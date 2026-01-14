La Secretaría Anticorrupción abre investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

“Con el descarrilamiento tenemos varias auditorías abiertas en temas muy específicos, que en su momento iremos informando como vayan avanzando”, declaró en entrevista con medios tras asistir al lanzamiento del programa Semilleros de la Honestidad.

Buenrostro detalló que algunas auditorías al Tren Interoceánico se realizan desde el año pasado, como parte de las funciones habituales de la dependencia. Otras se abrieron a partir del descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca.

Explicó que deben presentar avances continuos de las investigaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero esta información no se difundirá públicamente mientras la indagatoria esté en proceso.

Las nuevas auditorías, sostuvo, se realizan con apego a la ley y cumplirán con los tiempos establecidos para que los entes auditados entreguen la información que se les solicite.

“Como estamos en el inicio del proceso de investigación, lo que estamos revisando son procesos, que todos los procesos se hayan hecho adecuadamente y, en caso de que se identifique que un proceso fue inapropiado, entonces nos vamos con funcionarios, pero estamos en esa parte. Estamos recopilando la información y estamos analizando lo que nos están informando las autoridades”, explicó.