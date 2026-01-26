La Feria Internacional de Turismo (FITUR), realizada en Madrid, es uno de los eventos más relevantes e influyentes del sector turístico a nivel global, en donde cada año se reúnen los principales actores de esta industria para buscar oportunidades de mercado y concretar alianzas. Es por ello que la presencia de Grupo Mundo Maya en esta muestra responde a una estrategia enfocada en la expansión comercial y el fortalecimiento de su red de negocios.
FITUR impulsa la expansión comercial de Grupo Mundo Maya a nivel internacional
Para el grupo, participar en este tipo de exposiciones internacionales cobra relevancia, ya que le permite posicionar su oferta frente a empresas y organismos referentes en el turismo mundial.
En la FITUR 2026, el objetivo es mostrar su ecosistema turístico, que integra conectividad, hospedaje y experiencias, a través de la operación de aeropuertos, hoteles, parques, museos, así como servicios de combustible en el sureste mexicano, lo que facilita la comercialización de sus destinos y áreas de negocio.
El encuentro con agencias de viaje, aerolíneas y operadores internacionales abre la puerta a nuevas alianzas y acuerdos que pueden traducirse en un mayor flujo de visitantes y en la diversificación de mercados emisores.
La asistencia del grupo en la FITUR reafirma su visión de crecer de manera sostenida, afianzando su presencia internacional y consolidándose como un jugador competitivo dentro del turismo mexicano.
Asimismo, estas acciones forman parte de la estrategia de Grupo Mundo Maya, la cual está enfocada en incrementar su posicionamiento comercial, diversificar mercados y potenciar el flujo de visitantes hacia sus destinos, para robustecer su papel como un actor clave en el desarrollo económico del turismo y en la atracción de inversión al sector en México.