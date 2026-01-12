Nuestro mercado tradicional son los turistas de playa, ¿cómo llevarlos del all inclusive a las experiencias?
De Estados Unidos, más o menos llegan 1.2 millones de turistas, la mayor parte a Cancún. ¿Qué estamos haciendo? Dar a conocer el Tren Maya, el mundo maya, porque no solo es el tren, son pueblos con experiencias ya listas que están recibiendo turistas, también son hoteles nuevos… Hoy, Mayacán tiene un escritorio donde promocionan estas acciones. No solo es Estados Unidos o Canadá, tenemos que ir a los mercados que gastan más, que viajan más y que buscan cultura.
¿Qué enamora de los mercados emergentes al turismo asiático?
En el mercado asiático viajan más o menos 100 millones de chinos al año y México capta poco menos de 200,000. De enero a septiembre, las cifras son históricas: 10% más de mercado chino a nuestro país, pero ahora que fui al Tianguis Turístico de China, aún existe mucho desconocimiento y la promoción se tiene que hacer diferente para cautivar al chino con cultura. (...) Hay mucho potencial.
¿Qué pide el turismo chino y cómo se trabaja para llegar a él?
Trabajamos en el distintivo chino, lo estamos fortaleciendo incluso con la Embajada de China en México, donde los lineamientos satisfagan las necesidades del turista. La iniciativa privada junto con los estados iniciaremos capacitaciones y estamos en promoción. Le decimos al turista ‘este hotel, este restaurante cumple con los lineamientos de tu mercado’, es decir, el menú, que se hable en mandarín o algún traductor, que puedan transmitir la promoción a otro mercado asiático.
Con las alertas que ponen Estados Unidos y Canadá, ¿qué tan difícil es vender un producto con la narrativa sobre la inseguridad?
Estamos trabajando, por primera vez, con un protocolo junto con Relaciones Exteriores. Antes, no existía una reacción inmediata, preventiva y reactiva cuando había una alerta. Trabajamos con las embajadas para darles información de los destinos turísticos. El cómo crece el mercado es contradictorio, es decir, saca Estados Unidos o Canadá una alerta de viaje [y tenemos] 11% de crecimiento del turismo canadiense de enero a septiembre, de manera histórica, y también Estados Unidos crece 2.9%. Entonces, es un poco de lo que nosotros nos alertamos.
El año del turismo para méxico
“No va a haber otro año como 2026”, señala Josefina Rodríguez, quien, a sus 36 años, vivirá su primera Copa de la FIFA. Dice que el país está listo para su tercer mundial. “No es un ejercicio nuevo para los mexicanos, ya lo vivieron y sin la tecnología que tenemos hoy, sin el acercamiento a los prestadores de servicio”, expresa. Y por eso confía en que el mundial le ayude con su tarea de elevar a México en el ranking internacional.
¿Es una oportunidad para atraer inversiones?
Tenemos, por primera vez, la cartelera de inversión turística. Hoy, tenemos un registro con cada estado de esta cartera, más de 25,000 mdd programados y en ejecución, y de 2026 a 2027 seguirán aumentando en los estados la infraestructura hotelera y las experiencias. Tenemos muchos nuevos aeropuertos, como el de Puerto Escondido, el de Tepic, que ya tienen rutas internacionales; se vienen otros, como en San Luis Potosí. Carreteras turísticas, trenes de pasajeros, estamos haciendo un combo para que se reciba mejor al turista.
¿Se están haciendo rutas específicas?
Ha sido un trabajo enorme, porque el decir una ruta no es fácil. Una ruta no solo se crea, se tiene que vender (...), son más de 260 que llamamos ‘Rutas del aficionado’ donde tú puedas comprar esa ruta con un tour operador mayorista. La idea es tener una ruta ya con nombre y apellido y, sobre todo, cómo poder acceder a ella, independientemente de que te diremos cómo te puedes mover solo.
¿Cuál es la imagen que va a dar México? la grandeza cultural que tiene. Esa es nuestra gran marca.