FITUR impulsa la expansión comercial de Grupo Mundo Maya a nivel internacional

Para el grupo, participar en este tipo de exposiciones internacionales cobra relevancia, ya que le permite posicionar su oferta frente a empresas y organismos referentes en el turismo mundial.

En la FITUR 2026, el objetivo es mostrar su ecosistema turístico, que integra conectividad, hospedaje y experiencias, a través de la operación de aeropuertos, hoteles, parques, museos, así como servicios de combustible en el sureste mexicano, lo que facilita la comercialización de sus destinos y áreas de negocio.

El encuentro con agencias de viaje, aerolíneas y operadores internacionales abre la puerta a nuevas alianzas y acuerdos que pueden traducirse en un mayor flujo de visitantes y en la diversificación de mercados emisores.

