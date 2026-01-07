Publicidad

México

348 policías son asesinados en 2025; Sinaloa y Guerrero lideran la lista de homicidios

Según un informe de la organización Causa en Común, en promedio se asesina a un elemento de seguridad cada día.
mié 07 enero 2026 02:59 PM
policias-asesinatos.jpeg
Los cinco con más asesinatos son Sinaloa (48), Guerrero (39), Guanajuato (36), Michoacán (34) y Veracruz (24). (Cuartoscuro)

Durante 2025, al menos 348 policías fueron asesinados en México, lo que representa un incremento del 9% respecto a 2024, de acuerdo con último informe de la organización Causa en Común.

Las cifras muestran que, en promedio, un policía pierde la vida cada día, lo que evidencia la continua vulnerabilidad en la que operan las fuerzas de seguridad del país.

Según el seguimiento realizado a partir de fuentes abiertas y notas periodísticas, los cinco estados con mayor número de policías asesinados fueron Sinaloa (48), Guerrero (39), Guanajuato (36), Michoacán (34) y Veracruz (24). En conjunto, esas entidades concentran más de la mitad de los homicidios registrados durante el año.

El informe también señala que, en lo que va del actual sexenio, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, se documentaron al menos 442 policías asesinados, una cifra que –advierte la organización– no solo refleja tragedias humanas, sino un debilitamiento estructural de las capacidades del Estado para garantizar la seguridad pública.

A lo largo de 2025, diversos ataques en contra de policías evidenciaron los riesgos constantes que enfrentan. En Guanajuato, varios elementos municipales y estatales fueron asesinados en emboscadas y ataques armados mientras realizaban labores de patrullaje, particularmente en municipios con alta presencia de grupos criminales.

Tal fue el caso del comisario de Seguridad Pública de Salamanca, Andrés Ramírez Hernández, quien fue emboscado a balazos cuando iba a ingresar al Residencial Galerías, dónde tiene su casa, o el ataque armado que se registró en Apaseo el Alto, donde dos policías municipales fueron asesinados y al menos tres personas más resultaron lesionadas.

En Guerrero, tanto policías estatales como municipales se convirtieron en blancos de agresiones directas, que incluyeron ataques a cuarteles y el asesinato de agentes fuera de servicio, con un foco particular en regiones como la Costa Grande y la zona Centro.

En julio, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal fueron asesinados en hechos diferentes ocurridos en Acapulco, casi de forma simultánea, mientras que, en septiembre, un elemento de la Guardia Nacional que estaba en su día de descanso cerca del Centro de Reinserción Social de Acapulco también fue ultimado.

Casos similares se registraron en Michoacán y Sinaloa, donde elementos de distintas corporaciones fueron asesinados durante operativos en contra del crimen organizado o en ataques sorpresa, algunos de ellos perpetrados con armas de alto poder.

En Veracruz también se documentaron homicidios de policías municipales en distintos puntos del estado, varios de ellos sin que hasta ahora se hayan reportado detenidos.

Causa en Común urge atender crisis

Causa en Común, organización que busca generar estrategias, programas y acciones que ayuden a mejorar las instituciones y policías, subrayó en un comunicado que la violencia homicida en contra de policías no solo cobra vidas, sino que profundiza la impunidad y deteriora la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.

Ante este panorama, la organización urgió a las autoridades a:

  • Fortalecer el desarrollo y la profesionalización de las policías.
  • Mejorar sustancialmente las condiciones laborales y de seguridad de los elementos.
  • Implementar programas de investigación especiales para reducir la impunidad en los asesinatos de policías.

“Cuidar a quienes nos cuidan es una condición indispensable para recuperar la seguridad en el país”, concluyó la organización, al advertir que –mientras no se atienda de fondo la situación de las corporaciones policiales– la violencia en contra de ellas seguirá como constante.

