Marina desmantela narcolaboratorio en Guerrero; aseguran más de 12 toneladas de sustancias químicas

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Además, en una segunda acción, las fuerzas federales encontraron y desmantelaron un campamento clandestino en la misma zona. En el lugar, se hallaron vehículos, armas, municiones, ropa táctica y otros materiales relacionados con la producción y tráfico de drogas.

El Ministerio Público ya recibió la evidencia y abrirá las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, los inmuebles están ligados a operaciones atribuidas a Inés Omar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín "El Chapo" Guzmán.