Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Ramón "N", líder de una célula dedicada al robo a transporte, es detenido en Querétaro

Las investigaciones indican que Ramón "N", "Moncho", también estaría involucrado en delitos como el narcomenudeo, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.
mié 14 enero 2026 01:04 PM
moncho.jpg
Durante los cateos, las autoridades aseguraron armamento, cartuchos de diversos calibres, envoltorios con droga, vehículos, dispositivos electrónicos y material utilizado para la comisión de delitos. (X/ @OHarfuch )

Ramón "N", "Moncho", líder de una célula criminal dedicada al robo a autotransporte sobre la carretera México-Querétaro, fue detenido junto a cinco personas en un operativo realizado en Querétaro.

Publicidad

Como parte de estas acciones, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en diferentes inmuebles, donde se logró la detención de Ramón Mora Rojas, “Moncho", considerado como generador de violencia en la región y presunto responsable de secuestros y agresiones a operadores de transporte de carga.

Las investigaciones indican que "Moncho" también estaría involucrado en delitos como el narcomenudeo, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación y homicidio.

En el operativo participaron integrantes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana –a través del Centro Nacional de Inteligencia–, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las autoridades estatales.

Te puede interesar:

transporte-
México

La inseguridad en carreteras, otro frente para el gobierno en México y EU

Publicidad

Junto a él fueron arrestados Erika Rico Contreras, Juan Francisco Hernández Breña, Mario Fernando Paz Fernández, Efraín Valdez Contreras y Erick Fabián Ramírez Hernández, quienes presuntamente formaban parte de su célula delictiva.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron armamento, cartuchos de diversos calibres, envoltorios con droga, vehículos, dispositivos electrónicos y material utilizado para la comisión de delitos.

Noticias relacionadas:

Telemetria en México
Tecnología

El robo a autotransporte crece, pero la IA ayuda a proteger esta industria

Publicidad

Tags

Querétaro Robo

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad