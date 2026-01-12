Publicidad

México

“México se vende solo, no tenemos que utilizar ningún back para un paisaje hermoso”

La meta es traer a más de 60 millones de turistas al país en cinco años. La diversificación es el gran reto y se apuesta al Mundial de Futbol 2026 para dar un gran empujón.
lun 12 enero 2026 09:18 AM
josefina-rodriguez-revista.jpg
La estrategia de promoción de México para atraer más visitantes y turistas tiene como herramientas el Mundial de Futbol y 17 ferias internacionales donde se promueven los destinos consolidados pero también experiencias comunitarias. (Foto: Anylú Rodríguez)

Josefina Rodríguez lo dice con seguridad: “México lo tiene todo y se vende solo”. La secretaria de Turismo lo expresa cuando habla de la oferta del país para poner frente a los casi 1,400 millones de turistas que se mueven por el mundo al año.

Playas, bosques, desiertos, ciudades, cultura y gastronomía siguen siendo los atractivos que le dan vida a la marca país, pero esta vez hay un reto muy ambicioso hacia 2030: ser la quinta nación a la que lleguen más turistas y desbancar a Italia o a la que ocupe ese lugar. Se dice fácil, pero es pasar de 45 a 60 millones de turistas, esto es, lograr que cada año tres millones de extranjeros más duerman, paseen y disfruten de la cocina mexicana.

La funcionaria federal sabe que no es sencillo, pero este es un año clave para lograrlo. La inauguración del Mundial de Futbol, 13 partidos y 39 días de juego prometen traer a cinco millones de turistas adicionales y dar un empujón a que una parte de los ojos del mundo que estarán puestos en el país anoten a México en su wish list de viajes y lo cumplan en los próximos años.

“¿Qué vamos a vender?, lo que somos. Nosotros no tenemos que utilizar ningún back para un paisaje hermoso, nosotros no tenemos que crear una receta para tener una cocinera tradicional, para oler a humo, a los ingredientes que solo nosotros tenemos. Nosotros no inventamos los colores, ya están en nuestros textiles, entonces, ¿cuál es la imagen que va a dar México? La grandeza cultural que tiene”, expresa en un vestíbulo del piso nueve del tradicional edificio de la Secretaría de Turismo, en pleno corazón de Polanco, en la Ciudad de México.

Rodríguez viste un poncho multicolor tradicional de Tlaxcala, su tierra natal, a la que puso en el mapa del turismo nacional con la campaña ‘Tlaxcala sí existe’, cuando fue secretaria de Turismo local.

En poco más de un año en el cargo, presume varias cifras: casi 34 millones de turistas (7% más de enero a septiembre de 2025); más de 25,000 millones de dólares de derrama económica (6% más) y casi 14% más de visitantes internacionales. “Son indicadores positivos. Ha aumentado 11% el gasto de cruceristas; tenemos 9% más de llegada de pasajeros de cruceros, más vuelos, más pasajeros internacionales, entonces, vamos por buen camino”, subraya.

No obstante, acepta que el gran reto es la diversificación, crear productos innovadores y conquistar nuevos horizontes, como los turistas asiáticos, pero confía en que, hoy en día, el turismo es parte de las prioridades del Plan México como política de Estado. Por ello, las 32 entidades del país trabajan en conjunto para ofrecer experiencias que lleven al paseante desde Baja California hasta Chiapas.

Aquí parte de la entrevista:

¿Cómo hacer que el turismo trascienda y sea parte del desarrollo del país?
Tenemos una presidenta que cree en el turismo, en un sector que no solo genera derrama económica, sino prosperidad. Tenemos el objetivo a 2030 de ser el quinto país más visitado del mundo. Y eso implica mover 12 metas muy importantes de indicadores macroeconómicos y también de sustentabilidad para poder lograrlo. El turismo tiene nombre y apellido, tiene metas, tiene un gran objetivo y en ese trabajo estamos teniendo grandes acciones.

Se dice fácil pasar al quinto lugar en el mundo… ¿Superar a Italia?
Vamos por Italia y además Italia vive un poco lo mismo que nosotros en 2026, nosotros con el mundial y ellos con el Santo Jubileo, entonces, se vuelve muy interesante cómo ambos países vamos a estar trabajando en el turismo.

