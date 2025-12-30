La ciudad cuenta con 12 estaciones de transferencia que reciben diariamente alrededor de 8,500 toneladas de residuos, mismos que comenzarán a ser recolectados por separado desde su origen a partir del jueves, así que toma nota.

Adiós a la "basura" ¿

cómo se hará la clasificación de residuos?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, señaló que se dejará de usar el concepto de “basura” y se adoptará el término “residuo”, al tratarse de materiales con valor que pueden reutilizarse, reciclarse o transformarse.

Orgánicos (Contenedor verde)

Residuos de alimentos

Huesos de animales

Residuos de poda

Todo lo que la tierra puede descomponer

Inorgánicos reciclables (Contenedor gris)

Botellas de PET

Tetrapak

Botellas de vidrio

Latas de aluminio

Plástico

Cartón

Metales

Textiles

Envases multicapa

Inorgánicos no reciclables (Contenedor naranja)

Pañales

Toallas sanitarias

Colillas

Papel higiénico

Todo lo que no se puede recuperar

☝🏼Tenemos 3 botes de residuos 🗑️:



🟢Verde: residuos de poda, de alimentos, huesos de animales, todo lo que la tierra puede descomponer.

🩶 Gris: reciclables como botellas de PET, Tetrapak, botellas de vidrio, cartón, papel, latas de aluminio, etc.

🟠Naranja: no reciclables… pic.twitter.com/Lqq90jFUym — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 29, 2025

Calendario de entrega de residuos

Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado

Residuos inorgánicos reciclables y no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

¿Qué pasa con medicamentos o jeringas? Recuerda que estos deben entregarse en centros de salud, hospitales y farmacias que cuenten con contenedores oficiales de SINGREM, o en puntos autorizados por la Semarnat.

En cuanto a los residuos eléctricos y electrónicos, habrá jornadas mensuales itinerantes, además del punto permanente del Reciclatrón CDMX.

La meta hacia 2030

La jefa de Gobierno capitalina aseguró que esta clasificación tiene el propósito de reducir la cantidad de residuos que llegue a rellenos sanitarios y dar una segunda vida a los materiales aprovechables.

“Aquello que nos fue útil en un primer momento puede seguir siendo útil. Se puede reciclar, se puede transformar y darle una segunda vida”, afirmó.

La mandataria capitalina se comprometió a que, para 2030, 50% de los residuos generados en la Ciudad de México deberá transformarse o reciclarse antes de llegar a la disposición final.