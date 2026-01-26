Promoción turística de Jalisco destaca durante FITUR 2026

La marca Jalisco mantuvo presencia constante en pantallas ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. (Cortesía)

Más allá de la expectación generada por la campaña, también se reportó un desempeño destacado en la agenda de citas de negocios del estado, siendo una de las más concurridas. Con ello se confirma el interés que genera Jalisco como un destino histórico de México, así como su capacidad para concretar oportunidades reales de colaboración, inversión y desarrollo turístico.

La entidad mostró la belleza de sus Pueblos Mágicos y la energía de la zona metropolitana de Guadalajara, así como el atractivo de las playas de Puerto Vallarta. La identidad cultural fue un eje central de la estrategia, por ello se destacaron elementos emblemáticos como el tequila, el mariachi, el Ballet México Folklórico y la gastronomía tradicional. Estos símbolos no fueron presentados como ornamento, sino como un mensaje claro de autenticidad, legado y valor cultural. En particular, el tequila se consolidó como una herramienta de promoción, al convertirse en una narrativa de marca presentada como símbolo, experiencia y orgullo.

El Ballet México Folklórico se presentó en la capital española. (Cortesía)

El desempeño observado en FITUR respondió a una planeación rigurosa y al trabajo de un equipo profesional, comprometido con proyectar a Jalisco con visión estratégica. De este modo, la entidad confirma que sabe liderar la conversación global sobre turismo, identidad y proyección internacional.