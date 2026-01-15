Megacentro de Vacunación de la UNAM aplicó 78,000 dosis; sigue el desafío de inmunizar contra el sarampión

El Megacentro de Vacunación funcionó con el apoyo de esta dependencia, del ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud federal, instituciones que aportaron las dosis en contra de la influenza, covid, neumococo y triple viral que se aplicaron.

Al evaluar los resultados de la estrategia, funcionarios del sector salud destacaron que se vacunó a un amplio número de personas para protegerlas en medio del brote de sarampión que enfrenta México y antes del aumento de enfermedades respiratorias por la temporada de frío.

“Qué bueno que tenemos una sociedad que entiende la importancia de la vacunación”, destacó Gasman.

Por ello, Gustavo Olaiz, director general de Atención a la Salud de la UNAM, anunció que el megacentro se replicará en otros lugares en próximas fechas.

Sigue el desafío contra el sarampión

A pesar del avance en la vacunación, la Secretaria de Salud local reconoció que todavía es necesario mejorar las coberturas de vacunación, ya que el brote de sarampión que inició en febrero de 2025 continúa provocando contagios.

“Tenemos el desafío del sarampión, tenemos el desafío de acabar esta temporada invernal y vacunar”, declaró Gasman.

”Pero el desafío más importante, desde mi punto de vista, es que los niños y las niñas tengan sus esquemas completos de vacunación en tiempo y forma”, agregó.