Ven positivos “símbolos” de México y España para recobrar relaciones diplomáticas

MADRID, España.- El encuentro de los reyes de España, Felipe VI y Leticia, con representantes de los pueblos originarios en el pabellón de México en la Feria de Turismo Internacional (Fitur 2026), es visto como un avance en favor de restablecer las relaciones entre ambos países.
Así lo dejaron ver ambos países. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum, insistió por segundo día que la presencia de los Reyes en el pabellón mexicano es “un primer símbolo importante”.
“Como lo dije ayer, es un símbolo que se hayan acercado al stand de México en la Fitur, que hayan conversado con indígenas”, señaló la presidenta en su conferencia de prensa matutina.
En España, el hecho también causó buen sabor de boca en la Casa Real, así lo reveló el embajador de México en España, Quirino Ordaz, al término de la Fitur.
“Hoy tuvimos un encuentro en el Palacio Real con el cuerpo diplomático y comentaba en la convivencia directa con la reina, que le había gustado mucho el tener la plática con ellos (los representantes de los pueblos originarios)”, señaló este viernes.
El embajador de México en España, Quirino Ordaz, afirmó que la relación comercial, turística y de inversión entre ambos países se mantiene sólida, con cerca de 7.000 empresas españolas asentadas en México.
En el marco de la feria de turismo, el embajador señaló que para México ha habido avances importantes en el reconocimiento sobre los agravios que se dieron durante la Conquista española.
“El reconocimiento que hizo el canciller de España justamente sobre los agravios que se dieron en la Conquista y y bueno lo que la presencia ayer de los reyes como lo destacó la presidenta, es un símbolo importante sobre todo en la convivencia que tuvieron con representantes de nuestros pueblos originarios”, expresó.
En 2019, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI de España, donde le solicitó formalmente pedir disculpas por los “agravios y abusos cometidos durante la Conquista de México”.
López Obrador buscaba una "reconciliación histórica" en el marco de los 500 años de la Conquista, pero el gobierno español rechazó la exigencia.
Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, destacó la participación en la Fitur de Felipe VI y Leticia, en medio del luto en España por el choque de trenes de alta velocidad que causó la muerte de 45 personas en Adamuz, ubicada al noreste de la provincia de Córdoba.
Sobre el encuentro con los reyes, la funcionaria mexicana dijo que hablaron sobre el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a adversidades globales.
Rodríguez señaló que en ese contexto lleno de problemáticas que resolver, el turismo se ha convertido en una palanca de desarrollo de Bienestar.
También contó que los reyes españoles platicaron con los pueblos originarios mexicanos “sobre dónde eran, qué experiencia tenían, cómo eran sus collares, vestimenta”.
“Fue en un momento de poder conocer nuestra cultura más a fondo. Los secretarios dijeron de qué lugar eran. Luego platicamos del Mundial. Recuerden que nosotros somos sede, luego ellos”, relató Rodríguez.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. En el 2030, se celebrará en España, Marruecos y Portugal, con partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay.
Josefina Rodríguez también destacó que el turismo es unidad. “Es unidad de buenas voluntades”, dijo.
“El ministro de Turismo de España nos ha ayudado muchísimo, junto al embajador. Imagina lo que es poner el Oso de Madroño en la Puerta del Sol. Sin ese trabajo, no se logra. El turismo es unión”, expresó.