¿La CURP biométrica es obligatoria? La Ley General de Población lo dice claro

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica constituye una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población. Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, la reforma agrega huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.

Bajo la Plataforma Única de Identidad (PUI) se concentrará la consulta y validación de registros. Coordinada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esta herramienta permitirá el cruce de información y la interoperabilidad entre dependencias.

El propósito central es consolidar los datos de identificación para fortalecer procesos administrativos y de seguridad. El marco legal vincula además la CURP biométrica con tareas de búsqueda y localización de personas desaparecidas, al integrarse en una base interoperable consultable por autoridades competentes.

La captura de huellas y fotografía solo podrá realizarse con consentimiento del titular, lo que garantiza que la incorporación de biométricos respete principios legales en materia de protección de datos.

¿Es obligatorio el trámite?

De acuerdo con la Ley General de Población, la CURP funciona como identificador esencial en trámites dentro del país. El apartado que incorpora elementos biométricos aclara que solo podrán integrarse con la autorización expresa de cada persona titular.

Durante julio de 2025, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, puntualizó que el nuevo formato de CURP biométrica no se impondrá de manera forzosa a la población. Lo que sí será obligatorio es que dependencias públicas y organismos privados acepten el documento cuando alguien lo presente.

Según la funcionaria, la estrategia de incorporación de fotografía y huellas se llevará a cabo bajo un esquema gradual. El proceso se implementará con el compromiso de que el uso del documento sea seguro, confiable y disponible para quienes decidan tramitarlo.

¿Qué otras funciones tendrá?

Una de las reformas establece que la CURP será monitoreada en tiempo real para realizar búsquedas continuas y exhaustivas y así detectar “posibles casos de desaparición” de personas.

Las autoridades y particulares que tengan a su cargo los datos biométricos permitirán la consulta de la información a la Fiscalía General de la República (FGR), a las fiscalías locales, a las instituciones de seguridad pública y al Centro Nacional de Inteligencia.

La CURP biométrica también se vinculará con el Registro del Sistema Nacional de Salud e incluso podrán integrarse a otros registros y sistemas nacionales.