La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) informó sobre las fechas de entrega de la tarjeta del Banco Bienestar para que alumnos de primer año de secundaria accedan a la beca Rita Cetina. Los servidores de la Nación revisarán los documentos solicitados para entregar el plástico; sin embargo, existe la duda si solicitarán la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica.
¿Es necesario sacar la CURP biométrica para la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina?
En algunas escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la entrega comenzó el lunes 5 de enero de 2026, aunque las fechas son diferentes para cada escuela secundaria distribuidas a lo largo del país.
¿Qué documentos debo llevar para recoger la tarjeta?
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez detalla que para el caso de la beca Rita Cetina Gutiérrez para alumnos de secundaria, la madre, el padre o tutor deberá llevar a la entrega de tarjetas del Bienestar los siguientes documentos con sus datos:
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio.
También debe llevar estos documentos del estudiante:
- Acta de nacimiento
- CURP
¿Se debe entregar la CURP Biométrica?
Hasta el momento, no. Los servidores de la Nación reciben la CURP actualizada, es decir, de reciente impresión y que esté firmada por la actual titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez.
Será la CNBB a través de sus canales oficiales en donde aclare si para los siguientes trámites, sobre todo, para los alumnos de primaria, si será necesario presentar este documento, pues de acuerdo con los lineamientos establecidos por el gobierno federal, será necesario presentarla en trámites oficiales a partir de febrero de 2026.
Rita Cetina Gutiérrez fue una maestra, poeta y gestora literaria que se centró en la enseñanza de niñas y jóvenes en Yucatán, en donde nació en el seno de una familia adinerada en Mérida, Yucatán el 22 de mayo de 1846 y recibió educación privada, que era común en la época del siglo XIX.
Durante su infancia le tocó ser parte de un periodo de inestabilidad en Yucatán en donde los indígenas mayas tomaron las armas para exigir la reducción de impuestos, la propiedad de la tierra y exigían un gobierno autónomo, además de que lucharon en contra de la esclavitud.
Laboró 18 años como maestra y directora del Instituto Literario de Niñas, primera escuela normal en la ciudad y que acreditaban a las alumnas como profesoras. Murió el 11 de octubre de 1908, a los 62 años.