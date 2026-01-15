Trump intensifica presión para que sus fuerzas militares ingresen a México, dice NYT

Trump aseguró la semana pasada que llevará ataques terrestres en contra de los cárteles, sin especificar en qué región del mundo. "Vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles que gobiernan México", indicó durante una entrevista exclusiva de Fox News.

Tras la declaración, Sheinbaum y él hablaron una vez más por teléfono. De acuerdo con la presidenta mexicana, tras el diálogo se dejó en claro que no habrá ningún tipo de intervención estadounidense en territorio mexicano.

Trump ejecutó las amenazas sobre Venezuela, lo cual ha intensificado las alertas. (Foto: Gobierno de Estados Unidos.)

The New York Times reporta que ''en lugar de operaciones conjuntas, funcionarios mexicanos ofrecieron este mes algunas contrapropuestas, entre ellas, un mayor intercambio de información y que Estados Unidos desempeñe un papel más importante en los centros de mando''.

El medio señala que además de Trump, en el Ejército de Estados Unidos y en la CIA existe el interés de llevar ''a cabo ataques con aviones no tripulados contra presuntos laboratorios de drogas, una violación de la soberanía mexicana que debilitaría significativamente al gobierno''.