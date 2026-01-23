Ven positivos “símbolos” de México y España para recobrar relaciones diplomáticas

En el marco de la feria de turismo, el embajador señaló que para México ha habido avances importantes en el reconocimiento sobre los agravios que se dieron durante la Conquista española.

“El reconocimiento que hizo el canciller de España justamente sobre los agravios que se dieron en la Conquista y y bueno lo que la presencia ayer de los reyes como lo destacó la presidenta, es un símbolo importante sobre todo en la convivencia que tuvieron con representantes de nuestros pueblos originarios”, expresó.

En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI de España, donde le solicitó formalmente pedir disculpas por los “agravios y abusos cometidos durante la Conquista de México”.

López Obrador buscaba una "reconciliación histórica" en el marco de los 500 años de la Conquista, pero el gobierno español rechazó la exigencia.