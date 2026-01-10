Frente frío 27 provocará lluvias intensas y bajas temperaturas; Protección Civil activa protocolos

Los fenómenos meteorológicos causarán las lluvias más intensas, conocidas como torrenciales, en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En estas entidades federativas se esperan precipitaciones de entre 150 y 250 milímetros (mm).

También se esperan lluvias muy fuertes e intensas en Veracruz, con 75 a 150 mm, especialmente en las zonas de Papaloapan y Los Tuxtlas.

En la región de Tehuacán-Sierra Negra de Puebla y en Las Montañas de Veracruz y Campeche, se presentarán lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm).

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), también se anticipan chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en el Valle Serdán, Puebla, así como en Nautla, Capital y Sotavento, en el estado de Veracruz.

"Debido a que estas precipitaciones pueden generar encharcamientos, se recomienda a la población evitar cruzar corrientes de agua y mantenerse alejada de zonas bajas que puedan inundarse", informó Protección Civil.

Alertó que, además, un evento de “Norte” provocará vientos fuertes en todo el litoral del Golfo de México, el Istmo y Golfo de Tehuantepec, por lo que solicitó a la población "asegurar objetos que puedan ser proyectados y extremar precauciones en la navegación marítima".

Este sábado, el #FrenteFrío 27 ❄️ sobre el Golfo de México ocasionarán #Lluvias de distintas intensidades:



⛈️ Intensas (de 75 a 150 mm): en Tabasco, el norte y este de Oaxaca, noroeste y norte de Chiapas, Sierra Nororiental y Valle Serdán regiones de Puebla, y Nautla, Capital y… pic.twitter.com/2puvQBSB8G — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 10, 2026

A su vez, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) detalló que el frente frío 27 se desplazará hacia la península de Yucatán y el sureste del país. Hasta las seis de la tarde de este sábado se encontraba sobre el Golfo de México.

Advirtió que también se prevén lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Quintana Roo; chubascos en Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Yucatán e Hidalgo.

Así como lluvias aisladas en Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

"Las lluvias pronosticadas podrían generar deslaves, encharcamientos, inundaciones y desbordamientos de ríos o arroyos, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil", alertó.

El evento de "Norte" permanecerá hasta el lunes con fuertes rachas de viento que, iguales o superiores a los 50 kilómetros por hora, explicó, podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

También habrá oleaje elevado en diferentes estados del país.

Activan alertas por frío en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México activó la alerta naranja ante el pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y mañana de este domingo 11 de enero.

La alerta aplica para las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Mientras que la alerta amarilla por frío se activó para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco.