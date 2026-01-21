México se vuelca en Madrid en busca de turistas e inversiones

Pablo Lemus, quien tendrá cuatro partidos en su estado, llegó acompañado por la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, para promocionar la “sede más mexicana del Mundial” y dar a conocer el convenio con la Fundación Real Madrid para llevar a cabo clínicas de fútbol para niñas y niños en el estado.

En tanto que la gobernadora Libia García llegó a Madrid para lanzar también la nueva identidad turística ”Guanajuato, abre nuevos caminos”, evento en el que estuvo presente Paloma Jiménez, hija del cantautor José Alfredo Jiménez, a quien pertenece la icónica canción “Caminos de Guanajuato”.

Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato asisten al evento internacional. (Foto: Mariel Ibarra )

En busca de inversiones destacan seguridad

Frente a tour operadores, empresarios e inversionistas, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez, presentó una cartera de proyectos en México: Nayarit, Cozumel, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, son destinos donde hay oportunidades para invertir en hoteles, infraestructura, centros comerciales.

Y como en toda venta, se deben destacar las bondades, y aquí, la estabilidad política y las inversiones en infraestructura de parte de la administración federal, fueron parte de la carta de presentación del país.

El exlíder de Morena en la Ciudad de México resaltó las seis nuevas líneas férreas de pasajeros, la ampliación del Aeropuerto de Nayarit, del Puerto Escondido y del de la Ciudad de México y el tren al Aeropuerto Felipe Ángeles para que los turistas se puedan mover con facilidad.

“Somos un país con estabilidad, en un mundo complejo, más complejo de lo que nos gusta y de lo que les gusta a los inversionistas, México hoy es un país con estabilidad, financiera y política eso es una ventaja”, dijo.

Y a las ventajas del país, Ramírez también sumó los resultados en seguridad en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum con la baja en 40% de los delitos de alto impacto.

“Todavía falta mucho, yo lo sé que falta muchísimo, pero es una pequeña luz de esperanza para poder avanzar hacia nuevas noticias, a que las noticias en el mudo cambie y que no solo sean en torno a los temas de seguridad”, expresó el funcionario mexicano.

Entre mariachis, catrinas y artesanía

No había terminado el foro, cuando el mariachi ya sonaba en la Puerta de Sol frente a la obra “El Oso y el Madroño”, una réplica de la escultura símbolo de la capital española, pero hecha con arte wixárika (huichol) donde decenas de turistas se acercaban a tomar fotos.

Mariachis llevan el color mexicano a la capital de España durante la Fitur 2026. (Foto: Sectur )

Y minutos después, en la calle Serrano, que alberga las grandes boutiques de diseñadores, se pintaban de color con catrinas, muñecas queretanas Lele, bailarines de música regional y danzantes con plumas que al paso de la gente gritaban: ¡Viva, México! El motivo: la inauguración de “Ventana México”, un espacio para exposición y venta de artesanías mexicanas del Corte Inglés.

Mexicanos llevan los colores del país a la Fictur 2026. (Foto: Mariel Ibarra)

Por la tarde, Veracruz hacía su aparición con su cocina en la Casa de México en España y con todo y café lechero de La Parroquia.

Y viene más: Michoacán prepara su fiesta, la Ciudad de México también y se esperan decenas de activaciones con música, bailes, comida, mezcal, vino, tequila y café dentro y fuera de la Fitur, para que México deje ser el propósito de viaje de Ludovica, la operadora de Uber, así como de millones de turistas y lleguen hasta hoteles, restaurantes, mercados de los distintos destinos del país.

“Aquí no competimos con los destinos, todo es México”, dice un tour operador, quien destaca la hazaña que las 32 entidades estén representadas en la feria. Al final el objetivo es uno y viene marcado desde la presidenta Claudia Sheinbaum: escalar una posición sumar 15 millones de turistas al 2030, para convertir a México en el quinto país más visitado de todo el mundo.