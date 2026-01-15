Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Megacentro de Vacunación de la UNAM aplicó 78,000 dosis; sigue el desafío de inmunizar contra el sarampión

Esta estrategia de vacunación fue clave para proteger a la población en medio del brote de sarampión y ante el aumento de enfermedades respiratorias por la temporada de frío.
jue 15 enero 2026 04:57 PM
jornada-de-vacunacion-covid-unam.jpg
La UNAM abrió un Megacentro de Vacunación en 2025 y aplicó dosis de influenza, covid, neumococo y triple viral. (Foto: UNAM)

Alrededor de 54,000 personas acudieron a vacunarse al Megacentro de Vacunación que la UNAM instaló en noviembre de 2025 para mejorar las coberturas de inmunización.

Durante los cinco días que operó este centro, habilitado en la explanada del Estadio Olímpico Universitario, el personal de salud aplicó 78,000 dosis, aseguró Nadine Gasman, titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Publicidad

El Megacentro de Vacunación funcionó con el apoyo de esta dependencia, del ISSSTE, IMSS y de la Secretaría de Salud federal, instituciones que aportaron las dosis en contra de la influenza, covid, neumococo y triple viral que se aplicaron.

Al evaluar los resultados de la estrategia, funcionarios del sector salud destacaron que se vacunó a un amplio número de personas para protegerlas en medio del brote de sarampión que enfrenta México y antes del aumento de enfermedades respiratorias por la temporada de frío.

Para saber más

Un investigador utiliza una pipeta para transferir una muestra a un microtubo durante una visita de prensa, mientras los investigadores trabajan para monitorear y prevenir la propagación de la gripe aviar, incluido el virus de la gripe aviar H7N9, en el Instituto Pasteur en París, Francia, el 24 de noviembre de 2025.
Internacional

Sarampión, mpox e influenza H3N2: las enfermedades que tuvieron en vilo al mundo este año

“Qué bueno que tenemos una sociedad que entiende la importancia de la vacunación”, destacó Gasman.

Por ello, Gustavo Olaiz, director general de Atención a la Salud de la UNAM, anunció que el megacentro se replicará en otros lugares en próximas fechas.

Sigue el desafío contra el sarampión

A pesar del avance en la vacunación, la Secretaria de Salud local reconoció que todavía es necesario mejorar las coberturas de vacunación, ya que el brote de sarampión que inició en febrero de 2025 continúa provocando contagios.

“Tenemos el desafío del sarampión, tenemos el desafío de acabar esta temporada invernal y vacunar”, declaró Gasman.

”Pero el desafío más importante, desde mi punto de vista, es que los niños y las niñas tengan sus esquemas completos de vacunación en tiempo y forma”, agregó.

Publicidad

Este es un reto que las autoridades de salud buscan hacer frente, debido a que desde la pandemia de covid cayeron las coberturas de vacunación por debajo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantener la protección de la población.

Unicef estimó en un informe que en 2024 341,000 niños no recibieron ni la primera dosis de la vacuna contra la Difteria, el Tétanos y la Tosferina (DTP).

Te puede interesar

México debe controlar el brote de sarampión antes del Mundial 2026
México

Salud pide reforzar medidas contra sarampión ante casos recientes en Jalisco y Ciudad de México

Samantha Gaertner Barnad, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud federal, coincidió en que el control del sarampión representa un reto.

Detalló que hacía muchos años que no se registraba un brote de tal magnitud en México. Hasta el 14 de enero de 2026 se han confirmado 6,816 casos acumulados y 24 defunciones. Explicó que actualmente solo 5% de los contagios se mantienen activos.

Publicidad

La funcionaria consideró que el Megacentro de Vacunación fue una estrategia exitosa porque logró colocar miles de dosis de manera rápida y se convirtió en un ejemplo a nivel nacional.

Sin embargo, dijo que también se mantienen otras acciones, como la vacunación en clínicas de salud y casa por casa en algunas zonas.

“Continuamos con acciones de vacunación intensiva”, afirmó.

Luis Rafael López Ocaña, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Ciudad de México Sur, aseguró que el Seguro Social propuso un espacio para contar con otro Megacentro de Vacunación, al comprobar que es fundamental ante los brotes de enfermedades.

Tags

Vacunas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad