Sheinbaum reconoce que EU tiene más elementos para intervenir México, pero no lo ve probable

En su lucha en contra de las drogas, el presidente Donald Trump escaló su discurso a hechos como designar Organizaciones Terroristas Extranjeras al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.

Antes de concluir el año, el mandatario estadounidense firmó además una orden ejecutiva para declarar al fentanilo como "arma de destrucción masiva", además de realizar algunos ataques a embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico.

En su conferencia matutina de este martes, la presidenta leyó la modificación que se realizó a los artículos 40 y 19 de la Constitución Política para prohibir expresamente cualquier intento de intervención extranjera.

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano en el marco de las leyes aplicables”, leyó la presidenta.

La mandataria federal recordó que su gobierno ofrece colaboración a Estados Unidos para atender el problema de la inseguridad, sin embargo, recalcó que no se permite ningún tipo de violación a la soberanía.