola también los mexicanos”.
Eduardo Medina Mora, presidente del CCE.
Para Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, las consecuencias positivas de Fitur se deben medir con cada uno de los estados aunque señaló que es muy positivo que se promueva así a México como destino.
“Creo que es fundamental darse a conocer, nadie ama lo que no conoce y necesitamos dar a conocer a nuestro país”, expresó al cierre de las actividades.
No olvidarse de atender los retos
Sin embargo, ambos representantes empresariales coincidieron en que también señalaron que hay grandes retos en lo que se debe seguir trabajando en la certidumbre jurídica en seguridad, en agua y energía.
“En seguridad ha habido un avance importante, todavía no estamos en el nivel que queremos de un México con seguridad, justicia y paz, pero vemos la disminución de los delitos, excepto en extorsión.
“En cuanto a la certeza jurídica hay avances con la autoridad fiscal del SAT, la oportunidad que tenemos con los nuevos jueces y magistrados, que en la medida que dicten sus sentencias con respeto a la ley generará certidumbre, confianza y llegarán las inversiones”, señaló Medina Mora al hablar de los retos.
La punta de lanza en materia de inversiones son los planes de energía, y que ya se trabaja con las autoridades para destrabar algunos de los proyectos de inversión.
“Lo que queremos es darle prioridad a las inversiones en energía, porque habiendo energía habrá inversión en otros sectores”, dijo Medina Mora.