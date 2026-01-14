Publicidad

México

La Secretaría Anticorrupción abre investigación por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La dependencia inició nuevas auditorías para verificar si el accidente está relacionado con errores en los procesos del ferrocarril y si hay funcionarios públicos responsables.
mié 14 enero 2026 03:38 PM
Tren Interoceánico
El descarrilamiento del Tren Interoceánico sucedió el 28 de diciembre de 2025. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal/Cuartoscuro)
“Con el descarrilamiento tenemos varias auditorías abiertas en temas muy específicos, que en su momento iremos informando como vayan avanzando”, declaró en entrevista con medios tras asistir al lanzamiento del programa Semilleros de la Honestidad.

Buenrostro detalló que algunas auditorías al Tren Interoceánico se realizan desde el año pasado, como parte de las funciones habituales de la dependencia. Otras se abrieron a partir del descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca.

Explicó que deben presentar avances continuos de las investigaciones a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero esta información no se difundirá públicamente mientras la indagatoria esté en proceso.

Las nuevas auditorías, sostuvo, se realizan con apego a la ley y cumplirán con los tiempos establecidos para que los entes auditados entreguen la información que se les solicite.

“Como estamos en el inicio del proceso de investigación, lo que estamos revisando son procesos, que todos los procesos se hayan hecho adecuadamente y, en caso de que se identifique que un proceso fue inapropiado, entonces nos vamos con funcionarios, pero estamos en esa parte. Estamos recopilando la información y estamos analizando lo que nos están informando las autoridades”, explicó.

Antes del accidente en la Línea Z del Tren Interoceánico, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló varias irregularidades en la modernización de la vía, que corre de Salina Cruz, Oaxaca, hacia Coatzacoalcos, Veracruz.

Ese órgano de la Cámara de Diputados detectó desde 2020 que aquella línea ferroviaria se rehabilitó con un plan deficiente y con una cantidad menor de materiales a los previstos originalmente, entre otras fallas.

La Fiscalía General de la República (FGR) también abrió una investigación sobre el accidente. Según los informes, la dependencia ya realizó peritajes y obtuvo información de la caja negra del ferrocarril accidentado. Los resultados todavía no se conocen.

Un plan para fomentar valores anticorrupción desde la infancia

Previo a ser entrevistada, la secretaria Buenrostro encabezó el lanzamiento del programa Semilleros de la Honestidad. Se trata de una iniciativa para fomentar desde la infancia valores de empatía, respeto, responsabilidad y cooperación, así como actitudes de rechazo a la corrupción.

Con esta estrategia se distribuirán cuadernillos sobre estos temas a todos los estudiantes durante el sexenio. Son materiales adicionales a los libros de texto que también cuentan con una versión digital.

El programa, creado en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), arranca en las escuelas de preescolar y llegará a las primarias de manera paulatina. También se trabaja en los planteles de secundaria, medio superior y superior con rallys anticorrupción, explicó la secretaria Buenrostro.

“La corrupción es un cáncer que erosiona la confianza en las instituciones, perpetúa la desigualdad y destruye la esperanza en un futuro mejor. Por ello, la mejor manera de combatirla es educar en la honestidad desde la infancia”, declaró.

