CDMX registra aumento histórico en alertas rojas y púrpuras por lluvia

Aunque la lluvia impactó a todas las alcaldías, las principales afectaciones se registraron en Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Alertas históricas en CDMX

En su primer informe ante el Congreso capitalino, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, detalló que la temporada de lluvias 2025 rebasó los niveles históricos de precipitación, por lo cual fue necesario activar alertamientos tempranos, sobre los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos

En la escala de riesgos, la Alerta Roja corresponde a lluvias fuertes o muy fuertes, mientras que la Alerta Púrpura se emite ante lluvias torrenciales con potencial de causar daños severos en la vialidad y los bienes materiales de los capitalinos.

Urzúa detalló que tan solo en la temporada de lluvia 2024, no se activó ninguna alerta púrpura, mientras que cinco fueron publicadas en 2025:

- 29 - 30 de junio para la alcaldía Álvaro Obregón

- 9 de agosto para Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero

- 10 de agosto en Cuauhtémoc

- 2 de septiembre en Gustavo A. Madero

- 27 se septiembre para Iztapalapa.

En cuanto a las alertas rojas, se registraron 24 avisos en 2025, 10 más que en 2024, lo que representa un aumento del 71% respecto a la temporada anterior.