¿Vamos a desbancarlos?
México lo tiene todo. Es muy importante decir que México es el país más bello. (...) Tenemos 32 mundos diferentes que hay que descubrir y eso es muy importante darlo a conocer. Hoy, esta promoción va en diferentes segmentos turísticos y esa es la forma en cómo vamos a atraer una mayor cantidad de turistas.

De los 12 pasos que hay que seguir, ¿cuáles serían los más importantes?
Siempre vamos a buscar el aumento de la derrama económica, el gasto del turista, la diversificación. Hoy, le apostamos a un turista que no llegue solo a los destinos de mayor popularidad y que son hermosos (Cancún y Playa del Carmen, Los Cabos), que son anclas, buscamos que lleguen a destinos culturales, a segmentos de salud. El gran reto es llevar al turista de norte a sur.

¿Cómo subir en el ranking? ¿Hace falta una figura como el Consejo de Promoción Turística? ¿Cómo les va con las embajadas?
Todo se transforma, son momentos diferentes y hoy sí puedo decir que México está de moda y lo hacemos en conjunto y con trabajo. Antes, solo el gobierno federal absorbía la promoción en el mundo. Hoy en día, lo hacemos juntos los estados y la Secretaría de Turismo. Yo me comprometí a ir a 17 ferias internacionales en 2026, por todo el mundo, y ayudamos a que los estados tengan precios más económicos [en la promoción].

Son 17 ferias a las que se acudirá, una de ellas es Fitur, ¿qué importancia tiene con México como país socio?
Iniciamos enero donde nos permite tener mayor promoción en toda la publicidad que hace una feria internacional a nivel global, son más de 49 países invitados que llegan a esta feria, que es la más grande. Traemos una delegación como nunca en la historia. Nunca había habido 32 estados presentes. Además, están las activaciones. Hoy queremos que no solo todo se dé en el centro de convenciones, que, en este caso, es IFEMA Madrid, queremos que existan [espacios] donde vendan los artesanos, donde demos muestras gastronómicas, de cocineras, donde podamos vivir un poco más a México e incentive incluso a los madrileños, a los turistas que están en Madrid, a poder venir a México.

¿Cuál es el nuevo relato de México como destino turístico?
El turismo comunitario, que va unido con la cultura. Estamos buscando nuevas experiencias en los estados. En México, se viven experiencias únicas, personalizadas, que vuelan la mente del turista. Hoy, entrar, por ejemplo, a un taller artesanal se vuelve una locura. Una cocina tradicional, un sendero que te explique fenómenos naturales, se vuelve la fortaleza del país.

Nuestro mercado tradicional son los turistas de playa, ¿cómo llevarlos del all inclusive a las experiencias?
De Estados Unidos, más o menos llegan 1.2 millones de turistas, la mayor parte a Cancún. ¿Qué estamos haciendo? Dar a conocer el Tren Maya, el mundo maya, porque no solo es el tren, son pueblos con experiencias ya listas que están recibiendo turistas, también son hoteles nuevos… Hoy, Mayacán tiene un escritorio donde promocionan estas acciones. No solo es Estados Unidos o Canadá, tenemos que ir a los mercados que gastan más, que viajan más y que buscan cultura.

¿Qué enamora de los mercados emergentes al turismo asiático?
En el mercado asiático viajan más o menos 100 millones de chinos al año y México capta poco menos de 200,000. De enero a septiembre, las cifras son históricas: 10% más de mercado chino a nuestro país, pero ahora que fui al Tianguis Turístico de China, aún existe mucho desconocimiento y la promoción se tiene que hacer diferente para cautivar al chino con cultura. (...) Hay mucho potencial.

¿Qué pide el turismo chino y cómo se trabaja para llegar a él?
Trabajamos en el distintivo chino, lo estamos fortaleciendo incluso con la Embajada de China en México, donde los lineamientos satisfagan las necesidades del turista. La iniciativa privada junto con los estados iniciaremos capacitaciones y estamos en promoción. Le decimos al turista ‘este hotel, este restaurante cumple con los lineamientos de tu mercado’, es decir, el menú, que se hable en mandarín o algún traductor, que puedan transmitir la promoción a otro mercado asiático.

