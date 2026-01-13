Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Primer mega reciclatrón 2026 en CU: fechas, sedes y lista de desechos electrónicos que sí reciben

Las personas que deseen comenzar con un buen manejo en sus desechos y realizar la separación para evitar más contaminación, ya hay fecha para llevar artículos de desecho electrónico en la CDMX.
mar 13 enero 2026 07:29 AM
mega-reciclatron-cu-enero-2026.jpg
La imagen corresponde al 9 de diciembre de 2025. A lo largo del año, este programa capitalino se lleva a cabo en diferentes sedes. (Foto: Facebook Reciclatrón )

Si uno de tus propósitos este 2026 es cuidar del medio ambiente, o no tener una mejor cultura sobre desechos, puedes acudir a los reciclatrones que organiza la Secretaría del medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, que este 2026 arranca con el mega reciclatrón en el Estadio Olímpico Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este programa capitalino promueve entre la población el correcto manejo, separación y reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos.

Publicidad

“Los residuos electrónicos y eléctricos requieren un plan de manejo especial para acopiarlos, transportarlos y aprovechar su valor o gestionar su disposición final de manera ambientalmente adecuada y controlada”, explica la dependencia capitalina.

¿Cuándo se llevará a cabo el megareciclatrón?

El megareciclatrón se llevará a cabo el jueves 29 y viernes 30 de enero de 2026 en la sede de CU de las 09 a las 16:00 hrs.

¿Qué se recibirá?

  • Pilas
  • Celulares
  • Cables
  • Audífonos
  • Tabletas
  • CPU
  • Refrigeradores
  • Lavadoras
  • Cafeteras
  • Bocinas
  • Controles
  • Secadoras
  • Planchas
  • Casetes
  • Drones
  • Toners
  • Impresoras
  • Laptops
  • Ventiladores
  • Microondas
  • Discos

¿Qué artículos NO se reciben?

Focos ahorradores, lámparas fluorescentes, equipos desarmados, rotos o contaminados, cableado público y módems.

Leer más:

residuos.jpeg
CDMX

Pese a programa, separación de basura se mantiene pendiente en colonias de CDMX

Las personas que deseen acudir no será necesario que se registren en alguna página; sin embargo, los representantes de empresas e instituciones que acudan deberán realizar su registro previo y comunicarse directamente con la Sedema al siguiente número telefónico: 55 5446 8123

¿Y las pilas?

La Sedema recomienda que en casa se echen en un contener reutilizado y limpio, como puede ser un garrafón para agua, para detergente, etcétera).

Los residuos electrónicos y eléctricos que se acopian se trasladan a las distintas empresas recicladoras con las que se trabaja (Centros de Reciclaje Recupera, Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos (AMRRE) y E Waste - Solutions) en la CDMX para su almacenamiento temporal. En donde de acuerdo a sus procesos de reciclaje podrán separarse por tipo de residuos, desarmarse para su reciclaje o restaurarse para su reutilización.

Fechas del Reciclatrón en Febrero 2026

6 y 7 en la Escuela Superior de Educación Física

15 en el Pilares de Parque Arboledas

26 en el Instituto Mora, sede Poussin

27 y 28 en el Zoológico Los Coyotes

Publicidad

Tags

Ciudad de México reciclaje

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad