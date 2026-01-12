Convocatoria UNAM 2026: así será el proceso de ingreso a licenciatura

La máxima casa de estudios lanza la convocatoria a través de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) a nivel licenciatura en las modalidades presenciales o a distancia, en las que se aplicará un examen de selección que se aplicará del 23 de mayo al 10 de junio de 2026.

Requisitos para ingresar a la UNAM

Contar con un promedio mínimo de 7.0 en el certificado de preparatoria; mismo que se comprobara mediante la entrega del certificado original.

Haber concluido el bachillerato o estar cursando el último semestre al momento de la publicación de la convocatoria.

Completar correctamente todas las etapas del proceso dentro de los plazos establecidos.

Fechas clave aspirantes licenciaturas UNAM

Registro de aspirantes vía Internet:​ 23 de enero al 3 de febrero de 2026

Pago por derecho a examen:​​ 23 de enero al 5 de febrero de 2026

Aplicación del examen en línea​: 23 de mayo al 10 de junio de 2026

Publicación de Resultados: ​​17 de julio de 2026

Tras concluir el periodo de registro y de recepción del pago por derecho de examen; la DGAE analizará las licenciaturas con baja demanda, y en su caso, avisará a los aspirantes si éstas se mantendrán para el periodo 2026-207; para que puedan elegir alguna otra opción en caso de que la carrera de su interés no esté contemplada.

La convocatoria también establece que los aspirantes deben acudir a la cita que se le asigné para la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital, y que no habrá prórroga para ello.

La UNAM recomienda a los aspirantes a leer cuidadosamente toda la convocatoria y este instructivo para que se complete satisfactoriamente cada paso del proceso de selección a nivel licenciatura.

Examen en línea

El examen se realizará en línea y en caso de que el aspirante incurra en las siguientes malas prácticas se cancelará:

1.- Suplantación de identidad.

2.- Hablar o interactuar con otras personas.

3.- Interactuar en redes sociales antes, durante y después del examen de selección.

4.- Sustracción parcial o total del examen.

5.- Uso de material de apoyo visual y auditivo no permitido, como cubrirse el rostro o la cabeza; uso de audífonos, leer en voz alta las preguntas del examen, etcétera.

¿Cuántas carreras ofrece la UNAM?

La máxima casa de estudios tiene una oferta académica de aproximadamente 133 licenciaturas, mismas que abarcan las áreas de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías, Biológicas, Químicas y de la Salud, Sociales, y Humanidades y Artes, con opciones en modalidad escolarizada, abierta y a distancia.

A pesar de que a mediados de 2025 la UNAM salió del ranking de las 100 mejores universidades del mundo , sigue ocupando un lugar destacado en la solicitud de aspirantes que quieren ingresar a sus aulas.

La máxima casa de estudios resalta el inicio de actividades de la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Oaxaca, la cual abrirá sus puertas para quienes busquen cursar las licenciaturas de Administración, Contaduría, Historia, Informática y Negocios Internacionales.

Asimismo, la UNAM fortalecerá sus unidades regionales mediante la incorporación de ocho licenciaturas que se ofertarán por primera vez en el sistema escolarizado en los planteles de las otras cuatro escuelas nacionales de Estudios Superiores (ENES ).