Estos son los 5 tipos de alerta por frío en CDMX; la roja no es la de más alto nivel

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) emite diferentes alertas relacionadas con el clima, y tras el ingreso de los primeros frentes fríos de la temporada los colores tienen diferentes significados con el objetivo de que la población tome medidas precautorias para evitar complicaciones a la salud.
¿Qué significan los colores de alerta por frío en la CDMX?
¿Qué es un Sistema de Alerta Temprana?
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) la define como el conjunto de elementos para la provisión de información oportuna y eficaz, para permitir a la ciudadanía expuesta a una amenaza a tomar acciones para evitar o reducir su riesgo, así como prepararse para una respuesta efectiva.
Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) tiene una clasificación de cinco colores de alerta que van del verde al púrpura, y que para el caso del frío, significan lo siguiente:
- Verde: condiciones promedio en la capital mexicana. Se prevén temperaturas de <6ºCelsius.
- Amarilla: presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Se prevén temperaturas de 4-6ºCelsius.
- Naranja: fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Se prevén temperaturas de 1-3º Celsius.
- Rojo: fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Se prevén temperaturas de (-2º) a 0º Celsius.
- Púrpura: fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves. Se prevén temperaturas de = < (-3) ºC
Recomendaciones antes el frío
La dependencia capitalina se encarga de emitir las alertas en caso de que se requiera, y además enlista una serie de recomendaciones en alerta amarilla: Por ello se recomienda a la población utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Recomendaciones con alerta naranja: se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
En caso de alguna emergencia, se recomienda a la población comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.