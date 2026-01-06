Publicidad

presidencia

Sheinbaum reconoce que EU tiene más elementos para intervenir México, pero no lo ve probable

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que designar a los cárteles como terroristas y declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva da más herramientas a EU para intervenir.
mar 06 enero 2026 09:45 AM
sheinbaum-intervencion.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que con Estados Unidos hay colaboración, pero no se permite intervención. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que al declarar a seis cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y al fentanilo como Arma de Destrucción Masiva, el gobierno de Estados Unidos tiene más elementos para intervenir en México, sin embargo, aseguró que eso no sucederá.

“Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. Cuando nombraron a los cárteles, a la delincuencia organizada como terrorismo, nosotros incorporamos un artículo, unos párrafos en el artículo 40 de la Constitución para la defensa de la soberanía”, explicó.

En su lucha en contra de las drogas, el presidente Donald Trump escaló su discurso a hechos como designar Organizaciones Terroristas Extranjeras al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.

Antes de concluir el año, el mandatario estadounidense firmó además una orden ejecutiva para declarar al fentanilo como "arma de destrucción masiva", además de realizar algunos ataques a embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico.

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta leyó la modificación que se realizó a los artículos 40 y 19 de la Constitución Política para prohibir expresamente cualquier intento de intervención extranjera.

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano en el marco de las leyes aplicables”, leyó la presidenta.

La mandataria federal recordó que su gobierno ofrece colaboración a Estados Unidos para atender el problema de la inseguridad, sin embargo, recalcó que no se permite ningún tipo de violación a la soberanía.

La presidenta insistió en que no servirá si Estados Unidos intenta intervenir en México para contener la violencia.

"No estamos de acuerdo, ni el injerencismo ni el intervencionismo, sino con la cooperación y la colaboración. Eso es lo que hemos manifestado siempre y se lo manifestamos siempre al gobierno de los Estados Unidos. Ayer lo dije: primero, es un asunto de soberanía, de defensa de la soberanía nacional, y, segundo, no serviría de nada para erradicar la violencia o disminuir la violencia en México, para que no haya tráfico de drogas y violencia relacionada con ello en México", destacó.

Sheinbaum recordó que ni en tiempos de Felipe Calderón se logró frenar la violencia e, incluso, uno de sus funcionarios, Genaro García Luna, estuvo involucrado con el crimen organizado.

"Nunca en una situación de subordinación, sino de colaboración y de coordinación, repito que no sirve. Miren, en la época de Calderón los agentes de la DEA iban a los operativos, estaban con las fuerzas federales y ¿de qué sirve? Bueno, fue premiado García Luna en aquella época y después lo detuvieron porque era parte de la delincuencia organizada", recordó.

