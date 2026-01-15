Marina desmantela narcolaboratorio en Guerrero; aseguran más de 12 toneladas de sustancias químicas

Líder de célula criminal es detenido en Mazatlán
Mientras tanto, en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido Daniel Alfredo “N”, líder de una célula criminal dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como al lavado de dinero para una organización delictiva.
La captura de Daniel Alfredo “N” se llevó a cabo tras labores de investigación e inteligencia que permitieron localizar a la persona y ejecutar la orden de aprehensión en su contra, con fines de extradición. El detenido enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento al caso. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites judiciales correspondientes.
Según las investigaciones, el detenido fungía como operador financiero de la célula criminal. Es acusado de realizar operaciones de lavado de dinero relacionadas con la producción y tráfico de drogas sintéticas.