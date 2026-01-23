Presidenta anticorrupción evalúa su exilio tras amenazas por pedir investigar a Adán Augusto

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, analiza la posibilidad de dejar México después de recibir amenazas por pedir que se investigara a Adán Augusto López Hernández, líder de los senadores de Morena.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Pérez Morales explicó que cuando concluya su periodo al frente del Sistema Nacional Anticorrupción, podría solicitar asilo a las autoridades de algún país extranjero para resguardar su vida.

El 28 de enero es la fecha en la que Vania Pérez termina su administración en el SNA.