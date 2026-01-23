Publicidad

México

Presidenta anticorrupción evalúa su exilio tras amenazas por pedir investigar a Adán Augusto

A finales del año pasado, después de que se revelara que López Hernández no había declarado millones de pesos ante SAT, Vania Pérez llamó a las autoridades correspondientes a indagarlo.
vie 23 enero 2026 03:18 PM
adán augusto
Adán Augusto fue una de las ''corcholatas'' que buscaron la candidatura presidencial de Morena. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, analiza la posibilidad de dejar México después de recibir amenazas por pedir que se investigara a Adán Augusto López Hernández, líder de los senadores de Morena.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Pérez Morales explicó que cuando concluya su periodo al frente del Sistema Nacional Anticorrupción, podría solicitar asilo a las autoridades de algún país extranjero para resguardar su vida.

El 28 de enero es la fecha en la que Vania Pérez termina su administración en el SNA.

A finales del año pasado, después de que se revelara que López Hernández no había declarado millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Pérez llamó a las autoridades correspondientes a indagarlo.

''Ha sido complicado porque ha habido muchas voces que me dicen que debería de guardar silencio, que tenga cuidado, amenazas veladas respecto a mi seguridad'', dijo la funcionaria durante la entrevista.

''Hay muchas preocupación porque parece que en este país nada nos indigna. Tenemos un senador que tiene incongruencias en sus declaraciones y que puede ser que tenga nexos con un grupo delictivo y no pasa nada'', abundó.

Adán Augusto López ha sido señalado por poner al frente de la seguridad de Tabasco a Hernán Bermúdez Requena, quien resultó liderar a La Barredora, grupo criminal que se originó como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presidenta del SNA dijo que la ciudadanía ''no puede permitir que este sea el destino de su país, somos más los mexicanos íntegros''.

También aseguró que en los próximos días interpondrá una denuncia por las amenazas que ha recibido.

Si no ve necesario marcharse del país, Pérez regresará a dar clases a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

''Me siento vulnerable. Me preocupa mi seguridad y la de mi familia. Me preocupa que las personas que levantan la voz, son personas que se les calla por la fuerza o retirándolas de su posición'', dijo.

En septiembre, ante los señalamientos de que no coinciden el pago de sus impuestos con los ingresos que obtuvo en 2023 y 2024, Adán Augusto López salió a aclarar sus recursos.

En ese momento, el senador morenista explicó que en 2023 entregó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) 13.6 millones de pesos, y en 2024, 9.1 millones, por lo que en total dio 22.8 millones de pesos.

Por ello sostuvo que estos impuestos que pagó cumplen con lo que marca la ley de representar entre 33 y 35% de los ingresos obtenidos.

Antes, una investigación periodística de N+Focus relevó la semana pasada que entre los años 2023 y 2024 el legislador recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, pero no los incluyó en sus declaraciones patrimoniales.

