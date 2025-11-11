Publicidad

CDMX

¿Qué significan los colores de alerta por frío en la CDMX?

La temporada invernal ocasiona que las autoridades capitalinas emitan alertas por las bajas temperaturas, y los colores tienen especificaciones con el objetivo de proteger a la población.
mar 11 noviembre 2025 04:04 PM
Estos son los 5 tipos de alerta por frío en CDMX; la roja no es la de más alto nivel
Los capitalinos ya resienten las bajas temperaturas y las enfrentan con el uso de vestimenta abrigadora. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) emite diferentes alertas relacionadas con el clima, y tras el ingreso de los primeros frentes fríos de la temporada los colores tienen diferentes significados con el objetivo de que la población tome medidas precautorias para evitar complicaciones a la salud.

¿Qué es un Sistema de Alerta Temprana?

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) la define como el conjunto de elementos para la provisión de información oportuna y eficaz, para permitir a la ciudadanía expuesta a una amenaza a tomar acciones para evitar o reducir su riesgo, así como prepararse para una respuesta efectiva.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) tiene una clasificación de cinco colores de alerta que van del verde al púrpura, y que para el caso del frío, significan lo siguiente:

  • Verde: condiciones promedio en la capital mexicana. Se prevén temperaturas de <6ºCelsius.
  • Amarilla: presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Se prevén temperaturas de 4-6ºCelsius.
  • Naranja: fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Se prevén temperaturas de 1-3º Celsius.
  • Rojo: fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Se prevén temperaturas de (-2º) a 0º Celsius.
  • Púrpura: fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves. Se prevén temperaturas de = < (-3) ºC

Recomendaciones antes el frío

La dependencia capitalina se encarga de emitir las alertas en caso de que se requiera, y además enlista una serie de recomendaciones en alerta amarilla: Por ello se recomienda a la población utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío, evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Recomendaciones con alerta naranja: se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

En caso de alguna emergencia, se recomienda a la población comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

