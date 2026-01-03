Publicidad

México

México arranca 2026 con una hoja de ruta para gestionar sus mares

Tras años de rezago en la protección de los océanos y en un contexto de crisis climática y pesquera, el país inicia 2026 con un nuevo Plan Oceánico Sostenible.
sáb 03 enero 2026 11:59 PM
México tiene un Plan Oceánico Sostenible que redefinirá la gestión de los mares en el país
El Plan Oceánico Sostenible (POS) busca una transición a una economía azul sostenible, equilibrando desarrollo y conservación mediante la gestión responsable de mares y costas. (Foto: Cuartoscuro)

De cara al inicio de 2026, México formalizó uno de los compromisos ambientales más relevantes de los últimos años con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Plan Oceánico Sostenible (POS), instrumento con el que se busca guiar la política pública nacional para la gestión integral y sustentable de mares y costas.

El plan es denominado oficialmente como Política Nacional para el Manejo Sustentable de Mares y Costas de México, y fue construido de manera conjunta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con dichas autoridades, el documento marca el inicio de una nueva etapa para la gestión de uno de los patrimonios naturales más extensos del país: más de 11,000 kilómetros de litoral y dos océanos que sostienen biodiversidad, economías locales y la seguridad alimentaria de millones de personas.

Publicado el 16 de diciembre de 2025, el plan establece una visión de largo plazo alineada con compromisos internacionales clave, como la Agenda 2030, el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming–Montreal, con el objetivo de traducirlos en acciones concretas, medibles y coordinadas.

La adopción del Plan Oceánico Sostenible responde a la adhesión de México al Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, una iniciativa multilateral integrada por 19 países que se comprometieron a gestionar de forma sostenible el 100 % de sus áreas marinas.

En ese contexto, la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES) determinó que la actualización de la política nacional vigente desde 2018 funcionaría como el POS del país.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, particularmente en su eje de Desarrollo Sustentable, se reconoce la urgencia de “reducir y revertir el daño ambiental, proteger los ecosistemas estratégicos del país y promover un uso responsable de los recursos naturales”.

El POS es resultado de más de dos años de trabajo técnico e interinstitucional, así como de un proceso de consulta con diversos sectores.

El documento articula la política oceánica del país a través de seis objetivos, 17 estrategias y 91 líneas de acción, con metas definidas y un horizonte temporal claro.

Entre los ejes prioritarios destacan la pesca y acuacultura sostenibles, el impulso al turismo azul, la conservación y restauración de ecosistemas marinos y costeros —como manglares y arrecifes— y el fortalecimiento de la ciencia y el conocimiento oceánico como base para la toma de decisiones públicas.

Uno de los elementos centrales del plan es el enfoque financiero. En un contexto global donde el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, “Vida Submarina”, es el menos financiado —recibe menos del 1% de los recursos destinados a los ODS—, la política mexicana incorpora una estrategia innovadora de financiamiento, que reconoce el papel de actores no gubernamentales y del sector privado para movilizar recursos y cerrar la brecha financiera de la agenda oceánica.

Un océano bajo presión

La publicación del Plan Oceánico Sostenible ocurre en medio de alertas sobre el estado de las pesquerías mexicanas. De acuerdo con la organización Oceana, al menos la mitad de las pesquerías del país enfrenta amenazas que ponen en riesgo la soberanía alimentaria y el sustento de más de dos millones de personas.

“Las personas pescadoras son las primeras guardianas de los océanos, pero también son las primeras en sufrir las consecuencias de mares que cada día están más dañados y son menos abundantes”, advirtió Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana.

La organización señaló como principales riesgos la pesca ilegal, la destrucción de hábitats marinos, la contaminación y los impactos de la crisis climática.

Según el Semáforo de la Pesca de Oceana, 23% de las pesquerías están en deterioro y 27% se encuentran en categoría de precaución por falta de información suficiente. Para Terrazas, el reto será que el Estado traduzca los compromisos en políticas públicas que “pongan al centro a las personas y los ecosistemas marinos”.

Bajo este contexto, el Plan ha sido bien recibido por organismos internacionales.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) celebró su publicación y reiteró su compromiso de acompañar al gobierno mexicano en la implementación del instrumento, que sustituye a la política de 2018 y se convierte oficialmente en el Plan Oceánico Sostenible de México.

Entre los avances destacados por el PNUD se encuentran el apoyo a la entrada en vigor del Tratado de Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de Jurisdicción Nacional (BBNJ) —prevista para enero de 2026—, proyectos para reducir la contaminación marina y esquemas de gobernanza oceánica regional en el Pacífico.

Mientras que organizaciones ambientales como WWF también reconocieron el paso dado por el gobierno mexicano.

“Este instrumento representa un gran paso para el cuidado, la gestión y la protección de los mares y zonas costeras del país”, señaló la organización, que destacó la importancia de contar con una política integral para enfrentar la crisis oceánica.

Con el inicio de 2026, el desafío para México será convertir esta hoja de ruta en resultados tangibles.

El propio acuerdo establece que la implementación dependerá, en buena medida, de los presupuestos asignados a las dependencias que integran la CIMARES y de la capacidad de coordinación interinstitucional.

Aun así, el mensaje es claro: México busca consolidarse como un actor regional e internacional en la agenda oceánica, con un plan que reconoce al océano como pilar de la protección ambiental, el desarrollo económico y el bienestar de las comunidades costeras.

