Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Marina desmantela narcolaboratorio en Guerrero; aseguran más de 12 toneladas de sustancias químicas

De acuerdo con los primeros reportes, los inmuebles están ligados a operaciones atribuidas a Inés Omar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
jue 15 enero 2026 11:49 AM
narco-laboratorio.jpg
(Cuartoscuro)

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron e inhabilitaron un narcolaboratorio en el municipio de Petatlán, Guerrero.

Las autoridades aseguraron aproximadamente 24,920 litros y 12,200 kilos de sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas. Las sustancias fueron inhabilitadas en el mismo sitio para evitar su posible distribución y uso.

Publicidad

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

Además, en una segunda acción, las fuerzas federales encontraron y desmantelaron un campamento clandestino en la misma zona. En el lugar, se hallaron vehículos, armas, municiones, ropa táctica y otros materiales relacionados con la producción y tráfico de drogas.

Te puede interesar:

moncho.jpg
México

Ramón "N", líder de una célula dedicada al robo a transporte, es detenido en Querétaro

El Ministerio Público ya recibió la evidencia y abrirá las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, los inmuebles están ligados a operaciones atribuidas a Inés Omar Coronel Aispuro, cuñado de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Publicidad

Líder de célula criminal es detenido en Mazatlán

Mientras tanto, en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido Daniel Alfredo “N”, líder de una célula criminal dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, así como al lavado de dinero para una organización delictiva.

La captura de Daniel Alfredo “N” se llevó a cabo tras labores de investigación e inteligencia que permitieron localizar a la persona y ejecutar la orden de aprehensión en su contra, con fines de extradición. El detenido enfrenta cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Noticias relacionadas:

el botox michoacan
México

Michoacán va por 'El Bótox', líder criminal que pide intervención de EU

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento al caso. Posteriormente, fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites judiciales correspondientes.

Según las investigaciones, el detenido fungía como operador financiero de la célula criminal. Es acusado de realizar operaciones de lavado de dinero relacionadas con la producción y tráfico de drogas sintéticas.

Publicidad

Tags

Guerrero Drogas

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad