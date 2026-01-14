Ramón "N", líder de una célula dedicada al robo a transporte, es detenido en Querétaro

Como parte de estas acciones, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en diferentes inmuebles, donde se logró la detención de Ramón Mora Rojas, “Moncho", considerado como generador de violencia en la región y presunto responsable de secuestros y agresiones a operadores de transporte de carga.

Las investigaciones indican que "Moncho" también estaría involucrado en delitos como el narcomenudeo, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.

En el operativo participaron integrantes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –a través del Centro Nacional de Inteligencia–, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las autoridades estatales.