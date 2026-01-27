Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

¿La CURP biométrica es obligatoria? Esto dice la Ley General de Población

El nuevo formato de la CURP integra datos biométricos y será administrado por la Secretaría de Gobernación a través de una plataforma centralizada.
mar 27 enero 2026 02:45 PM
¿La CURP biométrica es obligatoria? La Ley General de Población lo dice claro
Durante julio de 2025, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, puntualizó que el nuevo formato de CURP biométrica no se impondrá de manera forzosa a la población. (Foto: Expansión / Gemini)

Con la reforma al Artículo 91 Bis de la Ley General de Población se creó la CURP biométrica, la cual incorpora huellas dactilares y fotografía, y cuenta con una versión física y otra digital. Esta medida fue aprobada por la Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto.

No obstante, es natural preguntarse si este trámite es obligatorio.

Publicidad

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica constituye una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población. Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, la reforma agrega huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.

Bajo la Plataforma Única de Identidad (PUI) se concentrará la consulta y validación de registros. Coordinada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esta herramienta permitirá el cruce de información y la interoperabilidad entre dependencias.

El propósito central es consolidar los datos de identificación para fortalecer procesos administrativos y de seguridad. El marco legal vincula además la CURP biométrica con tareas de búsqueda y localización de personas desaparecidas, al integrarse en una base interoperable consultable por autoridades competentes.

La captura de huellas y fotografía solo podrá realizarse con consentimiento del titular, lo que garantiza que la incorporación de biométricos respete principios legales en materia de protección de datos.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en CDMX? Los 8 módulos para sacarla en la ciudad
CDMX

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en CDMX? Los 8 módulos para sacarla en la ciudad

¿Es obligatorio el trámite?

De acuerdo con la Ley General de Población, la CURP funciona como identificador esencial en trámites dentro del país. El apartado que incorpora elementos biométricos aclara que solo podrán integrarse con la autorización expresa de cada persona titular.

Durante julio de 2025, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, puntualizó que el nuevo formato de CURP biométrica no se impondrá de manera forzosa a la población. Lo que sí será obligatorio es que dependencias públicas y organismos privados acepten el documento cuando alguien lo presente.

Según la funcionaria, la estrategia de incorporación de fotografía y huellas se llevará a cabo bajo un esquema gradual. El proceso se implementará con el compromiso de que el uso del documento sea seguro, confiable y disponible para quienes decidan tramitarlo.

¿Qué otras funciones tendrá?

Una de las reformas establece que la CURP será monitoreada en tiempo real para realizar búsquedas continuas y exhaustivas y así detectar “posibles casos de desaparición” de personas.

Las autoridades y particulares que tengan a su cargo los datos biométricos permitirán la consulta de la información a la Fiscalía General de la República (FGR), a las fiscalías locales, a las instituciones de seguridad pública y al Centro Nacional de Inteligencia.

La CURP biométrica también se vinculará con el Registro del Sistema Nacional de Salud e incluso podrán integrarse a otros registros y sistemas nacionales.

Publicidad

Tags

Población CURP biométrica

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad