México regresa de Fitur con gran proyección rumbo al Mundial, pero también con grandes retos

Los resultados

En los próximos días, la Sectur dará a conocer los resultados en materia de inversiones, pero los mexicanos regresan con algunas acciones que concretaron en Fitur en materia de conectividad aérea, expansión de hoteles, promoción y alianzas con bancos como BBVA y Santander para fortalecer a los pequeños empresarios de destinos turísticos, así como en el otorgamiento de créditos.

Así, rumbo a la Copa Mundial de Futbol se anunciaron vuelos y aumento de frecuencias para conectar a España con el país: Iberia con un vuelo de Madrid a Monterrey tres veces a la semana; Aeroméxico de la CDMX a Barcelona, con seis frecuencias semanales e Iberojet a Querétaro para conectar la zona del Bajío y se está en pláticas con el Air Europa y el gobierno de Guanajuato para un vuelo directo a Madrid.

La Fitur 2026 contó con delegados de las 32 entidades mexicanas. (Foto: Especial )

La cadena Wyndham Hotels & Resorts anunció un estudio para instalar hasta 25 nuevos hoteles en diferentes puntos del país, y se presentó un autobús de FlixBus que recorrerá las carreteras europeas dando promoción turística al país, además de que en su plataforma de venta estarán disponibles boletos del Tren Maya.

“Tenemos un autobús con las tres sedes mundialistas en inglés y en español que viaja por varias ciudades europeas promocionando a México", explicó Carlos Magaña, director de Flix México, quien acudió a la feria a presentar el autobús que de un lado tiene la frase “México está de Moda” y del otro su promoción en inglés con “Mexico is a feeling”.

Flix México es la compañía de autobuses de pasajeros foráneos que el año pasado llegó al país para competir en este mercado con una alianza con permisionarios y venta de boletos a través de una plataforma.

Hoy tienen dos rutas: Ciudad de México-Monterrey y Monterrey-Torreón, con paradas intermedias en Querétaro, San Luis Potosí y Matehuala.