Primer mega reciclatrón 2026 en CU: fechas, sedes y lista de desechos electrónicos que sí reciben

“Los residuos electrónicos y eléctricos requieren un plan de manejo especial para acopiarlos, transportarlos y aprovechar su valor o gestionar su disposición final de manera ambientalmente adecuada y controlada”, explica la dependencia capitalina.

¿Cuándo se llevará a cabo el megareciclatrón?

El megareciclatrón se llevará a cabo el jueves 29 y viernes 30 de enero de 2026 en la sede de CU de las 09 a las 16:00 hrs.

¿Qué se recibirá?

Pilas

Celulares

Cables

Audífonos

Tabletas

CPU

Refrigeradores

Lavadoras

Cafeteras

Bocinas

Controles

Secadoras

Planchas

Casetes

Drones

Toners

Impresoras

Laptops

Ventiladores

Microondas

Discos

¿Qué artículos NO se reciben?

Focos ahorradores, lámparas fluorescentes, equipos desarmados, rotos o contaminados, cableado público y módems.

Las personas que deseen acudir no será necesario que se registren en alguna página; sin embargo, los representantes de empresas e instituciones que acudan deberán realizar su registro previo y comunicarse directamente con la Sedema al siguiente número telefónico: 55 5446 8123

¿Y las pilas?

La Sedema recomienda que en casa se echen en un contener reutilizado y limpio, como puede ser un garrafón para agua, para detergente, etcétera).

Los residuos electrónicos y eléctricos que se acopian se trasladan a las distintas empresas recicladoras con las que se trabaja (Centros de Reciclaje Recupera, Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos (AMRRE) y E Waste - Solutions) en la CDMX para su almacenamiento temporal. En donde de acuerdo a sus procesos de reciclaje podrán separarse por tipo de residuos, desarmarse para su reciclaje o restaurarse para su reutilización.

Fechas del Reciclatrón en Febrero 2026

6 y 7 en la Escuela Superior de Educación Física

15 en el Pilares de Parque Arboledas

26 en el Instituto Mora, sede Poussin

27 y 28 en el Zoológico Los Coyotes