La intervención en Venezuela genera mayor presión de EU sobre México por cárteles
Expertos en seguridad consideran que el gobierno de la presidenta Sheinbaum podrá ser orillado a permitir participaciones quirúrgicas de Estados Unidos en el país y dar resultados más rápidos contra el narcotráfico.
La intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro ejerce presión sobre la administración de Claudia Sheinbaum para intensificar la lucha contra cárteles de la droga y poner fin al vínculo entre autoridades y organizaciones criminales.
La “Operación Resolución Absoluta”, con la que se concretó la detención de Maduro, intensificó las versiones de que México podría ser el siguiente objetivo para una intervención militar. Para especialistas, esta es una posibilidad latente pero lejana, aún con las declaraciones de funcionarios estadounidenses y del propio mandatario, quien aseguró que “algo tendrá que hacerse con México”.
“Va a haber mucha mayor presión hacia México. No veo ahorita un tema de intervención militar ni injerencia desde una perspectiva bélica… pero, ya lo dijo el sábado Trump, que también habría que mirar a México. En estas circunstancias, más allá de que Estados Unidos mire a México, (el propio) México tendría que mirar a México y como dice el dicho popular, ‘cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar’”, advierte Alberto Guerrero, experto en seguridad pública.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no ve el riesgo de una intervención de Estados Unidos y consideró que las constantes amenazas de Trump solo responden a una forma en que se comunica el mandatario.
“Si no hubiera comunicación de ningún tipo, si no tuviéramos colaboración, si no se hubiera referido el propio secretario Rubio, la propia vocera del gobierno de los Estados Unidos, el propio presidente Trump a la buena relación que tenemos y a la coordinación que hay, pues a lo mejor sí no hubiera ninguna comunicación, estaríamos preocupados, ¿no?”, dijo la presidenta en su conferencia matutina.
De las amenazas a los hechos
Trump escaló su discurso a los hechos. En el primer año de su actual mandato, como parte de su lucha contra las drogas, designó a ocho cárteles como organizaciones terroristas, atacó a embarcaciones en el Caribe que presuntamente transportaban drogas (lo que dejó más de 100 muertos) y recientemente nombró al fentanilo como arma de destrucción masiva.
Alejandro Martínez, experto en seguridad y profesor de la Universidad La Salle, advierte que el discurso de Trump no puede ser subestimado, pues su lucha contra los cárteles y la droga no se ha limitado a narcoembarcaciones en el Caribe.
“La fuerza naval estadounidense en el Caribe ha destruido lanchas que transportaban supuestamente narcóticos, pero también ha destruido narcolanchas en el Pacífico, cerca de las aguas territoriales mexicanas, es decir, Estados Unidos ya está realizando esa misma estrategia cerca de las aguas mexicanas…Entonces no se puede descartar que en un momento determinado de que pudieran realizarse operaciones de esa misma naturaleza con México”, sostiene.
El combate de Trump contra las drogas puso en la mira a México debido a que seis de los cárteles y otras organizaciones designadas como terroristas extranjeras y terroristas globales operan en México: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel del Golfo. Además, porque México es uno de los países clave en la producción y tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, misma que ya es considerada "arma de destrucción masiva".
Lo anterior alerta sobre la posibilidad de algún tipo de intervención militar por parte de EU. El informe Top Risks 2026, de la consultora especializada en análisis de riesgo político Eurasia Group, sostiene que Trump podría realizar ataques directos contra carteles en territorio mexicano.
“La política de Trump también genera riesgos para México, a pesar de su inesperadamente sólida relación con la presidenta Claudia Sheinbaum y la sólida cooperación en materia de seguridad entre ambos países. El alineamiento con México se ha mantenido hasta ahora, pero depende de que Trump respete la soberanía de México”, dice el reporte.
Los ataques directos de Estados Unidos contra los cárteles en territorio mexicano siguen siendo posibles; Trump consideró esta opción al inicio de su mandato el año pasado. El éxito en Venezuela podría envalentonarlo.
Los expertos consultados consideran que México está en condiciones incluso más complicadas que Venezuela al albergar a seis cárteles declarados terroristas, y de ser clave en la producción de fentanilo, pero tiene una salvaguarda: la cooperación con Estados Unidos.
En México subirá la presión
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó algún tipo de intervención de Estados Unidos porque hay cooperación y muestra de ello son los resultados obtenidos en el primer año en común de su administración y la de Trump.
“México coopera con Estados Unidos, incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y a los jóvenes. Como lo hemos dicho en otras ocasiones: no queremos que el fentanilo, ni ninguna droga, se acerque a ningún joven ni en Estados Unidos ni en México ni en ningún otro lugar del mundo. Lo hacemos de manera responsable y decidida”, dijo al fijar un posicionamiento contra la intervención en Venezuela.
En el último año, el gobierno de México, presionado por la amenaza de aranceles, aceleró el decomiso de sustancias como el fentanilo (600 kilos en el primer año frente a 144 kilos de su antecesor Andrés Manuel López Obrador), ha enviado a Estados Unidos 65 capos del narcotráfico, ha destruido más de 1,000 laboratorios de confección de drogas y ha detenido a más de 37,000 presuntos delincuentes.
Sin embargo, los expertos consideran que no es suficiente para el gobierno de Trump, por lo que México tendrá más presión para dar resultados contra el narcotráfico.
El gobierno mexicano tendría que empezar a reforzar el tema del combate al crimen de organizado, el tema del lavado de dinero, la depuración de las instituciones políticas y de seguridad”
Alberto Guerrero, especialista en seguridad pública.
Para Martínez, la presidenta Sheinbaum tiene un punto a favor: pasó de una estrategia de seguridad pasiva a una activa.
“La gran ventaja es que la presidenta ha transformado su estrategia de seguridad, a diferencia de su antecesor y ahora sí hay una franca colaboración con el gobierno estadounidense para disminuir la operación de los cárteles. El mismo secretario de Estado lo señaló hace algunas semanas, ‘nunca México había colaborado de tal magnitud’”, considera Martínez.
Además, la presidenta podría ceder en permitir ciertas operaciones “quirúrgicas” encabezadas por Estados Unidos y combatir los vínculos de autoridad con el crimen, un punto clave para el gobierno estadounidense.