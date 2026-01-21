Baja cobertura de vacunación, la causa de que México pierda estatus de libre de sarampión

La importancia de la certificación libre de sarampión

Ser un país libre de sarampión representa un gran avance en materia de salud. Porque esta certificación no toma en cuenta solo los contagios, sino ciertas capacidades del sistema sanitario de un país.

Por ejemplo, una capacidad de respuesta rápida y organizada para detener la transmisión del virus en cuanto se detecte un caso importado; el acceso suficiente a vacunas y un sistema de vigilancia epidemiológica robusto desde los niveles locales, capaz de detectar todos los casos sospechosos de sarampión y rubéola, según destaca la OPS.

Un brote tan grande como el actual en Norteamérica, con 7,188 casos acumulados, responde a un panorama epidemiológico complejo, porque, al no eliminarse el sarampión en todo el mundo, América siempre estuvo en riesgo de reintroducirlo.

Esta eclosión también pone sobre la mesa las insuficiencias de los países y sus sistemas de salud. En el caso de México, el brote evidencia que en años anteriores se descuidó la vacunación.

Con tantas personas sin esquemas de vacunación completos desde 2013, el brote ya lleva casi un año. En 2026 se han detectado 760 casos, sobre todo en Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Ciudad de México y Colima.

Por eso, Jabas Barbosa, director de la OPS, consideró que perder el estatus representa un retroceso en salud, aunque reversible. Eso declaró en noviembre pasado, cuando anunció que Canadá ya perdía la certificación.

La peor consecuencia es que el sarampión se convierta de nuevo en un virus endémico y esté presente durante varios años, afectando a un mayor número de personas.

En una entrevista reciente, Rosa María Wong, jefa de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo a Expansión Política que perder la certificación representa una alerta para corregir el rumbo.

“Entre mayor cantidad de gente tenga la vacuna y anticuerpos, eso hace que el virus deje de circular”, explicó.