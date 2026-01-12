¿Cómo hacer que el turismo trascienda y sea parte del desarrollo del país?

Tenemos una presidenta que cree en el turismo, en un sector que no solo genera derrama económica, sino prosperidad. Tenemos el objetivo a 2030 de ser el quinto país más visitado del mundo. Y eso implica mover 12 metas muy importantes de indicadores macroeconómicos y también de sustentabilidad para poder lograrlo. El turismo tiene nombre y apellido, tiene metas, tiene un gran objetivo y en ese trabajo estamos teniendo grandes acciones.

Se dice fácil pasar al quinto lugar en el mundo… ¿Superar a Italia?

Vamos por Italia y además Italia vive un poco lo mismo que nosotros en 2026, nosotros con el mundial y ellos con el Santo Jubileo, entonces, se vuelve muy interesante cómo ambos países vamos a estar trabajando en el turismo.

¿Vamos a desbancarlos?

México lo tiene todo. Es muy importante decir que México es el país más bello. (...) Tenemos 32 mundos diferentes que hay que descubrir y eso es muy importante darlo a conocer. Hoy, esta promoción va en diferentes segmentos turísticos y esa es la forma en cómo vamos a atraer una mayor cantidad de turistas.

De los 12 pasos que hay que seguir, ¿cuáles serían los más importantes?

Siempre vamos a buscar el aumento de la derrama económica, el gasto del turista, la diversificación. Hoy, le apostamos a un turista que no llegue solo a los destinos de mayor popularidad y que son hermosos (Cancún y Playa del Carmen, Los Cabos), que son anclas, buscamos que lleguen a destinos culturales, a segmentos de salud. El gran reto es llevar al turista de norte a sur.

¿Cómo subir en el ranking? ¿Hace falta una figura como el Consejo de Promoción Turística? ¿Cómo les va con las embajadas?

Todo se transforma, son momentos diferentes y hoy sí puedo decir que México está de moda y lo hacemos en conjunto y con trabajo. Antes, solo el gobierno federal absorbía la promoción en el mundo. Hoy en día, lo hacemos juntos los estados y la Secretaría de Turismo. Yo me comprometí a ir a 17 ferias internacionales en 2026, por todo el mundo, y ayudamos a que los estados tengan precios más económicos [en la promoción].

Son 17 ferias a las que se acudirá, una de ellas es Fitur, ¿qué importancia tiene con México como país socio?

Iniciamos enero donde nos permite tener mayor promoción en toda la publicidad que hace una feria internacional a nivel global, son más de 49 países invitados que llegan a esta feria, que es la más grande. Traemos una delegación como nunca en la historia. Nunca había habido 32 estados presentes. Además, están las activaciones. Hoy queremos que no solo todo se dé en el centro de convenciones, que, en este caso, es IFEMA Madrid, queremos que existan [espacios] donde vendan los artesanos, donde demos muestras gastronómicas, de cocineras, donde podamos vivir un poco más a México e incentive incluso a los madrileños, a los turistas que están en Madrid, a poder venir a México.

¿Cuál es el nuevo relato de México como destino turístico?

El turismo comunitario, que va unido con la cultura. Estamos buscando nuevas experiencias en los estados. En México, se viven experiencias únicas, personalizadas, que vuelan la mente del turista. Hoy, entrar, por ejemplo, a un taller artesanal se vuelve una locura. Una cocina tradicional, un sendero que te explique fenómenos naturales, se vuelve la fortaleza del país.