Ya hay fechas de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina en este 2026

¿Cuándo empieza la entrega de las tarjetas?

Durante estas vacaciones de inicio de año, en algunas escuelas públicas ya están los avisos con las fechas para recoger la tarjeta a quienes realizaron el trámite en septiembre de 2025, de estudiantes de primer año de secundaria. En algunas está especificado que la entrega arranca el lunes 5 de enero de 2026.

Ante ello, es importante mantenerse pendiente de su plantel ya que en los próximos días se estará compartiendo la programación, ya que la entrega es gradual y las fechas serán diferentes para cada plantel.

¿Qué documentos debo llevar para recoger la tarjeta?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez detalla que para el caso de la beca Rita Cetina Gutiérrez para alumnos de secundaria, la madre, el padre o tutor deberá llevar a la entrega de tarjetas del Bienestar los siguientes documentos con sus datos:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio.



También debe llevar estos documentos del estudiante:



Acta de nacimiento

CURP

En los cárteles informativos se coloca el nombre de la escuela, sede de la entrega, dirección, fecha y horario en la que se entregará la tarjeta a las personas que realizaron el trámite que deberá acudir con una identificación oficial para que los servidores de la Nación comprueben la identidad.

Beca Rita Cetina

Respecto a este programa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que durante el ciclo escolar 2024–2025, esta beca alcanzó 8 millones 864 mil 448 beneficiarios; este incremento fue de 58.2% fue posible gracias a una inversión histórica de 75 mil millones de pesos que permitió ampliar la cobertura en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

El número de familias beneficiarias pasó de 4 millones 181 mil 353 a 7 millones 41 mil 356, lo que representa un aumento del 68.7%; “este crecimiento demuestra que el programa no solo impulsa la educación, sino que contribuye al bienestar de los hogares en todo el país”, detalló la dependencia educativa en un comunicado.