Con las alertas que ponen Estados Unidos y Canadá, ¿qué tan difícil es vender un producto con la narrativa sobre la inseguridad?
Estamos trabajando, por primera vez, con un protocolo junto con Relaciones Exteriores. Antes, no existía una reacción inmediata, preventiva y reactiva cuando había una alerta. Trabajamos con las embajadas para darles información de los destinos turísticos. El cómo crece el mercado es contradictorio, es decir, saca Estados Unidos o Canadá una alerta de viaje [y tenemos] 11% de crecimiento del turismo canadiense de enero a septiembre, de manera histórica, y también Estados Unidos crece 2.9%. Entonces, es un poco de lo que nosotros nos alertamos.

El año del turismo para méxico

“No va a haber otro año como 2026”, señala Josefina Rodríguez, quien, a sus 36 años, vivirá su primera Copa de la FIFA. Dice que el país está listo para su tercer mundial. “No es un ejercicio nuevo para los mexicanos, ya lo vivieron y sin la tecnología que tenemos hoy, sin el acercamiento a los prestadores de servicio”, expresa. Y por eso confía en que el mundial le ayude con su tarea de elevar a México en el ranking internacional.

¿Es una oportunidad para atraer inversiones?
Tenemos, por primera vez, la cartelera de inversión turística. Hoy, tenemos un registro con cada estado de esta cartera, más de 25,000 mdd programados y en ejecución, y de 2026 a 2027 seguirán aumentando en los estados la infraestructura hotelera y las experiencias. Tenemos muchos nuevos aeropuertos, como el de Puerto Escondido, el de Tepic, que ya tienen rutas internacionales; se vienen otros, como en San Luis Potosí. Carreteras turísticas, trenes de pasajeros, estamos haciendo un combo para que se reciba mejor al turista.

¿Se están haciendo rutas específicas?
Ha sido un trabajo enorme, porque el decir una ruta no es fácil. Una ruta no solo se crea, se tiene que vender (...), son más de 260 que llamamos ‘Rutas del aficionado’ donde tú puedas comprar esa ruta con un tour operador mayorista. La idea es tener una ruta ya con nombre y apellido y, sobre todo, cómo poder acceder a ella, independientemente de que te diremos cómo te puedes mover solo.

¿Cuál es la imagen que va a dar México? la grandeza cultural que tiene. Esa es nuestra gran marca.

¿Cuál es la derrama que dejarán los turistas?
La FIFA estima 5.5 millones de visitantes. Nosotros queremos crecer 44% más de turistas en 2026 y lo importante es el gasto promedio. Cuando hay un mundial, el gasto crece 48% en el sector turístico. Buscamos que el turista se quede más, justo por diversificar las rutas. El gasto promedio depende de si es extranjero o nacional, pero son unos 2,000 pesos diarios por turista y queremos que suba.

¿Y a qué sabrá el mundial en México?
El gran reto es que conozcan México, entonces, estamos teniendo las grandes ferias o fiestas en 2026, para que si ya llegaste turista a la Ciudad de México, puedas ir a Puebla, puedas ir a Tlaxcala, pero también puedes ir a la playa, a Cancún, a Oaxaca, Baja California, que conozcas realmente lo que tiene nuestro país y te motive a regresar. No te da tiempo… En Campo Marte estará ‘México de mis sabores’, que reunirá a cocineras y chefs de las 32 entidades para mostrar la cocina mexicana.

¿Ya sabe en dónde verá la inauguración?
En caso de que tenga la oportunidad de ir al estadio, voy a cederle mi boleto a un turista que desee conocer nuestro país. Yo lo voy a vivir en un FIFA Fan Fest, son tres los oficiales, pero tengo más de 177 Fiestas de México, una en cada capital de los estados. Además, tengo en los pueblos mágicos, donde va

Industria del turismo Secretaría de Turismo Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

