México se vuelca en Madrid en busca de turistas e inversiones

MADRID, España.- Ludovica maneja su Uber Tesla por las calles de la capital española y cuando sabe que soy mexicana y vengo a Fitur —la feria de turismo internacional más importante del mundo—, me suelta: “Mira que yo a México, lo tengo bien arriba en mi lista de deseos”.
Ha saltado el Atlántico para conocer Argentina y Perú, donde vivió un año, pero dice que el Caribe mexicano es uno de sus próximos destinos. Y que Ludovica y otros millones tengan toda la información para que elijan viajar por México es la razón que hace que, por primera vez, más de 900 representantes de las 32 entidades del país estén presentes y activos en Madrid. Desde este miércoles -cuando arranca la feria- serán los protagonistas en Ifema Madrid, con el pabellón principal y más importante, luego de que México es el país socio.
Y desde el fin de semana, a la ya vasta comunidad de mexicanos en la capital española —en la que están expresidentes, empresarios y políticos— han llegado gobernadores, secretarios de turismo, alcaldes y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, quien junto con el embajador Quirino Ordaz, son anfitriones.
A un día de arrancar las actividades oficiales sus agendas están llenas: foros, reuniones con empresarios y autoridades, cortes de listón, muestras de artesanías, gastronómicas… pero la titular de Sectur llega con un muy buen antecedente a esta cita: hasta noviembre del 2025 las cifras crecieron: 88 millones de visitantes extranjeros llegaron al país (15% más), se espera que los turistas de ese año rayen los 48 millones (5.6% más que 2024), que la derrama económica cierre en 31,000 millones de dólares (9% más) y se tenga un corte de 110 millones de mexicanos viajando por su país.
Pero de acuerdo con la secretaria, todas estas cifras deben dar paso al “año histórico del 2026”, no solo porque México albergará la inauguración y 12 partidos de la Copa Mundial de Fútbol, sino porque existen otros eventos y condiciones promocionales (como esta feria) que no se habían dado antes.
“Hoy vienen 32 estados. ¡Es histórico! Se dice fácil, pero trasladar a casi 900 promotores mexicanos para dar a conocer el país no solo en (la feria) estamos por todos lados, somos una potencia turística y venimos a que conozcan 32 mundos”, expresó la secretaria en un foro realizado por BBVA México en la fundación del banco ubicada en Recoletos.
Ahí, Daniel Ozuna, director de general del banco en México, institución con el cual se tiene una alianza para dar financiamento y facilitar la digitalización bancarias, dio a conocer que un año se han colocado 5,400 millones de pesos entre prestadores de servicios de 250 municipios y 177 pueblos mágicos.
“Son más de 9,000 terminales punto de venta y 5,400 millones de pesos en crédito, que no hubieran llegado porque lanzamos un programa de garantías con la banca de desarrollo (...) Yo diría que el año pasado fue una especie de piloto en el mercado y vamos a ver un 2026 con muchas expansión de crédito”, señaló.
A ese mismo foro acudieron las gobernadoras de Guanajuato, Libia García, y de Quintana Roo, Mara Lezama, así como el mandatario de Jalisco, Pablo Lemus, en un panel donde hablaron sobre sus planes de turismo y el Mundial de Fútbol como oportunidad única del país para atraer turistas y ser una ventana al mundo.
“Hemos lanzado nuestra campaña de ‘Caribe Mexicano, la capital mundial de las vacaciones’ con 12 destinos turísticos que lo tienen todo”, señaló la gobernadora quintanarroense para recordar que el Aeropuerto de Cancún es la puerta de entrada al país y que tiene conectividad con las 16 sedes mundialistas y por eso le apuesta a que una buena parte de ellos regresen a su estado.
Pablo Lemus, quien tendrá cuatro partidos en su estado, llegó acompañado por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, para promocionar la “sede más mexicana del Mundial” y dar a conocer el convenio con la Fundación Real Madrid para llevar a cabo clínicas de fútbol para niñas y niños en el estado.
En tanto que la gobernadora Libia García llegó a Madrid para lanzar también la nueva identidad turística ”Guanajuato, abre nuevos caminos”, evento en el que estuvo presente Paloma Jiménez, hija del cantautor José Alfredo Jiménez, a quien pertenece la icónica canción “Caminos de Guanajuato”.
En busca de inversiones destacan seguridad
Frente a tour operadores, empresarios e inversionistas, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez, presentó una cartera de proyectos en México: Nayarit, Cozumel, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, son destinos donde hay oportunidades para invertir en hoteles, infraestructura, centros comerciales.
Y como en toda venta, se deben destacar las bondades, y aquí, la estabilidad política y las inversiones en infraestructura de parte de la administración federal, fueron parte de la carta de presentación del país.
El exlíder de Morena en la Ciudad de México resaltó las seis nuevas líneas férreas de pasajeros, la ampliación del Aeropuerto de Nayarit, del Puerto Escondido y del de la Ciudad de México y el tren al Aeropuerto Felipe Ángeles para que los turistas se puedan mover con facilidad.
“Somos un país con estabilidad, en un mundo complejo, más complejo de lo que nos gusta y de lo que les gusta a los inversionistas, México hoy es un país con estabilidad, financiera y política eso es una ventaja”, dijo.
Y a las ventajas del país, Ramírez también sumó los resultados en seguridad en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum con la baja en 40% de los delitos de alto impacto.
“Todavía falta mucho, yo lo sé que falta muchísimo, pero es una pequeña luz de esperanza para poder avanzar hacia nuevas noticias, a que las noticias en el mudo cambie y que no solo sean en torno a los temas de seguridad”, expresó el funcionario mexicano.
Entre mariachis, catrinas y artesanía
No había terminado el foro, cuando el mariachi ya sonaba en la Puerta de Sol frente a la obra “El Oso y el Madroño”, una réplica de la escultura símbolo de la capital española, pero hecha con arte wixárika (huichol) donde decenas de turistas se acercaban a tomar fotos.
Y minutos después, en la calle Serrano, que alberga las grandes boutiques de diseñadores, se pintaban de color con catrinas, muñecas queretanas Lele, bailarines de música regional y danzantes con plumas que al paso de la gente gritaban: ¡Viva, México! El motivo: la inauguración de “Ventana México”, un espacio para exposición y venta de artesanías mexicanas del Corte Inglés.
Por la tarde, Veracruz hacía su aparición con su cocina en la Casa de México en España y con todo y café lechero de La Parroquia.
Y viene más: Michoacán prepara su fiesta, la Ciudad de México también y se esperan decenas de activaciones con música, bailes, comida, mezcal, vino, tequila y café dentro y fuera de la Fitur, para que México deje ser el propósito de viaje de Ludovica, la operadora de Uber, así como de millones de turistas y lleguen hasta hoteles, restaurantes, mercados de los distintos destinos del país.
“Aquí no competimos con los destinos, todo es México”, dice un tour operador, quien destaca la hazaña que las 32 entidades estén representadas en la feria. Al final el objetivo es uno y viene marcado desde la presidenta Claudia Sheinbaum: escalar una posición sumar 15 millones de turistas al 2030, para convertir a México en el quinto país más visitado de todo el mundo.