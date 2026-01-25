Acuíferos en México: la reserva estratégica que sostiene al país y se agota en silencio

Las cifras oficiales muestran la magnitud del problema. En 1975 se reconocían 32 acuíferos sobre explotados en el país; para 1981 eran 36. Tres décadas después, en 2011, la cifra se triplicó hasta llegar a 102. En 2022 se contabilizaron 111 y, en 2023, el número ascendió a 114.

La tendencia revela que la sobreexplotación se ha convertido en un fenómeno estructural que avanza año con año y que plantea riesgos reales para la seguridad hídrica nacional.

Presión concentrada en regiones clave

La explotación intensiva del agua subterránea en México comenzó alrededor de 1930, impulsada por la necesidad de abastecer a la Ciudad de México y por el desarrollo agrícola en regiones áridas, donde las fuentes superficiales resultaban insuficientes ante el aumento de la demanda.

Hoy, la sobreexplotación no se distribuye de manera uniforme en el territorio. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los acuíferos más afectados se concentran en regiones estratégicas como Lerma-Santiago-Pacífico, Cuencas Centrales del Norte, Río Bravo, el Noroeste y la Península de Baja California.

Estas zonas coinciden con los principales polos agrícolas, industriales y urbanos del país y concentran alrededor del 58 % del total del agua subterránea que se extrae para todos los usos.

Esta presión explica los descensos sostenidos del nivel freático, el aumento de los costos energéticos para el bombeo y los conflictos crecientes entre usuarios, particularmente en el norte y centro del país.

Más allá del volumen extraído: el problema de la gestión

Para Carmen Julia Navarro, investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua y especialista en el estudio de acuíferos en México, la sobreexplotación no se explica únicamente por el incremento en las extracciones autorizadas.

“Esta situación no se debe solo a que se saque más agua, sino a cómo se ha gestionado históricamente el agua subterránea en el país”, señaló en entrevista.

Navarro advirtió que el concepto mismo de sobreexplotación, lejos de funcionar como una señal de alerta temprana, se ha normalizado y ha perdido valor operativo dentro de la política hídrica.

Acuíferos no son presas: un error persistente

Desde la década de 1970, México comenzó a gestionar sus acuíferos a partir de balances anuales que relacionan precipitación y extracción. Para Navarro, este enfoque representó un avance importante en su momento, pero ya ha quedado rebasado.

“Fue un gran inicio porque no había nada, pero esa evolución se quedó muy corta e insuficiente”, explicó.

Uno de los errores centrales ha sido tratar a los acuíferos como si fueran presas. “En una presa sabes cuánto tienes almacenado y cuánto puedes sacar; en un acuífero solo supones que entra tanto por la precipitación, pero no lo estás observando de forma tangible”, señaló.

Además, insistió, la respuesta de recarga de los acuíferos no es inmediata. “Hay algunos que responden de forma anual, pero la mayoría no. El agua que llega hoy al acuífero puede haber tardado cinco o diez años en infiltrarse”, explicó.

Esta falta de sincronía lleva a sobreestimar la recarga y a seguir autorizando volúmenes que, en términos físicos, ya no existen.

La sobreexplotación de acuíferos no es un problema aislado, sino la confluencia de múltiples factores que el sistema de gestión del agua en México no ha logrado enfrentar eficazmente (Foto: GUILLERMO ARIAS/AFP)

Una investigación publicada en 2022 por la ingeniera Ana Carolina Quiroz coincide con este diagnóstico al señalar que la rápida explotación no permite la recuperación del nivel del agua subterránea, lo que conduce a una disminución constante del almacenamiento del acuífero.