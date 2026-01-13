Primer mega reciclatrón 2026 en CU: fechas, sedes y lista de desechos electrónicos que sí reciben

“Los residuos electrónicos y eléctricos requieren un plan de manejo especial para acopiarlos, transportarlos y aprovechar su valor o gestionar su disposición final de manera ambientalmente adecuada y controlada”, explica la dependencia capitalina.
¿Cuándo se llevará a cabo el megareciclatrón?
El megareciclatrón se llevará a cabo el jueves 29 y viernes 30 de enero de 2026 en la sede de CU de las 09 a las 16:00 hrs.
¿Qué se recibirá?
- Pilas
- Celulares
- Cables
- Audífonos
- Tabletas
- CPU
- Refrigeradores
- Lavadoras
- Cafeteras
- Bocinas
- Controles
- Secadoras
- Planchas
- Casetes
- Drones
- Toners
- Impresoras
- Laptops
- Ventiladores
- Microondas
- Discos
¿Qué artículos NO se reciben?
Focos ahorradores, lámparas fluorescentes, equipos desarmados, rotos o contaminados, cableado público y módems.
Las personas que deseen acudir no será necesario que se registren en alguna página; sin embargo, los representantes de empresas e instituciones que acudan deberán realizar su registro previo y comunicarse directamente con la Sedema al siguiente número telefónico: 55 5446 8123
¿Y las pilas?
La Sedema recomienda que en casa se echen en un contener reutilizado y limpio, como puede ser un garrafón para agua, para detergente, etcétera).
Los residuos electrónicos y eléctricos que se acopian se trasladan a las distintas empresas recicladoras con las que se trabaja (Centros de Reciclaje Recupera, Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos (AMRRE) y E Waste - Solutions) en la CDMX para su almacenamiento temporal. En donde de acuerdo a sus procesos de reciclaje podrán separarse por tipo de residuos, desarmarse para su reciclaje o restaurarse para su reutilización.
Fechas del Reciclatrón en Febrero 2026
6 y 7 en la Escuela Superior de Educación Física
15 en el Pilares de Parque Arboledas
26 en el Instituto Mora, sede Poussin
27 y 28 en el Zoológico Los Coyotes