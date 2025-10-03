Beca Rita Cetina: ¿quién es la única persona que puede recoger la tarjeta para los pagos?

¿Se pueden cambiar los datos de los padres o tutores?

"Mientras la convocatoria se encuentre abierta, podrás modificar los datos de la madre, el padre o el tutor. Una vez finalizado el periodo de la convocatoria, deberás acudir a la oficina más cercana a tu domicilio para recibir orientación", explica la página oficial.

Debido a que se amplió la fecha de registro hasta el 5 de octubre , aún se tiene la posibilidad de que se editen los datos de la madre, el padre o tutor que está realizando el trámite.

¿Puedo recoger la tarjeta del Bienestar con una carta poder?

La Coordinación Nacional de Becas detalla que el siguiente paso es la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar en la que se realizará el depósito bimestral de 1,900 pesos por familia y 700 pesos más en caso de contar con otro beneficiario.

Los servidores de la Nación explicaron en las asambleas informativas que se hicieron en las escuelas secundarias de educación pública que la persona que realizó el trámite debe acudir a recoger el plástico en la fecha, lugar y hora que se establezca para ello; por lo que no se aceptarán cartas poder para recogerla.

Lo que se sabe del pago

Debido a que el siguiente paso es la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar en donde se depositará el dinero, la dependencia del gobierno Federal hace el llamado para que las personas sigan los canales oficiales en WhatsApp para que conozcan las fechas tanto de la entrega como de los depósitos.

Para localizar el canal de tu entidad, da click en este enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar

¿Quién fue Rita Cetina Gutiérrez?

El gobierno de México recuerda que Rita Cetina Gutiérrez fue una maestra, poeta y gestora literaria que se centró en la enseñanza de niñas y jóvenes en Yucatán, en donde nació en el seno de una familia adinerada en Mérida, Yucatán el 22 de mayo de 1846 y recibió educación privada, que era común en la época del siglo XIX.

En su infancia le tocó ser parte de un periodo de inestabilidad en Yucatán en donde los indígenas mayas tomaron las armas para exigir la reducción de impuestos, la propiedad de la tierra y exigían un gobierno autónomo, además de que lucharon en contra de la esclavitud.

Trabajó por 18 años como maestra y directora del Instituto Literario de Niñas, el cual fue la primera escuela normal en la ciudad y que acreditaban a las alumnas como profesoras. Murió el 11 de octubre de 1908.