Si vas a tramitar tu pasaporte 2026, ¿es obligatorio tener la CURP biométrica?

¿Qué requisitos solicitan?

La dependencia federal explica que si de la base de datos a la que tenga acceso no no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

Presentar una identificación oficial vigente en original, como credencial para votar del INE, matrícula consular, entre otras.

Para menores de edad, se añaden además del acta de nacimiento, los siguientes:

1.- Identificación oficial vigente, en la que los datos de la persona menor de edad coincidan plenamente con los de su acta de nacimiento. Por ejemplo: credencial escolar, carta del pediatra (menores de siete años), entre otros.

2.-Identificación oficial de la o las personas que ejerzan la patria potestad o tutela, así como su autorización, la cual puede otorgarse presencialmente a través de alguna Oficina de Pasaportes en territorio nacional u Oficina Consular en el extranjero.

Sin embargo, la dependencia federal sí hace referencia a la Cédula de identidad ciudadana, que es un documento de identidad nacional y que está prevista en la Ley General de Población, aunque aún no se implementa a nivel nacional.

Se prevé que la Cédula de identidad ciudadana integre los datos de la CURP y se acepte en diversos trámites. Se trataría de una identificación que concentre los datos de manera física y digital.

¿Solicitan la CURP biométrica?

No, dentro de los requisitos que solicita la SRE no menciona la CURP biométrica, aunque de acuerdo con la Ley General de Población, la CURP funciona como identificador esencial en trámites dentro del país. El apartado que incorpora elementos biométricos aclara que solo podrán integrarse con la autorización expresa de cada persona titular.

Durante julio de 2025, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, puntualizó que el nuevo formato de CURP biométrica no se impondrá de manera forzosa a la población. Lo que sí será obligatorio es que dependencias públicas y organismos privados acepten el documento cuando alguien lo presente a partir de febrero de 2026.

La CURP biométrica constituye una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población. Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, la reforma agrega huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.

La captura de huellas y fotografía solo podrá realizarse con consentimiento del titular, lo que garantiza que la incorporación de biométricos respete principios legales en materia de protección de datos.