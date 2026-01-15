Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Trump intensifica presión para que sus fuerzas militares ingresen a México, dice NYT

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que, en llamadas telefónicas, Trump le ha propuesto enviar tropas a territorio mexicano para combatir a los cárteles, sin embargo, ella lo ha rechazado.
jue 15 enero 2026 01:58 PM
Sheinbaum Reunión Trilateral
Sheinbaum y Trump se reunieron por primera vez a finales de 2025, para el sorteo mundialista. (Foto: Presidencia )

El Gobierno de Donald Trump ha intensificado sus presiones sobre Claudia Sheinbaum para que se permita a sus fuerzas militares ingresar a México para realizar operaciones en contra de laboratorios de fentanilo, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por The New York Times.

De acuerdo con el medio, el Gobierno de Trump hizo la propuesta por primera vez a principios de 2025 y la renovó hace unos días, tras la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas, capital de Venezuela.

Publicidad

La administración de Trump busca, en primera instancia, que tropas de Operaciones Especiales u oficiales de la CIA acompañen a soldados mexicanos en redadas contra los laboratorios operados por los cárteles, indica NYT.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que, en llamadas telefónicas, Trump le ha propuesto enviar tropas a territorio mexicano para combatir a los miembros del crimen organizado, sin embargo, ella lo ha rechazado.

La mandataria insiste en que debe haber cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, pero también señala que no puede violarse la soberanía nacional.

sheinbaum-trump-morena
México

Sheinbaum enfrenta presión de Trump para detener a políticos de Morena, reporta WSJ

Publicidad

Trump aseguró la semana pasada que llevará ataques terrestres en contra de los cárteles, sin especificar en qué región del mundo. "Vamos a empezar ahora mismo a atacar por tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles que gobiernan México", indicó durante una entrevista exclusiva de Fox News.

Tras la declaración, Sheinbaum y él hablaron una vez más por teléfono. De acuerdo con la presidenta mexicana, tras el diálogo se dejó en claro que no habrá ningún tipo de intervención estadounidense en territorio mexicano.

trump.jpg
Trump ejecutó las amenazas sobre Venezuela, lo cual ha intensificado las alertas. (Foto: Gobierno de Estados Unidos.)

The New York Times reporta que ''en lugar de operaciones conjuntas, funcionarios mexicanos ofrecieron este mes algunas contrapropuestas, entre ellas, un mayor intercambio de información y que Estados Unidos desempeñe un papel más importante en los centros de mando''.

El medio señala que además de Trump, en el Ejército de Estados Unidos y en la CIA existe el interés de llevar ''a cabo ataques con aviones no tripulados contra presuntos laboratorios de drogas, una violación de la soberanía mexicana que debilitaría significativamente al gobierno''.

Publicidad

Los funcionarios estadounidenses que cita el medio aseguraron también que los laboratorios de fentanilo ''son particularmente difíciles de encontrar''.

''Los laboratorios emiten menos rastros químicos que los de metanfetamina —que pueden detectarse con drones— y a menudo operan en zonas urbanas con los utensilios rudimentarios que se encuentran en una cocina familiar, según funcionarios y exfuncionarios'', agrega el NTY.

En el pasado reciente, drones estadounidenses han ingresado a territorio mexicano para llevar a cabo labores de vigilancia e investigación. En esas ocasiones, la administración de Sheinbaum ha señalado que se trata de acciones bilaterales, permitidas.

The New York Times indica que con la propuesta de la administración de Trump, ''las fuerzas estadounidenses participarían en las redadas encabezadas por fuerzas mexicanas, dirigiendo la misión y tomando decisiones clave''.

El medio consultó al respecto al Departamento de Defensa de EU, el cual respondió que “está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe en cualquier momento y en cualquier lugar”.

La forma en que fuerzas estadounidenses ingresaron a Caracas para llevarse al entonces presidente Nicolás Maduro ha incrementado las alertas respecto a las amenazas de Trump.

Tags

Donald Trump Donald Trump Narcotráfico Violencia

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad