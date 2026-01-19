¿Es necesario sacar la CURP biométrica para la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina?

Rita Cetina Gutiérrez fue una maestra, poeta y gestora literaria que se centró en la enseñanza de niñas y jóvenes en Yucatán, en donde nació en el seno de una familia adinerada en Mérida, Yucatán el 22 de mayo de 1846 y recibió educación privada, que era común en la época del siglo XIX.

Durante su infancia le tocó ser parte de un periodo de inestabilidad en Yucatán en donde los indígenas mayas tomaron las armas para exigir la reducción de impuestos, la propiedad de la tierra y exigían un gobierno autónomo, además de que lucharon en contra de la esclavitud.

Laboró 18 años como maestra y directora del Instituto Literario de Niñas, primera escuela normal en la ciudad y que acreditaban a las alumnas como profesoras. Murió el 11 de octubre de 1908, a los 62 años.