México tiene un Plan Oceánico Sostenible que redefinirá la gestión de los mares en el país

De acuerdo con dichas autoridades, el documento marca el inicio de una nueva etapa para la gestión de uno de los patrimonios naturales más extensos del país: más de 11,000 kilómetros de litoral y dos océanos que sostienen biodiversidad, economías locales y la seguridad alimentaria de millones de personas.

Publicado el 16 de diciembre de 2025, el plan establece una visión de largo plazo alineada con compromisos internacionales clave, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming–Montreal, con el objetivo de traducirlos en acciones concretas, medibles y coordinadas.

La adopción del Plan Oceánico Sostenible responde a la adhesión de México al Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, una iniciativa multilateral integrada por 19 países que se comprometieron a gestionar de forma sostenible el 100 % de sus áreas marinas.

En ese contexto, la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES) determinó que la actualización de la política nacional vigente desde 2018 funcionaría como el POS del país.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, particularmente en su eje de Desarrollo Sustentable, se reconoce la urgencia de “reducir y revertir el daño ambiental, proteger los ecosistemas estratégicos del país y promover un uso responsable de los recursos naturales”.

El POS es resultado de más de dos años de trabajo técnico e interinstitucional, así como de un proceso de consulta con diversos sectores.

El documento articula la política oceánica del país a través de seis objetivos, 17 estrategias y 91 líneas de acción, con metas definidas y un horizonte temporal claro.

Entre los ejes prioritarios destacan la pesca y acuacultura sostenibles, el impulso al turismo azul, la conservación y restauración de ecosistemas marinos y costeros —como manglares y arrecifes— y el fortalecimiento de la ciencia y el conocimiento oceánico como base para la toma de decisiones públicas.

Uno de los elementos centrales del plan es el enfoque financiero. En un contexto global donde el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, “Vida Submarina”, es el menos financiado —recibe menos del 1% de los recursos destinados a los ODS—, la política mexicana incorpora una estrategia innovadora de financiamiento, que reconoce el papel de actores no gubernamentales y del sector privado para movilizar recursos y cerrar la brecha financiera de la agenda oceánica.