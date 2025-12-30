La ciudad cuenta con 12 estaciones de transferencia que reciben diariamente alrededor de 8,500 toneladas de residuos, mismos que comenzarán a ser recolectados por separado desde su origen a partir del jueves, así que toma nota.
Adiós a la "basura" ¿
cómo se hará la clasificación de residuos?
La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, señaló que se dejará de usar el concepto de “basura” y se adoptará el término “residuo”, al tratarse de materiales con valor que pueden reutilizarse, reciclarse o transformarse.
Orgánicos (Contenedor verde)
Residuos de alimentos
Huesos de animales
Residuos de poda
Todo lo que la tierra puede descomponer
Inorgánicos reciclables (Contenedor gris)
Botellas de PET
Tetrapak
Botellas de vidrio
Latas de aluminio
Plástico
Cartón
Metales
Textiles
Envases multicapa
Inorgánicos no reciclables (Contenedor naranja)
Pañales
Toallas sanitarias
Colillas
Papel higiénico
Todo lo que no se puede recuperar
Calendario de entrega de residuos
Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado
Residuos inorgánicos reciclables y no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo
¿Qué pasa con medicamentos o jeringas? Recuerda que estos deben entregarse en centros de salud, hospitales y farmacias que cuenten con contenedores oficiales de SINGREM, o en puntos autorizados por la Semarnat.
En cuanto a los residuos eléctricos y electrónicos, habrá jornadas mensuales itinerantes, además del punto permanente del Reciclatrón CDMX.
La meta hacia 2030
La jefa de Gobierno capitalina aseguró que esta clasificación tiene el propósito de reducir la cantidad de residuos que llegue a rellenos sanitarios y dar una segunda vida a los materiales aprovechables.
“Aquello que nos fue útil en un primer momento puede seguir siendo útil. Se puede reciclar, se puede transformar y darle una segunda vida”, afirmó.
La mandataria capitalina se comprometió a que, para 2030, 50% de los residuos generados en la Ciudad de México deberá transformarse o reciclarse antes de llegar a la disposición final.