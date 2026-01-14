Ramón "N", "Moncho", líder de una célula criminal dedicada al robo a autotransporte sobre la carretera México-Querétaro, fue detenido junto a cinco personas en un operativo realizado en Querétaro.
Ramón "N", líder de una célula dedicada al robo a transporte, es detenido en Querétaro
Como parte de estas acciones, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en diferentes inmuebles, donde se logró la detención de Ramón Mora Rojas, “Moncho", considerado como generador de violencia en la región y presunto responsable de secuestros y agresiones a operadores de transporte de carga.
Las investigaciones indican que "Moncho" también estaría involucrado en delitos como el narcomenudeo, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.
En el operativo participaron integrantes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –a través del Centro Nacional de Inteligencia–, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las autoridades estatales.
Te puede interesar:
Junto a él fueron arrestados Erika Rico Contreras, Juan Francisco Hernández Breña, Mario Fernando Paz Fernández, Efraín Valdez Contreras y Erick Fabián Ramírez Hernández, quienes presuntamente formaban parte de su célula delictiva.
Durante los cateos, las autoridades aseguraron armamento, cartuchos de diversos calibres, envoltorios con droga, vehículos, dispositivos electrónicos y material utilizado para la comisión de delitos.
Elementos de @Defensamx1 @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico con apoyo del Gobierno de Querétaro @gobqro cumplimentaron órdenes de cateo en Querétaro, donde fueron detenidas seis personas, entre ellas Ramón “N”, alias “Moncho”, operador de la célula delictiva “Los Lavadora”,… pic.twitter.com/qGf2xAHPuh— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 14, 2026