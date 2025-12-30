Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

La CDMX arranca el 2026 con nuevo sistema de separación de basura

La jefa de Gobierno señaló que se dejará de usar el concepto de “basura” y se adoptará el término “residuo”, al tratarse de materiales con valor que pueden reutilizarse, reciclarse o transformarse.
mar 30 diciembre 2025 11:04 AM
¿Verde, gris o naranja? Así tendrás que separar tu basura en CDMX desde 2026
El personal de recolección fue capacitado para recibir los residuos separados. (Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Que no se te pase. A partir de este 1 de enero, será obligatorio en la Ciudad de México entregar los residuos en tres categorías: orgánicos, reciclables y no reciclabes.

El personal de recolección fue capacitado para recibir los residuos separados, pero también fueron preparados educadores ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y facilitadores de Pilares, quienes llevarán la información directamente a las colonias, escuelas y espacios comunitarios, al ser el primer contacto con vecinas y vecinos.

Publicidad

La ciudad cuenta con 12 estaciones de transferencia que reciben diariamente alrededor de 8,500 toneladas de residuos, mismos que comenzarán a ser recolectados por separado desde su origen a partir del jueves, así que toma nota.

Adiós a la "basura" ¿

cómo se hará la clasificación de residuos?

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, señaló que se dejará de usar el concepto de “basura” y se adoptará el término “residuo”, al tratarse de materiales con valor que pueden reutilizarse, reciclarse o transformarse.

Orgánicos (Contenedor verde)
Residuos de alimentos
Huesos de animales
Residuos de poda
Todo lo que la tierra puede descomponer

Inorgánicos reciclables (Contenedor gris)
Botellas de PET
Tetrapak
Botellas de vidrio
Latas de aluminio
Plástico
Cartón
Metales
Textiles
Envases multicapa

Inorgánicos no reciclables (Contenedor naranja)
Pañales
Toallas sanitarias
Colillas
Papel higiénico
Todo lo que no se puede recuperar

Calendario de entrega de residuos

Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado
Residuos inorgánicos reciclables y no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

¿Qué pasa con medicamentos o jeringas? Recuerda que estos deben entregarse en centros de salud, hospitales y farmacias que cuenten con contenedores oficiales de SINGREM, o en puntos autorizados por la Semarnat.

En cuanto a los residuos eléctricos y electrónicos, habrá jornadas mensuales itinerantes, además del punto permanente del Reciclatrón CDMX.

La meta hacia 2030

La jefa de Gobierno capitalina aseguró que esta clasificación tiene el propósito de reducir la cantidad de residuos que llegue a rellenos sanitarios y dar una segunda vida a los materiales aprovechables.

“Aquello que nos fue útil en un primer momento puede seguir siendo útil. Se puede reciclar, se puede transformar y darle una segunda vida”, afirmó.

La mandataria capitalina se comprometió a que, para 2030, 50% de los residuos generados en la Ciudad de México deberá transformarse o reciclarse antes de llegar a la disposición final.

Publicidad

Tags

Gobierno de la CDMX Contaminación ambiental

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad